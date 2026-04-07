Suprema Corte declara inconstitucional el artículo 12 que permitía suspender pensiones a trabajadores del mismo régimen

Pensiones ISSSTE. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este 7 de abril, que trabajar ya no podrá ser motivo para perder una pensión por viudez, declarando inconstitucional el artículo 12, fracción II, inciso c), de un reglamento de pensiones del ISSSTE.

La disposición permitía suspender este beneficio a las personas que, tras enviudar, decidieran incorporarse nuevamente al trabajo y cotizar dentro del mismo régimen. Sin embargo, el Pleno del máximo tribunal resolvió que esta medida resulta contraria a los principios constitucionales en materia de seguridad social.

De acuerdo con la resolución, condicionar la permanencia de la pensión al hecho de laborar implica limitar de manera injustificada un derecho previamente reconocido. En ese sentido, las ministras y ministros concluyeron que dicha norma afectaba la finalidad de protección que tiene la prestación por viudez.

La Corte sostuvo que convertir el empleo en una causa de pérdida del beneficio “vacía de contenido la protección reforzada” que la Constitución Política Federal garantiza. Por ello, determinó su invalidez mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 15/2025.

Con esta decisión, se establece un criterio que impide que el ejercicio del derecho al trabajo sea sancionado con la suspensión de una pensión, reforzando así la protección a las personas beneficiarias.

Pensiones del ISSSTE por viudez será valida para trabajadores bajo el mismo régimen.

Créditos ISSSTE para sus derechohabientes

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso a disposición más de 13 mil préstamos personales dirigidos a trabajadores, pensionados y jubilados afiliados. El programa se opera mediante un sistema digital que permite realizar el trámite sin intermediarios y de forma gratuita.

Para acceder a estos créditos, es necesario cumplir con requisitos como contar con al menos seis meses de antigüedad en el instituto y no tener adeudos previos. El registro es en línea a través de la plataforma correspondiente, donde los solicitantes ingresan sus datos y eligen el tipo de financiamiento que desean.

El esquema contempla diversas modalidades de préstamos con montos y condiciones que varían según la antigüedad y necesidades del solicitante. Una vez completado la inscripción, las solicitudes son evaluadas conforme a las reglas del programa y la disponibilidad de recursos.

El modelo actual busca facilitar el acceso al financiamiento mediante un proceso más directo y transparente, eliminando intermediarios y agilizando la asignación de los créditos para los derechohabientes.