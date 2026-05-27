¿No era IA? Así luce el Ángel de la Independencia del video de Dai Dai de Shakira detrás de cámaras

Shakira se subió al Ángel de la Independencia para su video de Dai Dai (Youtube/Shakira)

Shakira estrenó el pasado 23 de mayo el video oficial de Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El videoclip de Shakira, con una duración de cuatro minutos, cuenta con millones de vistas en YouTube y se posicionó entre las tendencias en redes sociales por la expectativa previa al arranque del torneo, los invitados y los escenarios presentes en la grabación.

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El término italiano “Dai Dai” significa “vamos, vamos” o “ánimo”, expresión de aliento que sirve como eje de la canción.

La superproducción de Dai Dai: el Ángel de la Independencia que causó comentarios

El metraje corresponde a las jornadas de grabación del nuevo videoclip de Shakira.

La producción utilizó diversas locaciones para reflejar la diversidad del Mundial: el estadio Maracaná aparece en varias escenas y, en México, el Ángel de la Independencia figura como uno de los escenarios principales.

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El video también incluyó visuales de barrios latinoamericanos inspirados en comunas coloridas de Sudamérica, así como paisajes de África representados con tomas de la sabana y árboles baobab.

Como parte de la campaña de lanzamiento, la grabación integró a Ghetto Kids Foundation, un grupo de niños vinculado a una fundación sin fines de lucro en Uganda.

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Aunque en su momento se pensó que los escenarios del videoclip eran el resultado del uso de la Inteligencia Artificial, la publicación de videos detrás de cámaras de la grabación muestran que, en realidad, fue la mezcla de imágenes generadas por computadora (CGI) y efectos prácticos.

En uno de los videos que circulan por las redes se puede apreciar el modelo del Ángel de la Independencia con el que Shakira interactúa, delante de una pantalla azul.

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¿Qué futbolistas aparecen junto a Shakira en el video de Dai Dai?

Estos son los futbolistas que aparecen en el video de Dai Dai - crédito @Shakira/YouTube

Además de increíbles escenarios, la colombiana incluyó en su videoclip a varios de los futbolistas más famosos del mundo.

Alphonso Davies: lateral izquierdo canadiense que juega para Bayern Múnich.

Luis Díaz: extremo colombiano que además de ser compatriota de Shakira es una de las estrellas del Bayern Múnich.

Santiago Giménez: delantero centro mexicano que en la última temporada hizo parte del AC Milan.

Erling Haaland: figura del Manchester City y una de las promesas del fútbol mundial que debutará en la Copa del Mundo con Noruega.

Harry Kane: inglés de 32 años que acompaña a Davies y Luis Díaz en Bayern Múnich.

Takefusa Kubo: figura de Japón que actualmente es jugador de la Real Sociedad en España.

Jamal Musiala: joven alemán que es canterano del Bayer Múnich y competirá en el torneo internacional con la nación bávara.

Christian Pulisic: atacante estadounidense que juega en AC Milan y es una de las figuras del seleccionado norteamericano.

Vinícius Júnior: principal figura de Brasil y uno de los mejores jugadores del Real Madrid.

Kylian Mbappé: campeón del mundo con Francia que estará en la Copa del Mundo y actualmente juega para el Real Madrid.