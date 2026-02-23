Horror en Tabasco: decapitaron a un adolescente de entre 12 y 15 años, le dejaron un narcomensaje al lado

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia en Tabasco escaló a un nuevo nivel tras el hallazgo de un adolescente decapitado y abandonado junto a un mensaje intimidatorio en una zona rural del municipio de Centro. El cuerpo, estimado entre 12 y 15 años, fue localizado al amanecer de este sábado a la orilla de la carretera que conduce a la ranchería Río Viejo. El crimen, marcado por la brutalidad y la exposición pública del cadáver, provocó una ola de indignación y preocupación por la seguridad de menores en la entidad.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades la presencia de bolsas negras con restos humanos, de las que sobresalía la cabeza de la víctima. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio y confirmaron la muerte de un menor. El lugar fue acordonado por fuerzas estatales y federales, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco realizó las primeras diligencias y el levantamiento de los restos.

Junto al cuerpo apareció una cartulina con mensajes de amenaza firmados presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque la autenticidad del mensaje no ha sido confirmada por las autoridades. El hallazgo coincide con el recrudecimiento de disputas entre células del crimen organizado que buscan controlar rutas y territorios en el sureste mexicano.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación bajo el cargo de homicidio calificado y aseguró que el caso no quedará impune. A través de un comunicado, la dependencia informó que se encuentra en proceso de identificar plenamente al menor y de recabar testimonios y pruebas forenses que permitan esclarecer el móvil y la posible participación de grupos criminales en el hecho.

El impacto de este crimen va más allá de su crueldad. El hecho de que la víctima sea un adolescente ha elevado la alarma social entre habitantes y organizaciones civiles, que desde hace meses advierten sobre el riesgo creciente de reclutamiento y exposición de menores a las redes delictivas en la entidad. Voceros de colectivos de derechos humanos apuntan que la violencia extrema y la utilización de menores como mensaje intimidatorio representan una tendencia inquietante para la región.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzó la vigilancia en la zona rural de Centro tras el hallazgo y mantiene operativos conjuntos con la Guardia Nacional para contener la actividad de grupos armados. De acuerdo con autoridades locales, la colaboración entre diferentes instancias busca frenar la escalada de violencia y evitar nuevos hechos de esta naturaleza.

El mensaje encontrado junto al cuerpo, atribuido preliminarmente al CJNG, forma parte de una estrategia de intimidación que, según analistas en seguridad, busca sembrar miedo entre la población y sus rivales. Si bien la autenticidad del mensaje permanece bajo investigación, la presencia de mensajes similares en otras regiones del país evidencia la expansión y la disputa territorial de organizaciones criminales.

La Fiscalía General del Estado exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que ayude al esclarecimiento del caso y reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley para castigar a los responsables. El crimen ha generado una fuerte respuesta social, con expresiones de indignación y exigencias de justicia en redes sociales y espacios comunitarios de Tabasco.

Las autoridades estatales subrayaron la importancia de la denuncia ciudadana y del trabajo coordinado entre instituciones ante delitos de alto impacto, especialmente cuando involucran a menores de edad. “No habrá impunidad”, aseguró un vocero de la Fiscalía, que reiteró el llamado a la población para aportar datos que permitan identificar a la víctima y a los posibles autores materiales e intelectuales del homicidio.

La utilización de menores como vehículo de intimidación criminal plantea desafíos adicionales a las políticas de prevención y protección en la región. Organizaciones civiles insisten en la urgencia de fortalecer programas sociales y mecanismos de protección para prevenir el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos delictivos en Tabasco y otras entidades del país.

