Morena en Tabasco “batea” a Andy: no hay reuniones con el hijo de AMLO y el partido mantiene encuestas como ruta para 2027

Morena en Tabasco marca distancia de Andrés Manuel López Beltrán y confirma que las candidaturas se definirán por encuestas rumbo a 2027.

La dirigencia estatal de Morena en Tabasco tomó distancia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste anunciara su intención de buscar una diputación federal por el Distrito 6 del estado rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente morenista en la entidad, Jesús Selván, aseguró que hasta ahora no existe ningún acercamiento formal con “Andy”, pese a las visitas recientes del exsecretario de Organización del partido a tierras tabasqueñas.

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“Él trae su agenda y nosotros la nuestra”, declaró Selván al ser cuestionado sobre una posible reunión con López Beltrán, dejando claro que todavía no hay definiciones internas ni procesos abiertos para las candidaturas.

Jesús Selván, dirigente de Morena en Tabasco, sostiene que no hay acercamientos con Jesús Selván con Andrés Manuel López Beltrán.

Las declaraciones llamaron la atención debido a que el propio López Beltrán confirmó hace apenas unos días que buscará competir por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

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“Todavía ni siquiera hay convocatoria”: Jesús Selván

Durante una entrevista con medios locales, Selván insistió en que Morena aún no inicia formalmente el proceso interno para definir candidaturas y rechazó que exista alguna operación especial a favor del hijo de AMLO.

El dirigente estatal sostuvo que cualquier aspirante deberá esperar los tiempos electorales y someterse al método de selección del partido.

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Además, negó que la llegada de López Beltrán modifique los planes internos de Morena en Tabasco, aun cuando ya existen cuadros locales que trabajan desde hace tiempo con miras al próximo proceso electoral.

Andy López deja dirigencia nacional para buscar diputación

El distanciamiento ocurre apenas días después de que Andrés Manuel López Beltrán anunciara su salida de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

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En una carta pública, informó que dejaría el cargo para competir por una diputación federal en Tabasco “en los tiempos que marquen las convocatorias y la ley electoral”.

La carta de Andrés Manuel López Beltrán marca su salida de la dirigencia nacional de Morena para buscar una diputación federal en Tabasco.

En su mensaje destacó algunos resultados obtenidos durante su gestión partidista:

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Más de 10 millones de nuevos afiliados a Morena .

Cerca de 7 millones de credenciales entregadas.

Instalación de comités seccionales en el 97% del país.

Integración de consejos municipales en casi todos los municipios con régimen de partidos.

López Beltrán aseguró que continuará participando en la llamada Cuarta Transformación “desde otra trinchera” y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Andy López defiende arraigo en Tabasco y rechaza favoritismos

Este martes, López Beltrán respondió a las críticas sobre su conocimiento del Distrito 6 y defendió su vínculo con Tabasco, estado donde nació su padre y donde ahora pretende iniciar formalmente su carrera electoral.

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El morenista afirmó que ya realizó el cambio de domicilio de la Ciudad de México a Tabasco y sostuvo que nunca perdió contacto con la entidad porque mantiene negocios y un rancho en el municipio de Teapa.

“Andy” López Beltrán deja la dirigencia nacional de Morena para enfocarse en su proyecto electoral en el Distrito 6 de Tabasco.

“Aunque vivía en la Ciudad de México, siempre tuve mi rancho y mi negocio aquí”, señaló.

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También negó que tenga ventajas dentro de Morena por ser hijo del expresidente López Obrador y aseguró que competirá en igualdad de condiciones.

“Nada está dado, nada está heredado, vengo a trabajarlo”, afirmó.

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Incluso adelantó que, si otro perfil resulta mejor posicionado en las encuestas, respaldará la decisión del partido.

Morena enfrenta reacomodos y debate interno rumbo a 2027

La irrupción política de López Beltrán ocurre en medio de una etapa de reconfiguración interna dentro de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Aunque una parte del movimiento lo considera un operador importante en la estructura territorial del partido, otro sector ha cuestionado el peso político de su apellido y las acusaciones de presunto nepotismo.

La relevancia del apellido López Obrador genera atención sobre su eventual candidatura en Tabasco. | Crédito: Cuartoscuro

En días recientes también resurgió la polémica por su currículum académico, luego de que Morena difundiera información donde aparece con estudios universitarios concluidos como pasante, pero sin título profesional.

Pese a ello, López Beltrán ha insistido en que buscará recorrer el Distrito 6 “casa por casa” y construir una agenda enfocada en temas como inundaciones y tarifas eléctricas en Tabasco.

Mientras tanto, la dirigencia estatal de Morena mantiene distancia y recalca que aún “falta tiempo” para hablar de candidaturas.