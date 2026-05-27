México

Danna Paola anuncia ‘Visions’, documental que retrata su nueva era: cuándo y dónde ver gratis

La cantante sorprendió al anunciar su serie documental, donde mostrará en detalle el proceso creativo y emocional tras ‘Lucid Dreams’ y su transformación artística

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Danna estrenará este material audiovisual el 31 de mayo

Danna estrenaráVisions como una serie en la que abrirá su proceso creativo y personal durante la construcción de Lucid Dreams, un proyecto que también mostrará las presiones de la industria musical, las grabaciones en estudio y las dificultades emocionales que enfrenta en esta nueva etapa.

El lanzamiento está programado para el próximo 31 de mayo de 2026 a las 4:00 PM hora de México. La producción podrá verse gratis en el canal oficial de YouTube de la cantante.

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La propia artista anunció el proyecto con un tráiler sorpresa publicado en sus redes sociales. Ahí adelantó que la serie permitirá ver, “sin filtros”, lo que ha vivido durante la preparación de su nueva etapa musical y escribió: “¿Querían ver más? Esto es todo”.

La actriz y cantante Danna Paola
La serie DANNA Visions muestra el proceso creativo detrás del álbum Lucid Dreams y el cambio artístico de Danna en esta nueva etapa

La serie sigue la creación de Lucid Dreams y el cambio artístico de Danna

De acuerdo con la información del proyecto, DANNA Visions - LA SERIE documenta el proceso detrás de su próximo álbum Lucid Dreams. El contenido incluye la producción de nuevas canciones, las sesiones de grabación y la presión que enfrenta dentro del medio musical.

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La serie también abordará el cambio artístico que la cantante ha desarrollado en esta fase de su carrera, después del lanzamiento de los sencillos “Lucid” y “You Could Be that Boy”. El avance plantea una mirada más cercana a su vida cotidiana, no solo a los momentos de exposición pública o éxito profesional.

Esa promesa de cercanía se centra en mostrar a Danna desde una perspectiva más honesta, con espacio para su lado íntimo, vulnerable y creativo. La producción busca incluir tanto los logros como los conflictos emocionales y personales que enfrenta todos los días.

El proyecto explora las presiones de la industria musical, las sesiones de grabación y los desafíos emocionales de la cantante Danna (IG)
El proyecto explora las presiones de la industria musical, las sesiones de grabación y los desafíos emocionales de la cantante Danna (IG)

En 2024 la cantante ya había contado su historia en Disney+

DANNA Visions - LA SERIE no es el primer proyecto documental de la artista. En 2024 estrenó en Disney+ Danna: Tenemos que hablar, una producción en la que habló sobre su infancia dentro de la industria, la presión mediática y su salud mental.

Ese documental se estrenó el 27 de noviembre de 2024 y fue codirigido por la propia cantante junto con Diego Álvarez y Aarón Snaiderman. El proyecto funcionó como una catarsis emocional y como cierre de ciclo después de más de dos décadas de carrera.

A lo largo de esa producción, Danna habló del efecto de haber crecido frente a las cámaras desde los cuatro años. También contó las extensas jornadas de trabajo que vivió como estrella infantil y la presión que marcó buena parte de su adolescencia y juventud.

Los conductores de Ventaneando, señalaron que Danna limitó las preguntas de la prensa durante la promoción de su documental Danna: Tenemos que Hablar.
En 'Danna: Tenemos que hablar', la cantante reflexionó sobre su infancia en la industria, la presión mediática y su salud mental (danna / Instagram)

La cantante añadió que la pausa provocada por la pandemia detonó un proceso profundo de introspección, terapia y sanación personal. Ese recorrido personal se conectó con la etapa musical que comenzó a construir con su álbum CHILDSTAR, un trabajo que presentó como símbolo de su evolución artística, su independencia creativa y el control sobre su identidad dentro de la industria.

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