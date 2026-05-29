Incorporar técnicas de respiración y atención plena favorece una mejor calidad de vida y el control de factores de riesgo en quienes buscan cuidar su corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meditación se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para mejorar la salud integral, y diversos estudios señalan que también puede tener efectos positivos en el corazón.

Al reducir el estrés, ayudar a controlar la presión arterial y favorecer la regulación emocional, la práctica regular de meditación se perfila como un complemento eficaz en la prevención y el manejo de enfermedades cardiovasculares.

Incorporar esta técnica a la rutina diaria puede ser clave para fortalecer el bienestar cardíaco y mejorar la calidad de vida.

La meditación se consolidó como una herramienta clave para mejorar la salud integral y el bienestar cardíaco, según estudios recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la meditación para la salud del corazón

La meditación aporta varios beneficios comprobados para la salud del corazón, especialmente como complemento a un estilo de vida saludable y tratamiento médico adecuado.

De acuerdo con información de la Fundación Española del Corazón, los principales beneficios son:

Reducción del estrés : La meditación disminuye la activación del sistema nervioso simpático, baja los niveles de cortisol y adrenalina, y ayuda a controlar la respuesta al estrés, un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares.

Disminución de la presión arterial : Estudios muestran que la práctica regular de meditación puede reducir la presión arterial tanto sistólica como diastólica, lo que favorece la salud cardíaca y reduce el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares.

Mejor control de la ansiedad y la depresión : La meditación contribuye a una mejor regulación emocional, disminuyendo síntomas de ansiedad y depresión, factores que también inciden en la salud cardiovascular.

Mejoras en la calidad del sueño : Un sueño reparador es fundamental para la salud del corazón, y la meditación ayuda a conciliar y mantener un sueño de mejor calidad.

Reducción de la inflamación : Algunas técnicas de meditación y mindfulness han demostrado disminuir moléculas proinflamatorias relacionadas con el desarrollo de aterosclerosis y otros problemas cardiovasculares.

Promoción de hábitos saludables : Al reducir el estrés y mejorar el autocontrol, la meditación puede ayudar a prevenir conductas de riesgo como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol o la alimentación poco saludable.

Reducción del riesgo de eventos cardiovasculares: En personas con enfermedad coronaria, la meditación trascendental se ha asociado a una reducción significativa en el riesgo de mortalidad, infarto y accidente cerebrovascular.

Es importante recordar que la meditación no sustituye el tratamiento médico, pero sí puede ser una estrategia complementaria útil para prevenir y controlar enfermedades del corazón.

Una persona mayor practica yoga en postura del árbol, simbolizando la salud cardiovascular y el bienestar en la vejez con un corazón rojo brillante que emana energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores formas de meditación para la salud del corazón

Las mejores formas de meditación para la salud del corazón, según estudios y recomendaciones de especialistas, son:

Meditación trascendental : Consiste en repetir un mantra mientras se permanece sentado, con los ojos cerrados, durante 15 a 20 minutos dos veces al día. Esta técnica ha demostrado reducir la presión arterial y el riesgo de eventos cardiovasculares en personas con enfermedad coronaria.

Meditación de conciencia plena (mindfulness) : Involucra enfocarse en el momento presente, observando pensamientos y sensaciones sin juzgarlos. Programas como la Reducción del Estrés Basada en la Conciencia Plena (MBSR) han mostrado beneficios para disminuir el estrés, la ansiedad y los marcadores inflamatorios relacionados con enfermedades cardíacas.

Meditación guiada : Utiliza la visualización de imágenes relajantes, guiada por una voz o grabación, para inducir calma y reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Meditación con enfoque en la respiración : Se centra en la respiración lenta y profunda, lo que ayuda a disminuir la frecuencia cardiaca y a relajar el sistema nervioso.

Yoga y taichí : Aunque son prácticas físicas, incluyen técnicas meditativas y respiratorias que favorecen la relajación y el control del estrés, contribuyendo a la salud cardiovascular.

Meditación con bondad amorosa (metta): Consiste en generar sentimientos de amor y compasión hacia uno mismo y los demás, lo que puede ayudar a reducir emociones negativas asociadas al riesgo cardiovascular.

No existe una única técnica ideal para todos; lo más importante es elegir una práctica que se adapte a tus gustos y posibilidades, y mantener la constancia.