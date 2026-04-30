Santa Fe Klan y Natanael Cano aparecen juntos y fans se emocionan por posible colaboración: “Se viene rolón”

Los fans de Santa Fe Klan y Natanael Cano muestran gran interés por saber si habrá sencillo a dueto tras su reciente encuentro en Sonora (IG)

Santa Fe Klan, rapero originario de Guanajuato, y Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, aparecen juntos en una fotografía compartida en redes sociales. La imagen, tomada en un estudio de grabación de Hermosillo, Sonora, provoca especulaciones entre fans sobre una posible colaboración musical o proyectos conjuntos.

Aunque fans de ambos artistas han manifestado su interés por conocer el motivo del encuentro, ni Santa Fe Klan ni Natanael Cano han dado detalles sobre la razón de la reunión, el contenido del trabajo en estudio o la posibilidad de un sencillo a dueto.

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Los seguidores de Ángel Quezada —nombre real de Santa Fe Klan— han llenado los comentarios pidiendo información sobre futuros lanzamientos y preguntando si ambos músicos están produciendo juntos en Hermosillo. “Se viene rolón”, “Así mero”, “Ya se habían tardado”, “Algo más que bien”, se puede leer en el post.

La fotografía de Santa Fe Klan y Natanael Cano juntos en un estudio de grabación de Hermosillo desata especulaciones sobre una posible colaboración musical (IG)

Santa Fe Klan, de Guanajuato a Sonora

Santa Fe Klan permanece desde hace varias semanas en la capital sonorense, donde ha sido visto junto a figuras del ambiente artístico y deportivo local. Su estancia coincide con el inicio de una relación con la boxeadora Camila Zamorano, quien tiene 19 años y ha destacado por su participación en el evento Supernova Génesis transmitido por Netflix.

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Durante ese evento, Zamorano entregó cinturones a los ganadores y desfiló por la alfombra roja junto al rapero.

La permanencia prolongada de Santa Fe Klan en Hermosillo despierta interrogantes entre sus seguidores sobre una posible mudanza, aunque el artista mantiene expresiones públicas de apego a Guanajuato.

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El propio entorno de Hermosillo, apodado “La Ciudad del Sol”, es reconocido como lugar de residencia de otros exponentes de la música regional como Carin León y la propia Zamorano, además de Cano.

Santa Fe Klan lleva varias semanas en Hermosillo, coincidiendo con su nueva relación con la joven boxeadora Camila Zamorano (@santa_fe_klan_473) (Instagram)

Una camaradería sin colaboración oficial anunciada hasta el momento

Santa Fe Klan y Natanael Cano mantienen una relación de amistad y colaboración dentro del ambiente musical mexicano. Aunque cada uno se especializa en géneros distintos —Santa Fe Klan en el rap y Natanael Cano en los corridos tumbados—, han mostrado afinidad en redes sociales y en eventos en vivo.

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En mayo de 2023, ambos artistas se reunieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de la cancelación de un festival. Aprovecharon el encuentro para convivir y tocar juntos en el hotel donde se hospedaban.

Camila Zamorano, reconocida por su participación en Supernova Génesis de Netflix, ha sido vista junto a Santa Fe Klan en eventos públicos (IG Camila Zamorano)

En videos compartidos por Santa Fe Klan en Instagram, se observa cómo interpretan temas populares, incluyendo “Los Caminos de la Vida” y canciones de Peso Pluma. Esta convivencia generó especulaciones entre sus seguidores sobre una posible colaboración musical, aunque hasta el momento no han lanzado un tema en conjunto de manera oficial.

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Ambos artistas suelen mezclar géneros y estilos, lo que agrada a sus fanáticos y fomenta el cruce de audiencias. Hasta ahora, su relación se mantiene en el terreno de la camaradería artística, con muestras públicas de respeto y convivencia, pero sin una colaboración discográfica confirmada.