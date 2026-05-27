Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: qué hago si no pude recoger mi tarjeta del Bienestar para el apoyo de más de 9 mil pesos

La nueva generación de aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó su proceso de capacitación el pasado 4 de mayo

La nueva generación de aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó su proceso de capacitación el pasado 4 de mayo, ese mismo día también dio inició la tarjetas del Bienestar donde recibirán el apoyo económico mensual.

El programa está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y va dirigido a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen. Este año, quienes participan en este programa reciben dos tipos de apoyo: un ingreso mensual de 9,582 pesos, correspondiente al salario mínimo vigente, y la afiliación al seguro médico del IMSS, que les otorga cobertura en caso de enfermedad, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

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Al finalizar el proceso de formación, que tiene una duración de doce meses, obtienen un certificado que avala las competencias desarrolladas, con el propósito de facilitar su entrada al ámbito laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

¿Qué hago si no pude recoger mi tarjeta para Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas que no recogieron su tarjeta del Bienestar para poder cobrar los depósitos de Jóvenes Construyendo el Futuro en el día establecido, aún pueden hacerlo. Deben consultar los avisos en la plataforma oficial del programa, ahí se dará a conocer la nueva fecha y sede.

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El Centro 079 permanece disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para resolver dudas generales y consultas vinculadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, la Línea de Bienestar atiende en el número 800 841 2020, donde ofrecen asesoría sobre el registro y dificultades para acceder a la plataforma

Esta campaña informativa presenta a dos jóvenes sosteniendo tarjetas del programa Bienestar. Posteriormente, se visualiza una tableta mostrando avisos sobre la entrega de tarjetas. El material instruye a los beneficiarios que no acudieron por su tarjeta a consultar una plataforma digital para conocer las nuevas fechas y sedes de recolección. El contenido proporciona detalles sobre los pasos a seguir para obtener la Tarjeta Bienestar.

¿Cómo son las capacitaciones y cuál es el impacto social del programa?

Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, Jóvenes Construyendo el Futuro incorporó a 450 mil nuevos beneficiarios, con una inversión aproximada de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre. El programa, que ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, ha demandado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Para 2026, la meta es integrar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán apoyos económicos de manera bimestral.

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Cada centro de trabajo establece jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, y ofrece la opción de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Al concluir los doce meses de capacitación, los participantes obtienen un certificado que avala las habilidades adquiridas.