¿Cuántas Miss Universo ha tenido México?

México ha tenido un importante papel en Miss Universo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

México volvió a hacer historia en el certamen Miss Universo 2025 tras la coronación de Fátima Bosch Fernández durante la 74ª edición del concurso, celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Con este resultado, la tabasqueña de 25 años se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título, sumándose a una lista que abarca más de tres décadas de representación y excelencia en la competencia internacional.

Fátima Bosch es coronada Miss Universo 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La gala de Miss Universo 2025 reunió a participantes de 120 países y destacó por la energía y presencia que Bosch proyectó desde el inicio. Su grito de “¡Viva México!” durante la presentación inicial encendió al público y marcó el tono de su participación.

A lo largo de las distintas etapas, la mexicana avanzó con seguridad y determinación: primero al top 30, después al top 12 y finalmente al selecto grupo de las cinco finalistas. En cada fase lució solvencia, ya fuera en el desfile de traje de baño con un diseño blanco y dorado o en la pasarela de gala, donde portó un vestido rojo con detalles dorados y una capa larga.

Uno de los momentos decisivos llegó durante la ronda de preguntas y respuestas. Bosch reflexionó sobre los retos de ser mujer en 2025, destacando la importancia de alzar la voz, actuar con valentía y mantenerse auténtica. Su mensaje sobre empoderamiento juvenil reafirmó su conexión con la audiencia y el jurado, consolidando su camino hacia la corona.

Tras anunciarse el quinto lugar para Costa de Marfil, el cuarto para Filipinas y el tercero para Venezuela, la contienda final quedó entre Tailandia y México. El anuncio de Fátima Bosch como Miss Universo desató un estallido de emoción que se replicó tanto en el recinto como en miles de hogares mexicanos. Su coronación no solo representó una victoria personal, sino un nuevo capítulo en la historia del país dentro del certamen.

Fátima Bosch ganó el certamen internacional. REUTERS/Chalinee Thirasupa TPX IMAGES OF THE DAY

Las cuatro coronas de México en Miss Universo

Con el triunfo de Fátima Bosch, México suma cuatro coronas en el certamen. Estas son las mexicanas que han alcanzado el máximo título de belleza internacional:

1. Lupita Jones – 1991: Originaria de Mexicali, Baja California, se convirtió en la primera Miss Universo mexicana. Su triunfo en Las Vegas marcó un antes y un después para el país, consolidando una referencia de preparación, disciplina y presencia escénica.

2. Ximena Navarrete – 2010: La tapatía de Guadalajara devolvió la corona a México 19 años después. Su participación en Las Vegas destacó por su elegancia y su solvencia en la ronda de preguntas, donde habló del uso responsable del internet entre los jóvenes.

3. Andrea Meza – 2021: Chihuahuense de nacimiento, obtuvo la corona en mayo de 2021, luego de que la edición de 2020 se pospusiera por la pandemia de Covid-19. El certamen, realizado bajo medidas sanitarias estrictas, la convirtió en una reina histórica en un contexto mundial atípico.

4. Fátima Bosch – 2025La más reciente ganadora, originaria de Teapa, Tabasco, se destacó por su seguridad, autenticidad y carisma. Su presentación sólida y emocional, sumada a respuestas contundentes, la convirtieron en la favorita de la noche.

México ha dado pie a cuatro ganadoras del Miss Universo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un legado que crece

Cada una de estas reinas dejó una huella particular en Miss Universo. La victoria de Fátima Bosch reafirma la competitividad de México en los certámenes internacionales y simboliza una nueva generación de mujeres mexicanas con presencia global, liderazgo y un mensaje social poderoso.

Con cuatro coronas en total, México consolida su posición como uno de los países latinoamericanos con mayor éxito en Miss Universo, proyectando un futuro prometedor para sus próximas representantes.