Guerreros Buscadores de Jalisco revira a la FGR por Rancho Izaguirre: “La verdad debe decirse completa”

Este 5 de marzo, al cumplirse un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco expresó su inconformidad ante la versión oficial presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre lo ocurrido en el predio.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el colectivo señaló que las autoridades federales omiten información crítica sobre la magnitud de la violencia ejercida en el sitio y exigió que “la verdad debe decirse completa”.

“En ese predio hubo violencia, dolor y muerte”

En el comunicado, el colectivo describió el aniversario como un año de dolor, de espera y de exigencia de verdad para las familias que siguen buscando a sus seres queridos.

Para las familias, la postura pública de la FGR genera indignación y preocupación, ya que consideran que la autoridad minimiza lo ocurrido en el rancho al presentarlo solo como un centro de adiestramiento o de reclutamiento forzado.

“Reducir lo ocurrido en ese lugar únicamente a un centro de adiestramiento o de reclutamiento forzado es ignorar una parte fundamental de lo que realmente sucedió ahí. En ese predio hubo violencia, hubo dolor y hubo muerte”, subrayaron.

Expusieron que esto no es una suposición, sino que está respaldado por documentos oficiales y declaraciones recabadas en la propia carpeta de investigación.

Uno de los puntos subrayados por el colectivo es la existencia de testimonios que refieren asesinatos sistemáticos en el lugar. Indicaron que estos señalamientos forman parte de la investigación, pero pueden ser ignorados u omitidos al momento de explicar lo ocurrido. Además, señalaron que existen registros técnicos y científicos que describen procesos de calcinación de restos humanos a temperaturas extremadamente altas, alcanzadas mediante el uso de materiales y químicos diseñados para mantener el fuego activo.

El colectivo también criticó la presentación del avance oficial, al señalar que el 64,4% de procesamiento reportado corresponde solo al trabajo realizado en superficie. “Desde julio pasado el procesamiento profundo del predio se detuvo, dejando pendientes áreas fundamentales para la verdad”, afirmaron.

La versión oficial de la FGR

FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra a oficiales de seguridad durante una gira de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco en el Rancho Izaguirre, al que activistas han llamado un "campo de exterminio" dirigido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias/Foto de archivo

En un comunicado emitido este jueves, la FGR expuso los avances en la investigación y la búsqueda en el rancho.

Según la dependencia, el sitio fue utilizado como centro de adiestramiento, donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y simulaciones tácticas. La FGR reportó el hallazgo de un área diseñada como casa táctica y documentó que en este lugar se reclutaba forzadamente a personas, a quienes les quitaban sus pertenencias y las obligaban a portar otro tipo de vestimenta.

Durante el procesamiento del predio, la fiscalía señaló la localización de fragmentos y multifragmentos de restos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir. Todos estos indicios, según la FGR, están siendo analizados en laboratorios forenses especializados.

Técnicos forenses se encuentran en un área acordonada durante una gira de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco en el Rancho Izaguirre, al que los activistas han llamado un "campo de exterminio" dirigido por un cártel, en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias IMÁGENES TPX DEL DÍA

La institución federal afirmó que, hasta el momento, existe un avance del 64,44% en el procesamiento integral del lugar. En el caso de los restos óseos, se obtuvo un perfil genético masculino, aunque aún no ha sido posible identificarlo con las bases de datos de familiares de personas desaparecidas.

La FGR detalló que desde el inicio de la investigación se han desplegado todas las capacidades institucionales disponibles y que las acciones de búsqueda e investigación no dependen únicamente del resultado de los análisis forenses. También enfatizó que se han realizado diligencias ministeriales, análisis y seguimiento de líneas de investigación, y la detención de 47 personas, con órdenes de aprehensión vigentes que siguen en proceso de cumplimentación.

La fiscalía subrayó el establecimiento de canales de comunicación activos con las víctimas, sus representantes y colectivos de búsqueda, y reiteró su compromiso con los derechos humanos y la reparación integral del daño. Insistió en que el trabajo se realiza de manera coordinada con los tres niveles de gobierno y que mantiene el principio de presunción de vida en la búsqueda de personas desaparecidas.

Familias insisten en no fragmentar la verdad

La policía monta guardia frente a la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos, el jueves 13 de marzo de 2025, en Teuchitlán, Jalisco. (Foto AP/Alejandra Leyva)

El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco manifestó que el país merece la verdad completa y que la fragmentación de información oficial no ayuda a las familias ni a las víctimas.

“La verdad no puede enterrarse. La verdad debe decirse completa”, sentenciaron y reiteraron que la demanda no es política ni busca beneficios personales, sino justicia y memoria para quienes siguen desaparecidos.

Por otro lado, también subrayaron que las familias de buscadores no buscan protagonismo: "Las familias buscadoras no estamos aquí por protagonismo. No ganamos nada con eso. Lo que cargamos todos los días es el dolor de no saber dónde están nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos y nuestros padres”.

Finalmente, el colectivo también hizo un llamado directo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum: “Presidenta, abra su corazón. Escuche a las madres, a los padres y a las familias que seguimos buscando. Esta vez puede ser diferente. Si realmente existe un cambio, que se vea. Que se vea que la verdad importa. Que se vea que no se le miente a las víctimas. Porque la verdad no puede enterrarse. La verdad debe decirse completa. Por memoria, por justicia y por todas las víctimas”.