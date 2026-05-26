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Metrorrey 2026: tarifas, líneas, horarios y cómo recargar tu tarjeta

Esto es lo que debes saber para viajar en Metrorrey

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Tren monorriel verde y blanco de Metrorrey en vía elevada. Debajo, carretera con tráfico y edificios, con montañas y cielo nublado de fondo
El sistema Metrorrey impulsa la movilidad en Nuevo León con tres líneas activas y nuevas rutas en desarrollo. (Metrorrey)

El sistema Metrorrey opera como el eje de la movilidad urbana en la zona metropolitana de Nuevo León.

Con tres líneas operativas y nuevas rutas en construcción, este año 2026 marca una etapa de expansión y actualización tarifaria, además de cambios en los métodos de pago.

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La tarjeta Me Muevo y las aplicaciones móviles son ahora imprescindibles para acceder a los servicios del metro, Transmetro y los autobuses de Muevoleón, en un esfuerzo por agilizar el traslado y reducir el uso de efectivo entre los usuarios.

La adopción del pago electrónico ha transformado la experiencia de los pasajeros, permitiéndoles recargar y utilizar sus viajes de manera más eficiente.

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Tarifas del Metro de Monterrey en 2026

La tarifa base del acceso al metro en Monterrey se actualiza mes a mes con incrementos de 10 centavos, ubicándose este mes de mayo de 2026 en $10.20 pesos por viaje, según el Periódico Oficial del Estado.

Para acceder, se requiere la tarjeta Me Muevo, ya que el pago en efectivo ha sido eliminado completamente: solo es posible usar la tarjeta recargada o el código QR generado por las apps oficiales.

El sistema busca así evitar filas, agilizar el flujo en estaciones y responder a la demanda creciente de usuarios en eventos especiales, como el próximo mundial de fútbol.

Tren Metrorrey verde y blanco con luces encendidas en vía elevada de concreto de noche, con obras de construcción abajo y luces de la ciudad de fondo
La tarifa base del acceso al metro en Monterrey es de $9.90 pesos. (Metrorrey)

Dónde y cómo adquirir la tarjeta Me Muevo

La tarjeta Me Muevo puede comprarse en cualquier estación del metro, así como en sucursales OXXO, 7-Eleven y Mi Súper DOLLAR GENERAL del área metropolitana de Nuevo León.

Su adquisición es sencilla: basta con solicitarla en caja y recargar el saldo deseado para comenzar a usarla de inmediato.

Según las fuentes oficiales del sistema, el plástico es reutilizable y no tiene fecha de vencimiento mientras el chip permanezca en buen estado.

Además, el saldo no expira, lo que ofrece flexibilidad a quienes utilizan el servicio de manera ocasional o recurrente.

La tarjeta permite pagar varios viajes para acompañantes en un mismo trayecto, siempre que el saldo lo permita.

En caso de fallas técnicas, los usuarios pueden acudir a los centros de atención en las estaciones Cuauhtémoc o San Bernabé para revisión y soporte.

El costo de la tarjeta Me Muevo es de $20 pesos como pago único por la adquisición del plástico, a lo que se suma el monto de recarga inicial elegida.

Este precio se mantiene tanto en puntos físicos autorizados como en las máquinas automáticas ubicadas en todas las estaciones.

Métodos de recarga y alternativas digitales

Para mantener saldo en la tarjeta, existen tres vías principales: recarga en máquinas automáticas dentro de las estaciones, recarga en efectivo en sucursales OXXO, 7-Eleven y Mi Súper DOLLAR GENERAL, o bien a través de depósito o transferencia en la app URBANI o la plataforma e-UANL Campus Digital.

La implementación del código QR como alternativa digital amplía las opciones para estudiantes, quienes pueden adquirir pasajes desde sus dispositivos móviles mediante la app oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Para el público general, la app URBANI está disponible tanto en sistemas Apple como Android, permitiendo la gestión total del saldo y los viajes sin necesidad de portar la tarjeta física.

En caso de requerir asistencia, el sistema brinda atención tanto por teléfono como por WhatsApp, así como módulos presenciales en estaciones clave, según datos oficiales.

Tarifas preferenciales

El sistema Metrorrey ofrece una tarifa preferencial de $9.50 pesos tanto para personas adultas mayores como para estudiantes.

Quienes cuenten con la Tarjeta INAPAM pueden acceder a este beneficio al realizar el trámite correspondiente a través de los canales oficiales de Metrorrey.

Del mismo modo, los estudiantes inscritos en la Universidad Autónoma de Nuevo León pueden obtener el mismo descuento gestionando el proceso mediante la app e-UANL Campus Digital y manteniendo su inscripción vigente.

Estas tarifas preferenciales facilitan el acceso al transporte público para quienes más lo necesitan, siempre y cuando se complete el trámite correspondiente.

Infografía que detalla la Tarjeta Me Muevo, mostrando un usuario en el metro, tiendas OXXO, 7-Eleven, Mi Súper DOLLAR GENERAL y métodos de pago.
La infografía detalla cómo adquirir y recargar la Tarjeta Me Muevo, su costo de $20 pesos y las tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores en el transporte público de Nuevo León. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Líneas y recorridos actuales del metro de Monterrey

La red del metro de Monterrey cuenta actualmente con tres líneas en operación, cada una cubriendo diferentes zonas de la ciudad y facilitando el acceso a puntos estratégicos.

El sistema mantiene una frecuencia constante para garantizar el servicio a lo largo de todo el año.

Línea 1: Va de Talleres a Exposición en Guadalupe y recorre el eje oriente-poniente de la ciudad.

Línea 2: Conecta Sendero con General I. Zaragoza.

Línea 3: Se extiende desde Hospital Metropolitano hasta General I. Zaragoza.

El horario de funcionamiento es de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche) todos los días, salvo en fechas especiales como el 24 y 31 de diciembre, cuando el servicio finaliza a las 23:00 horas, y el 25 de diciembre y 1 de enero, cuando inicia a las 7:00 a.m.

Las líneas mantienen una frecuencia de trenes de entre 10 a 15 minutos.

Expansión

La expansión del sistema incluye la construcción de las líneas 4 y 6, en preparación para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Esta ampliación busca mejorar la cobertura en toda la zona metropolitana y facilitar el acceso a puntos estratégicos como el Estadio BBVA y el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo.

Mapa detallado de la red de Metrorrey en Monterrey, México. Muestra líneas de metro por color, estaciones y puntos de interés como Parque Fundidora y Cuauhtémoc
Este mapa de la red de Metrorrey ilustra las líneas de metro existentes y en construcción en Monterrey. (Metrorrey)

Atención al usuario y servicios adicionales

El sistema Metrorrey ofrece módulos de información en todas las estaciones y una oficina principal ubicada en Cuauhtémoc, donde se atienden consultas, trámites y objetos extraviados.

Los usuarios pueden consultar dudas sobre horarios, tarifas, recargas o servicios a través de la web oficial y los canales habilitados.

El sistema Metrorrey, dependiente del Gobierno del Estado de Nuevo León, sigue actualizando su infraestructura y servicios para responder a una demanda creciente y a los retos logísticos que implica la organización de eventos internacionales.

La digitalización de los pagos y la integración de diferentes rutas buscan optimizar la experiencia de viaje y reducir los tiempos de espera en toda la red.

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