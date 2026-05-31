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Sarampión en México: aumentan a 41 las muertes, Jalisco y Chihuahua concentran el mayor número de contagios

La enfermedad continúa expandiéndose en todo el país, mientras los menores de edad siguen siendo el grupo más afectado

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Primer plano del torso y parte de los brazos de un niño con numerosas manchas redondas de color rojo y relieve sobre la piel clara.
Aumentan los casos de sarampión en el país, superando los 17 mil (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrenta un preocupante incremento en los casos de sarampión durante 2026. De acuerdo con el más reciente Informe del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología, el número de fallecimientos acumulados ascendió a 41, mientras que los contagios confirmados alcanzaron los 17 mil 894 casos en todo el país.

La cifra representa un aumento de 366 nuevos contagios respecto al reporte anterior, emitido el pasado 18 de mayo, lo que refleja que la transmisión de la enfermedad continúa activa en las 32 entidades federativas.

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Zacatecas registra una nueva muerte por sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)

El informe señala que la más reciente defunción relacionada con el sarampión ocurrió en Zacatecas, entidad que pasó de tres a cuatro fallecimientos acumulados.

Chihuahua continúa siendo el estado con mayor número de muertes al registrar 21 decesos. Le siguen Jalisco con cinco; Ciudad de México con tres; Durango con dos; mientras que Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala reportan una muerte cada uno.

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En total, las defunciones asociadas al brote se concentran en 11 estados del país.

Más de 42 mil casos sospechosos bajo vigilancia epidemiológica

Mapa de México con colores que representan defunciones por sarampión en 11 estados. Una tabla detalla los 41 decesos totales, con Chihuahua en primer lugar.
Este gráfico muestra la contabilidad actualizada de 41 defunciones por sarampión en 11 estados de México, destacando a Chihuahua con 21 decesos y Zacatecas con el fallecimiento más reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias informaron que también se han notificado 42 mil 99 casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, es decir, 802 más que en el corte previo.

De esta cifra, 20 mil 280 casos han sido descartados mediante pruebas de laboratorio y análisis epidemiológicos, mientras que 3 mil 925 continúan en investigación para determinar si corresponden o no a contagios de sarampión.

Jalisco se mantiene como la entidad con más casos confirmados de sarampión al acumular 7 mil 32 contagios, lo que representa un incremento de 134 nuevos casos respecto al reporte previo.

Le siguen Chihuahua con 4 mil 592 casos; Chiapas con mil 97; Ciudad de México con mil 15; Durango con 480; Sonora con 466; Michoacán con 445; Guerrero con 385; Sinaloa con 374 y Estado de México con 344 contagios confirmados.

Otras entidades que presentan cifras relevantes son Puebla con 233 casos, Quintana Roo con 229, Coahuila con 150, Zacatecas con 142, Colima con 126 y Tabasco con 106.

Aunque algunas entidades muestran incrementos moderados, la presencia del virus en todo el territorio nacional mantiene en alerta a las autoridades de salud.

Niños menores de cinco años, los más afectados

Una enfermera con mascarilla vacuna a una niña pequeña sentada en el regazo de un adulto en un centro de salud. Varias personas con mascarillas esperan su turno.
El mayor número de contagios continúa siendo en niños de uno a cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis epidemiológico revela que el grupo de edad con mayor número de contagios continúa siendo el de niños de uno a cuatro años, con 2 mil 323 casos confirmados.

En segundo lugar se encuentra el grupo de cinco a nueve años con 2 mil 78 casos, seguido por los adultos jóvenes de 25 a 29 años con 2 mil 56 contagios.

Los especialistas advierten que estos datos reflejan la vulnerabilidad de la población infantil ante el virus, especialmente en aquellos menores que no cuentan con esquemas completos de vacunación.

Menores de un año presentan la mayor tasa de incidencia

La tasa de incidencia más alta del país se mantiene en los menores de un año, con 86.59 casos por cada 100 mil habitantes.

Posteriormente se ubican los niños de uno a cuatro años con una tasa de 27.11 casos por cada 100 mil habitantes y los de cinco a nueve años con 19.63.

Ante el avance del brote, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para completar los esquemas de vacunación, acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas compatibles con sarampión y reforzar las medidas preventivas para evitar una mayor propagación de la enfermedad en el país.

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