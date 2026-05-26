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SEP propone mesa de diálogo con estudiantes del IPN tras protestas y toma de Canal Once

El movimiento estudiantil mantiene presión sobre autoridades mientras continúan las exigencias por presuntos desvíos y abandono institucional

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La creación del órgano interno responde al compromiso de asegurar claridad en la administración financiera, mientras se pretende ampliar la capacidad de ingreso para aspirantes en concordancia con metas oficiales
SEP abre mesa de diálogo con estudiantes del IPN tras protestas y toma de Canal Once; reconoce rezagos en infraestructura. Crédito: X/@mario_delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso instalar una mesa de diálogo con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para atender las demandas del movimiento estudiantil que mantiene tomadas las instalaciones de Canal Once, en el Casco de Santo Tomás.

La dependencia informó que ya entregó una primera respuesta al pliego petitorio y reiteró su disposición para mantener comunicación permanente con la comunidad politécnica.

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Las protestas estudiantiles se han intensificado en las últimas semanas con bloqueos viales, movilizaciones y denuncias relacionadas con presuntos desvíos de recursos, falta de docentes y deficiencias en infraestructura dentro de diversos planteles del Instituto.

La SEP explicó que el objetivo de la mesa de trabajo será revisar, analizar y buscar soluciones a cada uno de los puntos planteados por los estudiantes, con la participación de autoridades y representantes del movimiento.

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SEP reconoce problemas de infraestructura y falta de docentes

En su respuesta, la dependencia federal reconoció que existen rezagos importantes en mantenimiento, equipamiento e infraestructura en distintas unidades académicas del IPN, por lo que señaló que será necesaria una estrategia integral de inversión y atención progresiva.

También indicó que las problemáticas relacionadas con la falta de profesores serán revisadas mediante un análisis de la estructura ocupacional del Instituto, con el propósito de mejorar las condiciones académicas para los estudiantes.

La autoridad educativa precisó que algunas exigencias cuentan con posibles soluciones inmediatas, mientras que otras requerirán procesos administrativos, disponibilidad presupuestal y seguimiento institucional.

Entre las principales demandas del movimiento destacan:

  • Destitución de 14 funcionarios del IPN
  • Investigación por presuntos desvíos de recursos
  • Incremento al presupuesto para escuelas y laboratorios
  • Mejoras en infraestructura y mantenimiento
  • Contratación de más docentes
  • Mayor transparencia administrativa
  • Instalación de una mesa de diálogo pública

Toma de Canal Once genera debate sobre protesta y servicio público

Uno de los puntos centrales del conflicto ha sido la ocupación de las instalaciones de Canal Once, medio público ligado históricamente al IPN. Los estudiantes aseguran que la toma busca presionar a las autoridades para obtener respuestas concretas a sus demandas.

Sobre este tema, la SEP sostuvo que el derecho a la libre manifestación debe coexistir con el derecho de las audiencias a recibir contenidos informativos, educativos y culturales.

La dependencia recordó que Canal Once cumple una función pública importante para la sociedad mexicana.

Además, señaló que continuará buscando una salida institucional al conflicto mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

SEP advierte que las soluciones no serán inmediatas

La dependencia federal reconoció que varios de los puntos incluidos en el pliego petitorio no podrán resolverse en pocos días, debido a que implican recursos presupuestales, procedimientos técnicos y posibles modificaciones al Reglamento General del IPN.

Por ello, insistió en que las mesas de diálogo deberán funcionar como un mecanismo permanente de seguimiento para avanzar en soluciones graduales y de largo plazo.

Mientras tanto, el movimiento estudiantil mantiene activas sus protestas y no descarta nuevas movilizaciones en la Ciudad de México si las autoridades no presentan avances concretos en las negociaciones.

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