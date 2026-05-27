México

Reportan disparos de arma de fuego en bloqueo de la CNTE en Oaxaca

Pobladores confrontan a manifestantes para exigir la liberación de vialidades y retiran por la fuerza algunos cierres

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Una multitud de personas camina y corre a lo largo de una carretera en una zona con vegetación. Se observan varios vehículos, incluyendo un camión rojo de Coca-Cola, bajo un cielo con nubes. La escena corresponde a un cierre vial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, un evento durante el cual se registraron disparos.

Se registran detonaciones, tensión y connatos de violencia durante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, luego de que pobladores confrontan a manifestantes para exigir la liberación de vialidades y retiran por la fuerza algunos cierres.

La Sección 22 mantiene bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, de acuerdo con el reporte. En Mitla, pobladores desalojan a maestros que sostenían un bloqueo y, durante ese retiro civil, se reportan detonaciones de arma de fuego.

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En días recientes, las movilizaciones de docentes generan choques y fricciones con elementos policiales al intentar instalar plantones en inmediaciones del Zócalo de la CDMX. Autoridades locales mantienen presencia de vigilancia en las zonas afectadas y remiten a reportes oficiales para el monitoreo de vialidades afectadas.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Araceli Pérez Martínez, informa que hoy interrumpe la mesa de justicia instalada en la Secretaría de Gobernación tras denunciar agresiones contra integrantes del magisterio movilizados en Oaxaca, durante un bloqueo carretero con dirección a Villa de Mitla.

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Las imágenes muestran a personas caminando por un camino de tierra junto a una carretera. Una mujer, con gorra, graba la escena mientras avanza con otros individuos. El contexto indica que esto ocurrió durante cierres viales realizados por la CNTE en Oaxaca, donde se registraron incidentes con disparos. Vehículos y postes de electricidad son visibles en el entorno semi-rural.

Según sus declaraciones, la dirigencia responsabiliza al presidente municipal Esaú López Quero por llegar “con lujo de violencia” al punto del bloqueo para amenazar con retirarlo y, después, por una agresión “con disparos” contra sus compañeros.

Pérez Martínez también atribuye responsabilidad al gobierno estatal y menciona al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno Jesús Romero y al secretario Yáñez, a quienes exige garantizar la seguridad e integridad física de los manifestantes, al sostener que se trata de una movilización pacífica.

La líder sindical asegura que hay reportes de compañeros “golpeados” y “retenidos” en el contexto de los últimos “dos y tres días” de movilizaciones a nivel estatal y nacional.

En medio de los bloqueos de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca y la Ciudad de México, maestras y maestros del magisterio oaxaqueño reciben depósitos adelantados de sus quincenas. Docentes consultados señalan que desde este miércoles ya aparece reflejado el pago.

Este miércoles se registraron disparos en un bloqueo carretero de la CNTE en Oaxaca Foto: Facebook Deny Flores
Este miércoles se registraron disparos en un bloqueo carretero de la CNTE en Oaxaca Foto: Facebook Deny Flores

Según versiones de los propios maestros, el adelanto busca reducir la presión del paro indefinido y contener las protestas, con la intención de anticipar pagos pendientes de mayo y junio, además de cubrir retroactivos y otros adeudos por prestaciones del sector educativo.

La liberación anticipada de recursos divide opiniones dentro del magisterio: algunas personas la ven como un alivio ante afectaciones económicas derivadas de las movilizaciones, mientras otras sostienen que la medida no cambia la postura de la Coordinadora ni lleva al levantamiento del paro.

La dirigencia sindical mantiene que las protestas siguen mientras no haya respuestas a su pliego de demandas, que incluye temas salariales, laborales y administrativos. Hasta ahora, la Sección 22 sostiene bloqueos en distintos accesos de la capital oaxaqueña y acciones de protesta en la Ciudad de México, donde continúan mesas de negociación con autoridades federales.

Muere maestro de la CNTE en plantón del Centro Histórico en CDMX

Un integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) murió la madrugada de este martes en el plantón instalado en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó que un grupo de personas solicitaron el apoyo de policías que realizaban recorridos de seguridad en la zona por la presencia de un hombre inconsciente en el campamento de maestros.

Los uniformados solicitaron los servicios de emergencia; sin embargo, al arribar paramédicos del ERUM solo pudieron confirmar que el hombre de 44 años de edad ya no contaba con signos vitales.

El reporte indica que las causas deberán determinarse, pero se apunta a un posible infarto agudo al miocardio. Los datos del hombre fueron proporcionados por la representante sindical de la Delegación DI29.

La zona fue acordonada para la realización de las diligencias correspondientes por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Maestros fueron encapsulados para evitar su ingreso al Zócalo capitalino

Este lunes un grupo de manifestante de la CNTE se movilizaron rumbo al Zócalo capitalino como parte de nuevas protestas llevadas a cabo por los maestros.

La marcha tuvo un momento de tensión en calles del Centro Histórico luego de que elementos de la SSC implementaron cercos y encapsularon a los maestros para impedirles el ingreso a la plancha del Zócalo.

De acuerdo con reportes, los docentes avanzaban sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez cuando los uniformados bloquearon el acceso a la Plaza de la Constitución, lo que provocó empujones y reclamos.

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