México

Xóchitl Gálvez asegura que Sheinbaum debe ser citada por la FGR como Maru Campos

La excandidata del PRI y el PAN cuestiona por qué la fiscalía no llama a comparecer a la presidenta de México por el caso CIA

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Caricatura en tres paneles mostrando de izquierda a derecha a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Mariana Rodríguez Cantú, cada una en un podio.
Xóchitl quiere que Sheinbaum sea entrevistada por la FGR por el caso CIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos acudirá a declarar ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo, luego del citatorio que recibió el 23 de mayo por la presencia de agentes extranjeros en el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el estado, donde murieron dos presuntos integrantes de la CIA.

En declaraciones a los medios este 25 de mayo, Maru Campos dijo que el documento “tiene muchas incongruencias” y está “mal hecho”, aunque confirmó que atenderá el llamado. La mandataria afirmó: “He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema. Lo que sí es cuidar el debido proceso y cuidar la presunción de inocencia”.

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La gobernadora reiteró que se presentará pese a lo que considera fallas del oficio. En ese mismo mensaje agregó: “Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar”.

Xóchitl Gálvez se posiciona junto a Maru Campos: quiere que Sheinbaum comparezca ante la fiscalía

Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez
Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez

En un video subido a sus redes sociales, la excandidata presidencial del PRI, el PAN y el PRD, manifestó que hay una “doble vara de medir” en el caso CIA de Chihuahua.

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Recordemos que en su momento, la gobernadora Maru Campos aseguró que no estaba enterada de que agentes extranjeros operaban en su estado. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en su momento que ella tampoco tenía conocimiento de las operaciones de la CIA en Chihuahua.

Ante la situación, Xóchitl Gálvez declaró que, así como se ha citado a Maru Campos a comparecer, las autoridades también tendrían que hacerlo con la presidenta de México.

. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

“No miden con la misma vara. ¿Por qué sí creerle a la presidenta de la República y no a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos? Ambas aseguran que desconocían la presencia de agentes de la CIA en México. Por este hecho citaron a la gobernadora, ¿la fiscalía también citará a la presidenta? O todos coludos o todos rabones”.

Cabe mencionar, que la FGR investiga si la presencia de agentes extranjeros fue en colaboración con mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el estado, que es un organismo autónomo que no se relaciona con la gestión de la presidenta de México.

El PAN anuncia una semana de respaldo a Maru Campos

Maru Campos será entrevistada por la FGR y el PAN acusa persecución política (Imagen ilustrativa)
Maru Campos será entrevistada por la FGR y el PAN acusa persecución política (Imagen ilustrativa)

El PAN anunció una semana de acciones en respaldo a Maru Campos en Chihuahua y prevé cerrar con una concentración masiva el último fin de semana de mayo.

El anuncio ocurrió después de que el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, acusó al gobierno federal y a Morena de emprender una “persecución política” contra la gobernadora por su actuación contra el crimen organizado.

Romero Herrera dijo este 25 de mayo desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN que el partido cuidará “estratégicamente” el acto y buscará que esté repleto de ciudadanía de Chihuahua y de otros lugares que quieran acompañar a la mandataria.

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