Secuestraron al exdirector de la Policía de Investigación de Zacatecas, fue acusado de recibir sobornos de un cártel, la Fiscalía lo negó

Foto: Vocería de la Mesa de Construcción de Paz

Gustavo Domínguez Saldívar fue privado de la libertad en la capital de Zacatecas, y la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación porque el exdirector de la Policía de Investigación fue interceptado sobre la avenida San Marcos y, hasta el momento, no existe una exigencia de rescate ligada al caso.

La fiscalía estatal informó que la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto. La dependencia detalló que ya identificó un vehículo presuntamente relacionado con los hechos y que mantiene seguimiento operativo y análisis de información sobre esa unidad.

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El caso ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 21:00, cuando Domínguez Saldívar estaba afuera de un negocio presuntamente de su propiedad. De acuerdo con la información oficial y los reportes incluidos en el texto fuente, hombres armados lo sometieron y lo obligaron a subir a un vehículo.

La fiscalía precisó que los hechos se registraron en la avenida San Marcos, en la capital del estado. También sostuvo que no se ha recibido ninguna comunicación vinculada con un cobro de rescate o una negociación por la liberación de la víctima.

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Una ilustración conceptual muestra a una figura atada y cabizbaja, observada por encapuchados en una habitación oscura con símbolos de tiempo, dinero y confinamiento, evocando una atmósfera de profunda tensión psicológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía ya rastrea un vehículo ligado a la privación de la libertad

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya confirmó la privación de la libertad durante una entrevista radiofónica citada en el texto fuente. Según esa versión, el seguimiento por videocámaras del C5i permitió establecer incluso la ruta de salida del vehículo identificado.

La Fiscalía de Zacatecas expuso en un comunicado que las primeras diligencias ministeriales y de inteligencia permitieron ubicar esa unidad. Añadió que el seguimiento continúa como parte de las acciones para localizar al exfuncionario y esclarecer lo ocurrido.

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Al momento del secuestro, elementos del Ejército Mexicano y otras corporaciones desplegaron un operativo en colonias como Las Palmas y Minera, además de zonas aledañas. Ese despliegue no logró encontrar ni a la víctima ni a quienes participaron en la privación de la libertad, según el texto fuente.

La autoridad estatal también informó que mantiene coordinación interinstitucional para dar con el paradero de Domínguez Saldívar. La dependencia señaló que las tareas en curso combinan acciones operativas y trabajo especializado de investigación.

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Un dato que la fiscalía subrayó desde sus primeras comunicaciones es que la víctima dejó de laborar en la institución hace un año y ocho meses. La dependencia sostuvo que esa condición no reduce ni modifica los esfuerzos desplegados para ubicarlo.

Ese punto responde a una pregunta central del caso: cuál es la situación institucional actual de Gustavo Domínguez Saldívar. De acuerdo con la propia fiscalía, ya no formaba parte de la corporación cuando ocurrió la privación de la libertad, aunque la búsqueda se mantiene con el mismo objetivo de localizarlo con prontitud.

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Gustavo Domínguez encabezó la Policía de Investigación durante dos gobiernos estatales

Según los antecedentes incluidos en el texto fuente, Domínguez Saldívar fue director de la Policía de Investigación, antes llamada Policía Ministerial, durante todo el sexenio del exgobernador Miguel Alonso Reyes, de 2010 a 2016. Después permaneció en funciones durante parte del gobierno de Alejandro Tello Cristerna.

En febrero de 2019 fue relevado del cargo y pasó a encabezar la Unidad Antisecuestros dentro de la misma corporación. Más tarde dejó de laborar en la fiscalía estatal, de acuerdo con la precisión oficial difundida ahora por la institución.

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El texto fuente también recupera antecedentes de 2020 sobre una presunta captura de Domínguez Saldívar en Matamoros, Tamaulipas, cuando aparentemente buscaba cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos con destino a Brownsville, Texas. Esa información se presentó entonces como una versión extraoficial.

En ese mismo periodo se mencionó de forma no confirmada que habría existido una investigación en su contra por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito por parte de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, adscrita a la FGR. La fiscalía zacatecana de ese momento negó que existiera una carpeta de investigación o una detención confirmada.

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Otro antecedente disponible en el portal de la fiscalía, citado en el texto fuente, indica que el exmando fue vinculado con investigaciones internas por la dilación en la búsqueda de personas desaparecidas. Ese señalamiento aparece como parte del contexto de su trayectoria dentro de la corporación.

La información oficial difundida sobre el secuestro no establece, hasta ahora, un móvil para la privación de la libertad. La fiscalía se limitó a informar la apertura de la carpeta, la identificación de un vehículo, la ausencia de llamadas de rescate y la continuidad de los operativos de búsqueda.

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La dependencia estatal reiteró que las acciones se desarrollan mediante coordinación entre distintas corporaciones. Al cierre de la información contenida en el texto fuente, el paradero de Gustavo Domínguez Saldívar seguía sin conocerse y la investigación continuaba abierta.

La Fiscalía de Zacatecas confirmó que Gustavo Domínguez Saldívar fue privado de la libertad sobre la avenida San Marcos, en la capital del estado.

Las autoridades identificaron un vehículo presuntamente ligado al caso y mantienen seguimiento operativo e inteligencia para localizar a la víctima.

Hasta el momento no existe una exigencia económica por rescate y la fiscalía sostuvo que el exfuncionario dejó la institución hace un año y ocho meses.