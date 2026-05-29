Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Los cateos fueron realizador por la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes 29 de mayo la detención de un hombre identificado como Jesús “N”, en el marco de los operativos destinados a desarticular estructuras vinculadas con el robo de hidrocarburos -huachicol- en el país.

El detenido es señalado como presunto integrante de Los Petrofactureros.

La FGR confirmó que luego de tareas coordinadas se logró el aseguramiento de lo siguiente:

42 tractocamiones

13 camiones de carga

62 contenedores cilíndricos

2 retroexcavadoras

1 grúa de canastilla

Un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase

Los indicios delictivos fueron localizados tras cuatro cateos ejecutados en inmuebles de los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, estado de Nuevo León.

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La operación formó parte de una serie de golpes contra una organización que simulaba actividades en los sectores logístico, energético y de transporte.

Autoridades revelaron que documentación asegurada en los inmuebles está probablemente relacionada con al menos tres empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Las órdenes de cateo fueron solicitadas por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y autorizadas por la autoridad judicial competente.

FGR y Gabinete de Seguridad ejecutaron cuatro órdenes de cateo simultáneas

La operación se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Además de los vehículos de carga, en los inmuebles se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, camiones de volteo y diversa documentación.

Inmueble donde fue detenido Jesús "N". Crédito: FGR

Junto a Jesús “N”, las autoridades aseguraron un arma de fuego. Fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Según el reporte oficial, el predio intervenido funcionaba como centro de operaciones para el almacenamiento y trasvase de hidrocarburo.

La organización investigada habría simulado actividades empresariales legítimas para encubrir el contrabando de combustible en el noreste del país.

José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noreste, cayó el 11 de mayo en San Pedro Garza García

Semanas antes, el este 11 de mayo, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR detuvieron a José Antonio “N” en una residencia de San Pedro Garza García, señalado como líder de una célula ligada al Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero.

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Las intervenciones se llevaron a cabo en cuatro inmuebles donde también fueron detenidos José Antonio “N”, de 39 años y Rosario “N”, de 41. (Crédito: Gabinete de Seguridad | Gobierno de México)

Las autoridades ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.

Durante los registros se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y una cantidad no precisada de dinero en efectivo. La operación también derivó en el arresto de una mujer cuya identidad no fue precisada.

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Uno de los hallazgos más atípicos del operativo fue el aseguramiento de siete tigres, que quedaron bajo resguardo de las instituciones participantes. Su presencia apuntó a vínculos entre la célula criminal y el tráfico de fauna silvestre.

Los inmuebles cateados estuvieron vinculados con Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques”, socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V., señalada por la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita provenientes de Estados Unidos y con vínculos al Cártel del Noreste.

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Autoridades aseguraron más de un millón de litros de huachicol en Cadereyta este 29 de mayo

Este mismo este 29 de mayo, autoridades federales confirmaron el decomiso de más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en Cadereyta, Nuevo León.

El sitio fue localizado mediante labores de inteligencia que permitieron identificar un inmueble que “sería utilizado” para resguardar probable combustible de origen ilícito.

Imágenes del operativo federal contra el huachicol. Crédito: FGR

En el operativo participaron la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial y personal de servicios periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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El desglose del decomiso incluyó alrededor de 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido de color negro y amarillo.

Además del combustible, en el lugar se decomisaron tractocamiones, frac tanks, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque.

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La diligencia quedó a cargo del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.