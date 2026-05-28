México

¡Las “ofertas falsas” saldrán caras! Profeco aplicará multas a negocios infractores hasta por 6 millones de pesos

La Procuraduría endureció la vigilancia contra comercios que alteren precios, incumplan promociones o utilicen publicidad engañosa durante temporadas de rebajas

Guardar
Google icon
Un inspector institucional revisa etiquetas de precios con una tablet en una tienda de electrónica. Una etiqueta en primer plano muestra un sello rojo 'verificado'.
La Procuraduría endureció la vigilancia contra comercios que alteren precios, incumplan promociones o utilicen publicidad engañosa durante temporadas de rebajas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó las medidas contra los negocios que engañen a los consumidores mediante promociones falsas, descuentos simulados o precios distintos a los exhibidos, prácticas que suelen incrementarse en temporadas de rebajas y ventas especiales.

La dependencia federal advirtió que los comercios que incumplan las promociones anunciadas o difundan publicidad engañosa podrán enfrentar multas económicas que van desde miles de pesos hasta sanciones acumuladas superiores a los 6 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

PUBLICIDAD

Estas medidas forman parte de la estrategia de vigilancia de Profeco para proteger la economía de los consumidores y frenar prácticas abusivas que afectan directamente el bolsillo de miles de familias mexicanas.

Profeco pone la lupa en descuentos simulados y precios alterados

Uno de los principales problemas detectados por la autoridad es la simulación de descuentos, una práctica en la que algunos establecimientos incrementan los precios días antes de una campaña comercial para posteriormente anunciar rebajas inexistentes.

PUBLICIDAD

A esto se suman irregularidades como exhibir un precio en aparadores o plataformas digitales y cobrar otro más alto al momento de pagar, así como ocultar restricciones importantes de las promociones en letras pequeñas o términos poco visibles.

Primer plano de una mano con traje entregando un papel blanco con un círculo rojo y un signo de exclamación a la mano de un comerciante en el mostrador de una tienda.
Profeco advirtió que los negocios que alteren precios, simulen descuentos o incumplan promociones podrán enfrentar multas que superan los 6 millones de pesos, además de sanciones diarias por publicidad engañosa

La Profeco señaló que estas acciones constituyen violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por lo que pueden derivar en procedimientos administrativos y sanciones económicas severas.

De acuerdo con el artículo 128 Bis de la legislación vigente, las penalizaciones por publicidad engañosa o incumplimiento grave de promociones pueden alcanzar montos superiores a los 6.3 millones de pesos.

Las multas pueden aplicarse diariamente

Además de las sanciones principales, Profeco tiene facultades para imponer medidas de apremio cuando un negocio persiste en la conducta irregular después de una advertencia oficial.

En estos casos, las multas pueden acumularse diariamente hasta que el establecimiento corrija la irregularidad detectada.

Actualmente, las sanciones adicionales pueden superar los 8 mil 232 pesos por día, especialmente en situaciones relacionadas con alteración arbitraria de precios, incumplimiento de ofertas o publicidad falsa.

La autoridad también puede aplicar medidas precautorias como:

  • Suspensión de la comercialización de productos.
  • Colocación de sellos de advertencia.
  • Retiro de mercancía del mercado.
  • Inmovilización de productos o servicios.

Con estas herramientas, Profeco busca evitar afectaciones colectivas y garantizar que los consumidores reciban información clara y veraz al momento de realizar sus compras.

¿Cómo define Profeco el monto de las sanciones?

El tamaño de la multa depende de diversos factores evaluados por la autoridad. Entre ellos destacan:

  • El número de consumidores afectados.
  • El beneficio económico obtenido por el negocio.
  • La reincidencia del infractor.
  • La capacidad financiera de la empresa.
  • El impacto de la conducta engañosa en el mercado.

La Procuraduría explicó que las sanciones se ajustan según la gravedad del incumplimiento para evitar que las multas sean consideradas únicamente como un costo operativo por parte de las empresas.

Vidriera de tienda con un sticker institucional verde y blanco de Profeco y un símbolo de advertencia amarillo sobre anuncios de descuentos y productos variados.
Profeco advirtió que los negocios que alteren precios, simulen descuentos o incumplan promociones podrán enfrentar multas que superan los 6 millones de pesos, además de sanciones diarias por publicidad engañosa.

Qué pueden hacer los consumidores ante una promoción engañosa

Profeco recordó que los consumidores tienen derecho a denunciar cualquier irregularidad relacionada con promociones falsas o cobros distintos a los anunciados.

En caso de detectar un precio engañoso, la recomendación es reunir evidencias claras, como fotografías de los anuncios, capturas de pantalla y tickets de compra.

Posteriormente, los afectados pueden presentar su caso mediante el correo oficial asesoria@profeco.gob.mx, iniciar un proceso en la plataforma Concilianet o acudir directamente a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana.

La dependencia reiteró que los comercios están obligados a respetar las promociones y precios exhibidos, ya que cualquier incumplimiento puede derivar en fuertes sanciones económicas y acciones administrativas conforme a la ley vigente.

Temas Relacionados

Profecopublicidad engañosaconsumidoresmultasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

La confirmación del regreso del polémico show de box entre celebridades e influencers llega tras el festejo de cumpleaños de Poncho, quien anunció oficialmente la nueva fecha

Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

Día de la Higiene Menstrual: Niñas y adolescentes en México faltan a clases por temor a burlas durante su periodo

Una encuesta expone los desafíos que aún enfrentan las adolescentes para asistir a clases debido a estigmas y falta de servicios básicos

Día de la Higiene Menstrual: Niñas y adolescentes en México faltan a clases por temor a burlas durante su periodo

Dua Lipa revela sus lugares favoritos en la CDMX: taquerías, cafeterías y hasta bares

La cantante demuestra una vez más lo enamorada que está de nuestro país

Dua Lipa revela sus lugares favoritos en la CDMX: taquerías, cafeterías y hasta bares

Temblor hoy 28 de mayo en México: se registró sismo de 4.0 en Tonalá, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de mayo en México: se registró sismo de 4.0 en Tonalá, Chiapas

Marina desmantela narcolaboratorios en Culiacán y asegura más de dos toneladas de metanfetamina

Los operativos en los poblados Las Juntas y Corralejo generaron una afectación económica estimada en más de 214 millones de pesos a la delincuencia organizada

Marina desmantela narcolaboratorios en Culiacán y asegura más de dos toneladas de metanfetamina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmantela narcolaboratorios en Culiacán y asegura más de dos toneladas de metanfetamina

Marina desmantela narcolaboratorios en Culiacán y asegura más de dos toneladas de metanfetamina

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Los Zetas: cuál es el origen del nombre de este grupo criminal que usaba la violencia extrema contra sus enemigos

ENTRETENIMIENTO

Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

Dua Lipa revela sus lugares favoritos en la CDMX: taquerías, cafeterías y hasta bares

Ellas son las participantes de Miss Universo México 2026: conoce a las favoritas para seguir el camino de Fátima Bosch

Destrozan a Chumel Torres por burlarse de una persona con síndrome de Down

Karely Ruiz cautiva con su look durante viaje al Vaticano

DEPORTES

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

¿Cuántos campeonatos mundiales se han llevado a cabo en México? Un país con tradición deportiva más allá del futbol

Salt Bae llegará a CDMX antes del Mundial 2026 y desata furor entre fans con la apertura de su nuevo restaurante

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará