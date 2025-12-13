México

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

El empresario chino se encuentra detenido desde 2016 por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud

Zhenli Ye Gon fue extraditado
Zhenli Ye Gon fue extraditado a México y puesto a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como el “Altiplano”. "(Ye Gon) es probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y recursos de procedencia ilícita”. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM

Un juez federal concedió un amparo al empresario chino Zhenli Ye Gon para que se le informe la fecha exacta en la que se realizó su detención en los Estados Unidos.

La resolución se llevó a cabo el jueves 11 de diciembre por Juan Mateo Brieba De Castro, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien concedió el amparo para que pueda conocer detalles sobre su detención en Maryland por elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) .

De acuerdo con el fallo judicial, consultado por Infobae México, esta decisión se tomó debido a que la información requerida por Zhenli Ye Gon es trascendente para salvaguardar el debido proceso penal en su contra.

“Se concede el amparo porque el acto no es acorde con el artículo 17 constitucional, el cual dispone que las autoridades deben de velar por una justicia sustantiva”, señala el fallo.

“Ni FGR ni la SRE me dieron respuesta”, señaló el empresario chino

Zhenli Ye Gon interpuso un
Zhenli Ye Gon interpuso un amparo para evitar la subasta de su fastuosa mansión (Foto: Cuartoscuro)

Al solicitar el amparo, Zhenli Ye Gon denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no le dieron respuesta sobre su detención ni la resolución del Tribunal de Washington D.C., del que aseguró fue declarado absuelto en 2009.

De acuerdo con la DEA, el arresto del empresario chino-mexicano se llevó a cabo en Wheaton, Maryland, el 23 de julio de 2007 al ser acusado de conspiración para ayudar e instigar la fabricación de 500 gramos o más de metanfetamina.

El documento judicial señaló a Ye Gon como propietario y operador de un negocio mayorista de productos farmacéuticos con sede en la Ciudad de México, y se le acusó de conspirar con fabricantes de metanfetamina que la importaban a EEUU desviando precursores químicos a organizaciones de fabricación y tráfico de drogas desde diciembre de 2005 hasta marzo de 2007.

En la casa de Ye
En la casa de Ye Gon se realizó el decomiso en efectivo más cuantioso en la historia de las operaciones contra el narcotráfico: 207 millones de dólares en efectivo. FOTO: TOMADA DE TELEVISA

Es así que el fallo emitido a su favor ordena que se le informe la fecha exacta en la que fue detenido en los Estados Unidos con motivo de la orden de aprehensión librada por el juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México, así como a remitir una copia auténtica de todas las constancias y en español de su proceso en Washington.

Cabe señalar que el pasado 18 de noviembre el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, le negó al empresario chino un amparo para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la que se encuentra desde su extradición en 2016.

El fallo, consultado por esta casa editorial, señala que la decisión se llevó a cabo por el posible riesgo de fuga por los delitos de los que se le acusa.

Ye Gon es acusado por la FGR de los delitos de delincuencia organizada; contra la salud en cuatro modalidades; operación con recursos de procedencia ilícita; posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en dos modalidades y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo.

El empresario chino-mexicano permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No.1, conocido como “El Altiplano”.

