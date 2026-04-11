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Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas que suman 26 millones de dólares por información que lleve al arresto de cinco líderes de Cárteles Unidos, organización criminal con fuerte presencia en Michoacán

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El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a cinco líderes de Cárteles Unidos como objetivos prioritarios y ofrece recompensas millonarias por información sobre su paradero. REUTERS/Al Drago/Foto de archivo
El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a cinco líderes de Cárteles Unidos como objetivos prioritarios y ofrece recompensas millonarias por información sobre su paradero. REUTERS/Al Drago/Foto de archivo

El gobierno de Estados Unidos anunció en agosto de 2025 una recompensa de hasta 26 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cinco presuntos líderes mexicanos de Cárteles Unidos, organización designada como terrorista. Entre los señalados destacan figuras con un largo historial en el crimen organizado y en la lucha territorial en Michoacán y la región de Tierra Caliente, de acuerdo con información publicada por el Departamento de Estado.

El Abuelo: de autodefensa a objetivo prioritario

Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo, nació el 10 de agosto de 1970 en Tepalcatepec, Michoacán. De acuerdo con información disponible, inició como agricultor y comerciante de quesos antes de participar en las autodefensas rurales. Su trayectoria lo llevó a convertirse en el principal líder de Cárteles Unidos, organización que surgió para frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante los años 90, Farías Álvarez habría comenzado su incursión en el narcotráfico, primero con los Valencia y más tarde con alianzas temporales con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. En 2018 fue detenido por la Marina, pero un juez ordenó su liberación. Estados Unidos lo acusa de homicidio y tráfico de drogas y ofrece 10 millones de dólares por información sobre su paradero.

El Gordo: fundador de Los Viagras y pieza clave en extorsiones

Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, nacido el 10 de septiembre de 1977, es uno de los fundadores de Los Viagras, de los Cárteles Unidos. Sierra Santana es señalado como responsable de múltiples homicidios, secuestros y la operación de laboratorios de metanfetaminas en Tierra Caliente. Además, enfrenta cargos por extorsión a productores de aguacate y cítricos.

Según Milenio, El Gordo apareció públicamente como autodefensa en 2014, pero rápidamente se evidenció su papel en el crimen organizado. Estados Unidos lo vincula con el asesinato del exlíder de autodefensas Hipólito Mora Chávez. La recompensa por su captura asciende a 5 millones de dólares.

Nicolás Sierra Santana (Foto: Twitter)
Nicolás Sierra “El Gordo” es señalado como fundador de Los Viagras y responsable de extorsiones a productores en Tierra Caliente. (Foto: Twitter)

Poncho: entrenamiento paramilitar y control en Los Reyes

Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho o Poncho La Quiringua, lidera el Cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos con operaciones en Los Reyes, Cotija, Tocumbo y Peribán. Fernández Magallón es acusado de reclutar exmilitares y policías colombianos para fortalecer la resistencia contra el CJNG.

Poncho es responsable de logística de redes de entrenamiento paramilitar y que su grupo ha implementado actos violentos contra fuerzas de seguridad y civiles. Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que permita su detención.

R5 o Güicho: minas terrestres y dominio en Los Reyes

Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como R5 o Güicho, encabeza el Cártel de Los Reyes en la región de Tepalcatepec. De acuerdo con Milenio, se ha distinguido por el uso de minas terrestres en enfrentamientos con el CJNG, lo que provocó la muerte de seis soldados de élite en un incidente ocurrido hace unos meses. El Departamento de Estado lo acusa de conspiración para distribuir drogas y delitos con armas de fuego.

La recompensa por R5 asciende a 3 millones de dólares. Las investigaciones ligan su operación con la financiación de grupos armados, la compra de armamento pesado y la producción de metanfetaminas.

El Kamoni: jefe de sicarios y colaborador de El Abuelo

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias El Kamoni, nació el 21 de octubre de 1985 en Michoacán. Es identificado por Milenio como colaborador cercano de El Abuelo y encargado de supervisar a los sicarios de Cárteles Unidos. El Departamento del Tesoro lo acusa de homicidio y tráfico de drogas. La recompensa por su captura también es de 3 millones de dólares.

Cárteles Unidos fue designada “organización terrorista” por el gobierno estadounidense en 2025. Las sanciones incluyen el congelamiento de bienes y la prohibición de transacciones financieras en ese país. El grupo opera con violencia contra civiles y fuerzas del orden, y mantiene el control de rutas estratégicas para el tráfico de metanfetamina y fentanilo, además de extorsionar a agricultores.

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