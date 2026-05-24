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Agua oxigenada: estos son los beneficios y usos que pocas personas conocen

El peróxido de hidrógeno se ha convertido en uno de los productos más utilizados en el hogar gracias a sus propiedades desinfectantes y de higiene personal

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El peróxido de hidrógeno se ha convertido en uno de los productos más utilizados en el hogar gracias a sus propiedades desinfectantes y de higiene personal
El peróxido de hidrógeno se ha convertido en uno de los productos más utilizados en el hogar gracias a sus propiedades desinfectantes y de higiene personal

El agua oxigenada, conocida también como peróxido de hidrógeno, es uno de los productos más comunes en los hogares debido a sus propiedades antisépticas y desinfectantes.

Aunque durante años se ha utilizado principalmente para limpiar heridas leves, actualmente muchas personas la emplean para otros fines relacionados con la higiene personal, el cuidado de la piel y la limpieza doméstica.

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Su popularidad se debe a que es económica, fácil de conseguir y versátil. Sin embargo, especialistas advierten que debe utilizarse correctamente y en concentraciones adecuadas, ya que un mal uso puede causar irritación o daños en tejidos sensibles.

Agua oxigenada y su uso en heridas leves

Uno de los usos más conocidos del agua oxigenada es la limpieza de pequeños cortes, raspaduras o heridas superficiales. Su efecto efervescente ayuda a remover suciedad y microorganismos presentes en la piel.

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A pesar de ello, médicos recomiendan no abusar de su aplicación, debido a que el uso frecuente puede retrasar el proceso natural de cicatrización. Por esta razón, suele recomendarse únicamente para la limpieza inicial de la herida.

Frasco de agua oxigenada doméstica y alcohol etílico con algodón, gasa y jabón sobre una encimera blanca en un baño luminoso.
El agua oxigenada es utilizada en el hogar por sus propiedades desinfectantes y sus múltiples aplicaciones en higiene personal, limpieza y cuidado básico de la piel

Enjuague bucal y desinfección de encías

El agua oxigenada diluida también es utilizada como enjuague bucal ocasional para combatir bacterias en la boca y mejorar la higiene oral.

Muchas personas recurren a este método para ayudar a desinfectar encías, disminuir el mal aliento y complementar la limpieza dental diaria. No obstante, odontólogos señalan que nunca debe ingerirse y que las concentraciones elevadas podrían irritar las mucosas bucales.

Un aliado contra hongos en uñas

Otro de los usos populares del agua oxigenada está relacionado con los hongos en uñas de pies y manos. Gracias a sus propiedades desinfectantes, algunas personas la utilizan como apoyo para mantener limpia la zona afectada.

Aunque puede contribuir a reducir microorganismos, especialistas aclaran que no reemplaza tratamientos médicos antifúngicos cuando la infección es persistente o avanzada.

Uso puntual para combatir el acné

El agua oxigenada también suele aplicarse de forma localizada sobre granos o lesiones leves de acné debido a su capacidad para secar ciertas imperfecciones de la piel.

Sin embargo, dermatólogos recomiendan precaución, ya que el uso excesivo podría provocar irritación, resequedad o sensibilidad cutánea.

Desinfectante para superficies del hogar

Además de sus aplicaciones personales, el agua oxigenada se ha convertido en una alternativa frecuente para la limpieza doméstica.

Muchas personas la utilizan para desinfectar superficies de cocina, baños, utensilios y objetos de uso cotidiano, ya que ayuda a eliminar bacterias y mantener espacios más higiénicos.

Ayuda a suavizar el cerumen de los oídos

Entre los remedios caseros más conocidos también destaca su uso para ablandar la cera acumulada en los oídos, lo que puede facilitar la limpieza del canal auditivo.

Especialistas recomiendan evitar introducir objetos en los oídos y acudir al médico en caso de dolor, inflamación o exceso de cerumen.

Desodorante natural y alivio para la garganta

Gracias a su acción contra las bacterias responsables del mal olor corporal, algunas personas emplean agua oxigenada diluida como desodorante natural.

Asimismo, existen quienes realizan gárgaras diluidas para aliviar molestias leves de garganta, aunque siempre debe utilizarse con moderación y sin ingerirse.

Mano con guante de látex azul limpiando una mesada con un paño blanco, junto a un frasco marrón de agua oxigenada con etiqueta genérica.
El agua oxigenada es utilizada en el hogar por sus propiedades desinfectantes y sus múltiples aplicaciones en higiene personal, limpieza y cuidado básico de la piel

Baños de pies y recomendaciones importantes

Los baños de pies con agua oxigenada son otro de los usos caseros más difundidos, principalmente para refrescar, limpiar y desinfectar la piel.

Pese a sus múltiples aplicaciones, expertos recuerdan que el agua oxigenada no debe utilizarse en heridas profundas, ojos o zonas extremadamente sensibles. La presentación doméstica más común es la de 3 por ciento, considerada relativamente segura para aplicaciones externas.

Ante irritaciones, infecciones o molestias persistentes, lo más recomendable es consultar a un profesional de la salud para evitar complicaciones.

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