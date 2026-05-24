Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’? (RS: Netflix)

La llegada de “México 86” a la Cineteca Nacional marca un evento relevante para la agenda cultural y deportiva de México en 2026.

La película, dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, se exhibe en funciones especiales en la Cineteca de las Artes y la Cineteca Chapultepec antes de su lanzamiento oficial en Netflix, previsto para el cinco de junio.

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Esta producción retrata con sátira y humor negro el proceso insólito y lleno de tensiones que permitió a México convertirse en sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1986.

La cinta se centra en Martín de la Torre, personaje interpretado por Luna, quien representa a un aficionado con una habilidad singular para resolver problemas y sortear obstáculos. Lo que en principio parece una misión imposible —convertir a México en anfitrión tras la renuncia de Colombia— se transforma en una carrera vertiginosa, donde la astucia y el ingenio mexicano resultan tan decisivos como un gol en el último minuto.

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Tráiler oficial de la película 'México 86' de Netflix. (Netflix)

Estreno y funciones especiales en la Cineteca

“México 86” puede verse desde el 22 de mayo en la Cineteca Nacional de las Artes y en la Cineteca Chapultepec.

La proyección en estos recintos ofrece una experiencia distinta, con la oportunidad de compartir la reacción colectiva del público ante escenas que combinan comedia, sátira política y referencias al contexto nacional de los años ochenta.

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El estreno anticipado en cines permite al público disfrutar la cinta en pantalla grande antes de su llegada a la plataforma digital.

Sinopsis y tono narrativo de la película

La película, dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, relata cómo México logró convertirse en sede del Mundial de 1986 (Foto: RS/Netflix)

La película toma como punto de partida los hechos reales que rodearon la designación de México como sede mundialista por segunda vez. La trama describe el ambiente de negociaciones, llamadas y maniobras políticas tras la renuncia de Colombia, país originalmente elegido por la FIFA para organizar el torneo. Según la sinopsis oficial, el filme revela cómo se tejió la candidatura mexicana y retrata a figuras clave como Emilio Azcárraga Milmo y Hugo Sánchez, así como otros personajes relevantes del fútbol y la política nacional.

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El guion, escrito por Gabriel Ripstein y Daniel Krauze, apuesta por el humor negro y la sátira para mostrar los entresijos del poder, alejándose del drama solemne y acercándose a una visión mordaz y estilizada del proceso. La película pone en primer plano el ingenio, la picardía y la capacidad de improvisación como rasgos nacionales, elementos que, según la campaña promocional, resultaron determinantes para lograr la sede del Mundial.

Elenco y equipo creativo

El reparto principal incluye a Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas. (Netflix México 86)

El reparto principal incluye a Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas. Luna, además de actor, es productor ejecutivo de la cinta. La producción general está a cargo de Gaumont USA.

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La dirección corre por cuenta de Gabriel Ripstein, quien ya ha trabajado en otras producciones reconocidas, y el guion fue desarrollado junto a Daniel Krauze. El filme destaca por su recreación visual de la época y la presencia de personajes históricos en situaciones de tensión, comedia y drama.

Coincidencia con el Mundial 2026 y relevancia cultural

Esta fue la portada del Mundial de México 86. (Panini Mx)

El estreno de “México 86” coincide con el inicio del Mundial 2026, evento que nuevamente tiene a México como una de sus sedes.

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Esta sincronía refuerza la expectativa y el interés mediático, al tiempo que la película se posiciona como una de las producciones mexicanas más esperadas del año.

La campaña de promoción subraya que la historia no solo revisita un episodio deportivo, sino que también ofrece una mirada crítica y entretenida sobre la política, la cultura y la sociedad mexicana de mediados de los ochenta.

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Anticipación y recepción

Netflix muestra a Azcárraga como “el hombre más poderoso de México” (Foto: RS/ Netflix)

Desde su anuncio, la película ha generado alta anticipación en medios y redes sociales, alimentada por el lanzamiento del tráiler oficial y la participación de figuras reconocidas en el elenco.

La propuesta de “México 86” busca reunir al público en torno a una historia nacional que mezcla el absurdo, la sátira y el humor, invitando a reflexionar sobre los mecanismos que impulsaron uno de los mayores logros organizativos del deporte mexicano.

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La función en la Cineteca se presenta como una oportunidad para que los espectadores experimenten de manera colectiva una de esas historias que, por su naturaleza improbable, resultan profundamente mexicanas.