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Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Marcelo compartió nuevas imágenes de su interacción con Almeyda tras volverse viral un clip en el que ambos personajes realizaron una peculiar videollamada

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El argentino se mostró muy contento de encontrarse con el creador de contenido regio.
El argentino se mostró muy contento de encontrarse con el creador de contenido regio. (Jovani Pérez | Infobae México)

Adrián Marcelo da un adelanto de su próxima entrevista con Matías Almeyda, el reconocido técnico argentino que dejó huella en las Chivas y que ahora dirige en el futbol europeo.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido regio compartió imágenes en las que aparece caminando junto a Almeyda por las calles de Sevilla.

Las fotografías también muestran lo que podría ser la casa del estratega, aunque hasta ahora la entrevista completa no ha sido publicada y no hay fecha confirmada para su estreno.

IG: @adrianmarcelo10
IG: @adrianmarcelo10

El encuentro entre Marcelo y Almeyda ocurre en un contexto de alta expectativa entre los seguidores rojiblancos, quien es recordado en México por su paso exitoso con las Chivas.

Marcelo, conocido por sus cápsulas en las que conversa con personalidades y personas de a pie en diferentes ciudades, decidió trasladar esta dinámica a España, donde se reunió con el exdirector técnico del Rebaño Sagrado por casualidad.

En las imágenes difundidas, se observa a ambos recorriendo el centro de Sevilla y conversando de manera relajada.

También hay un vistazo a un entorno que, por su apariencia, podría corresponder al domicilio de Almeyda.

IG: @adrianmarcelo10
IG: @adrianmarcelo10

Hasta el momento, Marcelo no ha revelado detalles sobre el contenido de la entrevista ni cuándo estará disponible para su audiencia.

Adrian Marcelo se encontró a las hijas de Matias Almeyda

El exparticipante de La Casa de los Famosos México se encontró mientras grababa en España con dos jóvenes que le comentaron haber vivido en Guadalajara, por lo que Marcelo asumió que se debía al trabajo de sus padres, pero sus respuestas lo dejaron atónito.

Al escuchar que ambas habían vivido en Guadalajara y que disfrutaron su estancia en la ciudad, Marcelo quiso saber si residían en Madrid junto a toda su familia.

El mexicano sugirió que el motivo del traslado era el trabajo de sus padres, a lo que una de las jóvenes aclaró que en realidad se trataba de su papá y le pidió a Marcelo que le permitiera saludarlo porque admiraba mucho su trabajo.

La joven realizó una videollamada y, cuando Adrián Marcelo se aproximó para conversar con el padre, descubrió que se trataba del exentrenador de Chivas.

Al preguntar: “¿Tu papá es Matías Almeyda?”, ambas confirmaron que efectivamente era el técnico argentino.

El creador de contenido expresó su asombro al descubrir que el padre de las jóvenes era Matías Almeyda: “No puedo creerlo, su papá es Matías Almeyda. Hermano, lo que hiciste en Sevilla, increíble. Te extrañamos en México, vuelve. Eres un pilar”.

El ‘Pastor’, a su vez, manifestó su aprecio por el regiomontano: “Siempre veo todos tus programas, me gustan mucho. Te sigo”.

Así, Matias Almeyda y Adrian Marcelo protagonizaron un emotivo momento en la ciudad de Sevilla.

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