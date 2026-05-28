¡Las “ofertas falsas” saldrán caras! Profeco aplicará multas a negocios infractores hasta por 6 millones de pesos

La Procuraduría endureció la vigilancia contra comercios que alteren precios, incumplan promociones o utilicen publicidad engañosa durante temporadas de rebajas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó las medidas contra los negocios que engañen a los consumidores mediante promociones falsas, descuentos simulados o precios distintos a los exhibidos, prácticas que suelen incrementarse en temporadas de rebajas y ventas especiales.

La dependencia federal advirtió que los comercios que incumplan las promociones anunciadas o difundan publicidad engañosa podrán enfrentar multas económicas que van desde miles de pesos hasta sanciones acumuladas superiores a los 6 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

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Estas medidas forman parte de la estrategia de vigilancia de Profeco para proteger la economía de los consumidores y frenar prácticas abusivas que afectan directamente el bolsillo de miles de familias mexicanas.

Profeco pone la lupa en descuentos simulados y precios alterados

Uno de los principales problemas detectados por la autoridad es la simulación de descuentos, una práctica en la que algunos establecimientos incrementan los precios días antes de una campaña comercial para posteriormente anunciar rebajas inexistentes.

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A esto se suman irregularidades como exhibir un precio en aparadores o plataformas digitales y cobrar otro más alto al momento de pagar, así como ocultar restricciones importantes de las promociones en letras pequeñas o términos poco visibles.

Profeco advirtió que los negocios que alteren precios, simulen descuentos o incumplan promociones podrán enfrentar multas que superan los 6 millones de pesos, además de sanciones diarias por publicidad engañosa

La Profeco señaló que estas acciones constituyen violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por lo que pueden derivar en procedimientos administrativos y sanciones económicas severas.

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De acuerdo con el artículo 128 Bis de la legislación vigente, las penalizaciones por publicidad engañosa o incumplimiento grave de promociones pueden alcanzar montos superiores a los 6.3 millones de pesos.

Las multas pueden aplicarse diariamente

Además de las sanciones principales, Profeco tiene facultades para imponer medidas de apremio cuando un negocio persiste en la conducta irregular después de una advertencia oficial.

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En estos casos, las multas pueden acumularse diariamente hasta que el establecimiento corrija la irregularidad detectada.

Actualmente, las sanciones adicionales pueden superar los 8 mil 232 pesos por día, especialmente en situaciones relacionadas con alteración arbitraria de precios, incumplimiento de ofertas o publicidad falsa.

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La autoridad también puede aplicar medidas precautorias como:

Suspensión de la comercialización de productos.

Colocación de sellos de advertencia.

Retiro de mercancía del mercado.

Inmovilización de productos o servicios.

Con estas herramientas, Profeco busca evitar afectaciones colectivas y garantizar que los consumidores reciban información clara y veraz al momento de realizar sus compras.

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¿Cómo define Profeco el monto de las sanciones?

El tamaño de la multa depende de diversos factores evaluados por la autoridad. Entre ellos destacan:

El número de consumidores afectados.

El beneficio económico obtenido por el negocio.

La reincidencia del infractor.

La capacidad financiera de la empresa.

El impacto de la conducta engañosa en el mercado.

La Procuraduría explicó que las sanciones se ajustan según la gravedad del incumplimiento para evitar que las multas sean consideradas únicamente como un costo operativo por parte de las empresas.

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Profeco advirtió que los negocios que alteren precios, simulen descuentos o incumplan promociones podrán enfrentar multas que superan los 6 millones de pesos, además de sanciones diarias por publicidad engañosa.

Qué pueden hacer los consumidores ante una promoción engañosa

Profeco recordó que los consumidores tienen derecho a denunciar cualquier irregularidad relacionada con promociones falsas o cobros distintos a los anunciados.

En caso de detectar un precio engañoso, la recomendación es reunir evidencias claras, como fotografías de los anuncios, capturas de pantalla y tickets de compra.

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Posteriormente, los afectados pueden presentar su caso mediante el correo oficial asesoria@profeco.gob.mx, iniciar un proceso en la plataforma Concilianet o acudir directamente a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana.

La dependencia reiteró que los comercios están obligados a respetar las promociones y precios exhibidos, ya que cualquier incumplimiento puede derivar en fuertes sanciones económicas y acciones administrativas conforme a la ley vigente.