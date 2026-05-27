Grecia Quiroz y Movimiento del Sombrero protestan en el Congreso de Michoacán por reforma electoral

“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria, (X: @ElDelSombreroCM)

La tarde de este miércoles 27 de mayo, integrantes del partido Movimiento independiente del Sombrero llevaron a cabo una protesta a las afueras del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para exigir que la reforma sea aprobada, pues según acusan, debilita a los partidos independientes y a la ciudadanía que busca levantar la voz.

La protesta se realizó mientras al interior del recinto legislativo se celebraba la sesión correspondiente que aprobaría la reforma. Los manifestantes permanecieron en el exterior para expresar su postura ante los cambios propuestos, especialmente sobre las reglas para las candidaturas independientes.

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Al sitio también acudió la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, quien se sumó a la protesta y posteriormente emitió un posicionamiento público en relación a la sesión legislativa. Anteriormente, la funcionaria denunció el riesgo que estas nuevas disposiciones significaban para la ciudadanía michoacana.

Alcaldesa denunció que el Congreso les cerró las puertas al pueblo

Durante la manifestación, integrantes del movimiento intentaron ingresar al Congreso con el fin de evitar que continúe la discusión de la reforma, sin embargo, la respuesta fue un ‘portazo’.

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A través de un video publicado en redes, la alcaldesa de Uruapan destacó que se trataba de una movilización pacífica, por lo que aseguró que nadie cometerá actos violentos, sin embargo, al llegar al reciento, no fueron recibidos.

Grecia Quiroz sostuvo que la propuesta “no es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana”, sino una modificación “hecha desde el miedo”. (X: @ElDelSombreroCM)

“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria, quien ocupó el cargo luego de que su esposo, Carlos Manzo, fuera asesinado en noviembre de 2025. “Respetamos la ley y la libertad de expresión, y pedimos el mismo trato por parte de las autoridades”, destacó Quiroz.

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Reiteró que el Movimiento del Sombrero continuará organizándose por la vía legal y mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo de la reforma electoral en el estado. “Seguiremos atentos a las decisiones de los legisladores y exigimos transparencia en todo el proceso”, sostuvo.

Grecia Quiroz denuncia abandono a partidos independientes

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Michoacán presentará una reforma en materia electoral que contempla cambios significativos para la entidad. Entre ellos, establece que las candidaturas independientes no podrán relacionarse entre sí ni firmar ningún tipo de convenio.

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Ante ello, la actual presidenta municipal de Michoacán, Grecia Quiroz, líder del recién formado Movimiento Independiente del Sombrero de Uruapan, denunció que esta medida pone en riesgo las candidaturas independientes en el estado, pues terminarían “caminando solos”.

La funcionaria, quien tomó el cargo en sustitución de su esposo Carlos Manzo, tras su asesinato, acusó que el cambio pretende obligarlas a competir “solas, divididas, débiles, aisladas y sin identidad”.

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Cuestionó que esta reforma busque impedir a las candidaturas independientes coordinarse, compartir plataformas, propaganda, símbolos o estrategias de comunicación. En ese marco, consideró la iniciativa como un intento de frenar por la vía legal el avance de un movimiento ciudadano que, dijo, no pudieron detener con “ataques, desprestigio y persecución política”.

Grecia Quiroz sostuvo que la propuesta “no es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana”, sino una modificación “hecha desde el miedo”. (X: @ElDelSombreroCM)

En su mensaje, Grecia Quiroz sostuvo que la propuesta “no es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana”, sino una modificación “hecha desde el miedo”. Pues el documento obligaría a que las campañas independientes se desarrollen de manera “estrictamente individual, autónoma e independiente”, sin colaboración entre candidaturas.

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La reforma no busca ordenar la competencia, sino impedir que los perfiles sin partido puedan actuar como movimiento. “Quieren que los ciudadanos caminen solos. Quieren prohibir que la ciudadanía se organice como movimiento”, escribió, al resumir lo que considera un “bloqueo político intencional” contra esa ruta electoral.

Quiroz también afirmó que el cambio abriría la puerta a cancelar candidaturas si la ciudadanía identifica a varios aspirantes como parte de una misma causa. Bajo esa lógica, la crítica del movimiento es que la reforma penaliza la afinidad política y la construcción colectiva de una identidad pública entre candidatos independientes.

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