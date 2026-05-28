Luis Donaldo Colosio arremete contra reforma de Morena: magistrados del TEPJF podrían permanecer hasta 17 años

El debate por la reforma judicial escaló en el Senado tras las críticas de Colosio a los cambios en el TEPJF.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó fuertes críticas contra la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados, luego de que la Cámara de Diputados aprobara cambios que permitirían a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantenerse hasta 17 años en el cargo.

Durante la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado, Colosio advirtió que la reforma representa un riesgo para la imparcialidad electoral, el federalismo y la estabilidad del Poder Judicial.

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“¿No estaban en contra de la reelección?”, cuestionó el legislador al referirse a la reserva promovida por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, con la que magistrados de la Sala Superior podrían competir nuevamente en la elección judicial de 2028 y extender su permanencia hasta 2034.

Reunión de las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos. Crédito:Senado de México.

Colosio acusa conflicto de interés en el Tribunal Electoral

Uno de los principales señalamientos del senador fue el posible conflicto de interés que, aseguró, se generaría si los actuales magistrados participan en una elección cuyos resultados eventualmente podrían calificar ellos mismos.

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Colosio afirmó que esto vulnera el principio de equidad en la contienda y la imparcialidad que debe regir en cualquier órgano jurisdiccional.

Entre los puntos que criticó destacan:

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Magistrados podrían resolver impugnaciones relacionadas con procesos en los que ellos mismos compiten.

La reforma permitiría permanencias de hasta 17 años en el mismo cargo.

Se debilita la renovación periódica de instituciones republicanas.

El sistema abre la puerta a una mayor politización del Poder Judicial.

“Nadie puede ser árbitro de una contienda en la que también es contendiente”, expresó desde tribuna.

Morena modifica la reforma judicial entre divisiones internas

La polémica reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados tras más de 19 horas de debate y negociaciones de última hora.

La reforma judicial avanza en medio de fuertes críticas por posibles riesgos a la imparcialidad del Tribunal Electoral.

Aunque Morena y sus aliados lograron sacar adelante el dictamen gracias a su mayoría legislativa, las modificaciones exhibieron divisiones internas dentro del oficialismo.

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Incluso el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó públicamente la reserva que permite la reelección de magistrados electorales y pidió retirarla por considerar que viola la Constitución.

Las abstenciones provinieron principalmente de legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT), quienes mostraron reservas sobre algunos puntos del dictamen.

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¿Qué cambia con la reforma al TEPJF?

La reforma judicial contempla modificaciones relevantes para la elección y funcionamiento del Tribunal Electoral.

La reforma judicial incluye cambios clave en la duración y elección de magistrados del TEPJF.

Entre los cambios más importantes se encuentran:

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La elección de jueces y magistrados federales se aplaza de 2027 a 2028 .

Magistrados de la Sala Superior podrán competir por un nuevo periodo.

Quienes resulten electos en 2028 permanecerán en funciones hasta 2033 o 2034 .

Se establecen topes salariales para que ningún integrante del Poder Judicial gane más que la Presidencia .

Se reducen filtros y mecanismos de selección mediante insaculación.

Además, la reforma busca que la elección judicial coincida con la consulta de revocación de mandato, aunque el PT consiguió frenar parcialmente esa intención.

Colosio alerta sobre improvisación e inestabilidad institucional

En su intervención, el senador emecista sostuvo que la reforma judicial carece de diagnóstico técnico y acusó al oficialismo de improvisar cambios constantes al sistema judicial.

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Colosio alerta sobre improvisación en la reforma judicial y advierte riesgos institucionales. (Facebook Luis Donaldo Colosio Riojas)

El legislador señaló que, lejos de corregir errores, la nueva iniciativa profundiza problemas operativos y genera incertidumbre institucional.

También alertó sobre posibles afectaciones a la impartición de justicia debido a que las vacantes de jueces o magistrados podrían permanecer sin cubrirse hasta la siguiente elección judicial.

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Según explicó, esto podría provocar:

Tribunales incompletos durante años.

Retrasos en sentencias y procesos familiares.

Mayor rezago judicial .

Afectaciones directas a ciudadanos que esperan resoluciones legales.

“La justicia ordinaria, la que millones de personas necesitan todos los días, se aplaza una vez más”, sostuvo.

El dictamen será discutido ahora en el Senado, donde Morena prevé aprobarlo sin mayores obstáculos.

Sin embargo, las críticas de la oposición y de algunos sectores del oficialismo han colocado el foco en los riesgos políticos y constitucionales de una reforma que sigue generando controversia.