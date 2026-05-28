Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha confirmada para el inicio de registros y recibir más de 9 mil pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro confirmó la fecha en la que abrirá la próxima convocatoria para que nuevos aprendices se incorporen (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro confirmó la fecha en la que abrirá la próxima convocatoria para que nuevos aprendices se incorporen. La iniciativa forma parte de los Programas del Bienestar impulsados por el gobierno de México desde el 2019 y va dirigido a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

Los participantes realizan una capacitación laboral de 12 meses para que generen experiencia y puedan ingresar posteriormente a un trabajo. Este año, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que otorga cobertura en caso de enfermedad, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

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Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)

¿Cuándo inician los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los registros a Jóvenes Construyendo el Futuro inician el próximo 1 de junio. Durante esta etapa, las y los interesados que deseen participar deberán acceder a su cuenta en la plataforma digital del programa, revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo que prefieran.

Cabe indicar que la apertura se dirige principalmente a municipios y localidades donde existen altos índices de vulnerabilidad y rezago social.

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Se debe tener en cuenta que previo a la postulación, se solicita que las y los aspirantes consulten el mapa de focalización en la plataforma para verificar la disponibilidad de espacios en su municipio y conocer si permanece abierto, cerrado o si ya se ha cubierto la meta de atención.

Documentos para realizar el registro

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CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada.

Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial para votar (INE) o pasaporte.

Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, predial o teléfono con una vigencia no mayor a 3 meses.

Fotografía reciente: A color, con el rostro descubierto, sin modificaciones y sosteniendo la ficha de registro que te arrojará el sistema

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá una nueva convocatoria a partir de este 1 de junio (X@apoyosbienestar)

¿Qué hacer después del registro?

Después de postularse, la persona interesada debe comunicarse con el centro de trabajo para coordinar un primer encuentro. El centro dispone de 4 días naturales desde la postulación para aceptar o rechazar la solicitud. Si no responde dentro de ese periodo o decide declinarla, el sistema libera automáticamente al aspirante, quien podrá postularse nuevamente a otro centro disponible según la oferta vigente en su localidad.

Finalmente, se realizará la dispersión de tarjetas Bienestar para que los participantes puedan cobrar el beneficio del programas.

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Mientras tanto, el Centro 079 permanece disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para resolver dudas generales y consultas vinculadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, la Línea de Bienestar atiende en el número 800 841 2020, donde ofrecen asesoría sobre el registro y dificultades para acceder a la plataforma