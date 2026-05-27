¿Trabajas todo el día sentado? así puedes evitar el “trasero de oficina”

Las largas jornadas frente al escritorio pueden dejar huella con el llamado “trasero de oficina”.
Esta condición preocupa a quienes pasan muchas horas sentados, porque implica cambios visibles y funcionales en los glúteos que a menudo pasan desapercibidos hasta que el espejo o la incomodidad los delata.
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Aunque algunos lo consideran un mito, especialistas coinciden en que el fenómeno tiene base real.
La clave para identificarlo está en observar alteraciones en la forma, tonicidad y firmeza de la zona después de meses o años de trabajo sedentario.
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Qué es el trasero de oficina
El término “trasero de oficina” se emplea para describir una transformación en la apariencia y el tono muscular de los glúteos causada por la falta de movimiento.
La atrofia en el grupo muscular glúteo ocurre cuando estos músculos no reciben el estímulo que necesitan, lo que lleva a una acumulación de tejido graso y una pérdida de firmeza.
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Este proceso es resultado de pasar largas horas sentado, donde tanto el músculo como el tejido adiposo cambian: los glúteos tienden a aplanarse y perder su forma redondeada porque el músculo se debilita y la grasa, más blanda, se adapta a la presión constante.
El fenómeno puede afectar a cualquier persona que permanezca mucho tiempo en una silla, independientemente de su complexión física previa.
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Cómo reconocer el trasero de oficina
Detectar el “trasero de oficina” es sencillo si se presta atención a ciertos signos.
La transformación puede notarse de manera progresiva, pero hay síntomas claros que sirven de alerta.
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Entre las señales más frecuentes se encuentran:
- Apariencia caída o flácida de los glúteos.
- Pérdida de volumen o redondez respecto al aspecto habitual.
- Sensación de blandura al tacto, con menor resistencia muscular.
- Dificultad para tonificar la zona, incluso al hacer ejercicio.
- Molestias o incomodidad al permanecer sentado periodos prolongados.
- Tendencia a acumular grasa en los glúteos que no se distribuye uniformemente.
Estos síntomas suelen aparecer tras meses o años de rutina sedentaria.
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Ejercicios para evitar el trasero de oficina
Contracción de glúteos en la silla
- Siéntate erguido, con pies en el suelo.
- Aprieta los glúteos durante 5-10 segundos y relaja.
- Haz 15-20 repeticiones, 2-3 veces al día.
Puente de glúteo (si tienes espacio y privacidad)
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- Acuéstate boca arriba, rodillas flexionadas, pies en el suelo.
- Eleva la cadera apretando los glúteos y baja lentamente.
- 10-15 repeticiones, 2-3 series.
Elevación lateral de pierna (de pie o acostado de lado)
- De pie junto a tu escritorio, eleva lateralmente una pierna sin doblar la rodilla.
- Alterna pierna derecha e izquierda.
- 10 repeticiones por lado.
Subir y bajar escaleras
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- Evita el elevador siempre que puedas.
- Sube y baja escaleras durante 2-3 minutos cada hora.
- Hazlo varias veces durante el día.
Sentadillas apoyado en la silla
- Párate, separa los pies al ancho de caderas y baja como si te fueras a sentar, sin tocar la silla.
- Regresa a la posición inicial.
- 12-15 repeticiones, 2 series.
Aducción con objeto
- Sentado, coloca un libro o botella entre las rodillas y presiona hacia adentro.
- Mantén presión durante 5 segundos y suelta.
- 15 repeticiones.
Extensión de piernas sentado
- Siéntate derecho, estira ambas piernas hacia adelante y mantenlas elevadas 5 segundos.
- Alterna entre piernas o haz ambas a la vez.
- 10-15 repeticiones.
Ponerse de puntillas
- De pie, eleva los talones y sostén la posición de puntillas durante 5 segundos, luego baja.
- 15 repeticiones, 2-3 veces al día.
Caminar y pausas activas
- Cada hora, levántate y camina al menos 5 minutos.
- Haz llamadas o reuniones breves de pie.
Estiramientos de cadera y espalda
- De pie, lleva una pierna hacia atrás doblando la rodilla y jala el pie con la mano para estirar el muslo.
- Mantén 10 segundos, alterna piernas.
- Hazlo 3-5 veces por pierna.
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