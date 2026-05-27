41 mil jubilados y una edad de retiro de 48 años: la carga que arrastra la empresa más famosa de Carlos Slim

Carlos Slim afronta un reto financiero por temas de jubilación en Telmex. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

Telmex, la empresa de telecomunicaciones más importante del ingeniero Carlos Slim, enfrenta desde hace varios años una severa presión financiera derivada de su sistema de jubilaciones. En la actualidad, la compañía sostiene a más de 41,000 jubilados, muchos de ellos se retiraron bajo esquemas implementados décadas atrás, que permitían el retiro desde los 48 años y otorgaban prestaciones superiores a las del mercado laboral que se vive hoy día.

Esta estructura ha generado un pasivo laboral estimado en 270,000 millones de pesos, cifra que rebasa por mucho la de otras empresas del sector en México. Los pagos de pensión representan una parte considerable de los ingresos de la empresa y han contribuido a que Telmex acumule pérdidas desde hace más de diez años. La situación se agrava ante la imposibilidad, por regulación, de que la compañía más famosa del empresario ofrezca el servicio Triple Play (internet, telefonía y TV de paga), restricción que Carlos Slim considera injusta y que, según él, favorece a la competencia.

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“Hasta ahora, después de 25 años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga. No ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de Andrés Manuel López Obrador, quien nos había dicho que sí... Telmex compite sin televisión de paga”, declaró.

Carlos Slim enfatizó que esta limitante mantiene a Telmex en desventaja frente a empresas como Televisa, que concentran la mayor parte del mercado en sistema de paga en México. A su juicio, la decisión de las autoridades regulatorias, antes el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), favorece a la competencia al impedir que Telmex participe en igualdad de condiciones en el segmento de televisión restringida.

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Telmex no está en venta

Imagen de archivo. Carlos Slim reitera que su empresa Telmex no está en negociación. REUTERS/Edgard Garrido

A pesar del panorama adverso, Carlos Slim sostiene que Telmex no está en venta. La directriz interna es resistir financieramente hasta el año 2040, cuando se calcula que la curva de jubilaciones irá a la baja y la presión sobre las finanzas disminuirá. La compañía ya ha realizado cambios en sus políticas de jubilación, examinando que los nuevos ingresos estén sujetos a condiciones más severas y sostenibles. No obstante, el ajuste es paulatino y los pagos corresponden a quienes se retiraron bajo condiciones antiguas.

“Sobre Telmex ya no estoy en negociación, ni viendo, ni haciendo y no sé ni qué está pasando. Ha habido un problema delicado en Telmex como lo hay en Pemex y en otros lados, que la dejaron con una edad de jubilación de 48 años y 53 años, es una barbaridad. Entonces, traemos unas edades de jubilación enormes que le pegan muy fuerte a Telmex y con la limitación otra, etcétera. Estamos viendo otras alternativas para tratar de que hay como 41,000 jubilados, ¿Y cuál es la razón? Que la jubilación temprana, pues es complicada", declaró.

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Propuestas de Carlos Slim para el sistema de pensiones

Mexican billionaire Carlos Slim speaks during a press conference, in Mexico City, Mexico May 26, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El ingeniero Slim ha sido crítico con el modelo de pensiones tanto privado como público en México. Ha propuesto aumentar la edad de jubilación nacional hasta los 75 años y eliminar programas sociales como la Pensión del Bienestar, argumentando que el modelo actual no es sostenible ante el envejecimiento demográfico y la presión fiscal, ejemplificando el caso de Telmex acorde a los riesgos que implica mantener esquemas de retiro adelantado y prestaciones elevadas en el largo plazo.

¿A qué edad empieza la jubilación en México?

Miniaturas de adultos mayores sobre una calculadora que muestra "PENSIONES" simbolizan la dificultad de las pensiones insuficientes en El Salvador para este grupo etario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ley, en México la edad de jubilación por vejez es de 65 años para acceder a una pensión del IMSS o para recibir apoyos federales. Sin embargo, los esquemas internos de Telmex permitieron que miles de empleados accedieran a la jubilación mucho antes de la edad mínima. La empresa ahora enfrenta el reto de financiar a una población ascendiente de pensionados, mientras sus ingresos se ven limitados tanto por la competencia como por las restricciones regulatorias impuestas por el estado.

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