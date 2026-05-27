México

Las señales que pueden indicar que tienes arañas violinistas aunque no las hayas visto

Unas pequeñas pistas pueden ayudarte a detectar este peligro antes de que ocurra un accidente en tu casa

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Araña violinista marrón claro con patas largas en el centro de una telaraña desordenada, en un rincón polvoriento y sucio de una pared.
Unos indicios discretos revelan que es posible proteger a tu familia si sabes dónde buscar en los rincones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas casas de México, la presencia de la araña violinista suele pasar desapercibida hasta que ocurre un incidente.

Y es que este arácnido, conocido por el riesgo que representa su picadura, prefiere habitar rincones oscuros y poco transitados, lo que dificulta su detección.

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Por ello, identificar señales indirectas de su presencia puede ser clave para prevenir accidentes y proteger a quienes viven en el hogar.

A continuación, se describen algunos indicios que pueden alertar sobre la posible presencia de arañas violinistas, incluso si no han sido vistas directamente.

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Vista cenital de una araña de color marrón claro sobre una superficie de roca oscura y porosa. La araña tiene un cuerpo ovalado y ocho patas largas y delgadas.
La araña violinista en México representa un riesgo en hogares por su peligrosa picadura y hábitos discretos de escondite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales sutiles que advierten sobre la presencia de la araña violinista

A pesar de que esta suele ser una araña que no se deja ver y prefiere los lugares oscuros y ocultos.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, existen algunas señales que pueden indicar la presencia de arañas violinistas en tu casa, aunque no las hayas visto directamente, tales como las siguientes:

  • Pequeñas telas desordenadas: Las arañas violinistas no tejen telarañas grandes y visibles. Prefieren hacer pequeñas telas irregulares, normalmente en rincones oscuros, detrás de muebles, dentro de clósets, zapateras o debajo de objetos que no se mueven mucho.
  • Restos de insectos muertos Si encuentras restos de insectos pequeños o partes de ellos en zonas poco accesibles, es posible que una araña violinista esté cazando en esa área.
  • Manchas oscuras o restos en la pared: A veces pueden quedar manchas de fluidos o restos de insectos muertos en muros o muebles cercanos a donde habita la araña.
  • Mordeduras misteriosas: Si alguien en casa presenta una lesión en la piel que no recuerda haberse hecho, como una úlcera pequeña, rojiza y dolorosa que empeora con el tiempo, puede ser señal de una mordedura de araña violinista. No todas las mordeduras se sienten al momento, y los síntomas pueden aparecer horas después.
  • Zonas de poco uso o almacenaje: Las violinistas prefieren lugares oscuros, secos y poco transitados. Si tienes bodegas, cajas almacenadas, pilas de ropa o zapatos sin usar, son sitios de riesgo.
  • Presencia ocasional de arañas pequeñas, cafés y de patas largas: Aunque no siempre es fácil identificarlas, si llegas a ver arañas pequeñas, color marrón claro a oscuro, con cuerpo alargado y patas largas, revisa si tienen en la parte superior del cuerpo una marca con forma de violín.
Araña violinista marrón clara en un rincón doméstico oscuro y polvoriento, cerca de una telaraña irregular con insectos atrapados.
Una araña violinista se posa cerca de su tela con insectos atrapados, revelando la presencia de estos arácnidos venenosos en rincones oscuros y polvorientos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si sospechas la presencia de arañas violinistas, revisa y limpia regularmente los rincones, sacude la ropa y los zapatos antes de ponértelos, y usa guantes al mover objetos almacenados.

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