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¿Trabajas todo el día sentado? así puedes evitar el “trasero de oficina”

Esta alteración en el área muscular afecta a hombres y mujeres sin distinguir complexión

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Ilustración plana de una persona de espaldas sentada en un escritorio con una computadora. La mitad izquierda de sus glúteos es azul y tonificada, la derecha gris y flácida.
La incomodidad al sentarse y la sensación de blandura en los glúteos son señales tempranas del trasero de oficina en trabajadores sedentarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las largas jornadas frente al escritorio pueden dejar huella con el llamado “trasero de oficina”.

Esta condición preocupa a quienes pasan muchas horas sentados, porque implica cambios visibles y funcionales en los glúteos que a menudo pasan desapercibidos hasta que el espejo o la incomodidad los delata.

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Aunque algunos lo consideran un mito, especialistas coinciden en que el fenómeno tiene base real.

La clave para identificarlo está en observar alteraciones en la forma, tonicidad y firmeza de la zona después de meses o años de trabajo sedentario.

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Qué es el trasero de oficina

El término “trasero de oficina” se emplea para describir una transformación en la apariencia y el tono muscular de los glúteos causada por la falta de movimiento.

La atrofia en el grupo muscular glúteo ocurre cuando estos músculos no reciben el estímulo que necesitan, lo que lleva a una acumulación de tejido graso y una pérdida de firmeza.

Ilustración plana con tres siluetas de glúteos de perfil: el primero firme (azul), el segundo intermedio, el tercero caído (gris). Flechas curvas verdes conectan las etapas.
El fenómeno puede presentarse en cualquier persona que pase muchas horas sentada, sin importar su estado físico previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso es resultado de pasar largas horas sentado, donde tanto el músculo como el tejido adiposo cambian: los glúteos tienden a aplanarse y perder su forma redondeada porque el músculo se debilita y la grasa, más blanda, se adapta a la presión constante.

El fenómeno puede afectar a cualquier persona que permanezca mucho tiempo en una silla, independientemente de su complexión física previa.

Cómo reconocer el trasero de oficina

Detectar el “trasero de oficina” es sencillo si se presta atención a ciertos signos.

La transformación puede notarse de manera progresiva, pero hay síntomas claros que sirven de alerta.

Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Ilustración de una silla de oficina gris con cara de enojo aplastando glúteos estilizados de color coral sobre piernas azules, con flechas y líneas de presión. Fondo crema.
Ejercicios como contracción de glúteos, puentes y sentadillas apoyadas en la silla ayudan a combatir el trasero de oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Apariencia caída o flácida de los glúteos.
  • Pérdida de volumen o redondez respecto al aspecto habitual.
  • Sensación de blandura al tacto, con menor resistencia muscular.
  • Dificultad para tonificar la zona, incluso al hacer ejercicio.
  • Molestias o incomodidad al permanecer sentado periodos prolongados.
  • Tendencia a acumular grasa en los glúteos que no se distribuye uniformemente.

Estos síntomas suelen aparecer tras meses o años de rutina sedentaria.

Ejercicios para evitar el trasero de oficina

Contracción de glúteos en la silla

  • Siéntate erguido, con pies en el suelo.
  • Aprieta los glúteos durante 5-10 segundos y relaja.
  • Haz 15-20 repeticiones, 2-3 veces al día.

Puente de glúteo (si tienes espacio y privacidad)

  • Acuéstate boca arriba, rodillas flexionadas, pies en el suelo.
  • Eleva la cadera apretando los glúteos y baja lentamente.
  • 10-15 repeticiones, 2-3 series.

Elevación lateral de pierna (de pie o acostado de lado)

  • De pie junto a tu escritorio, eleva lateralmente una pierna sin doblar la rodilla.
  • Alterna pierna derecha e izquierda.
  • 10 repeticiones por lado.
Vista lateral de una persona con pantalón gris y camisa clara realizando una elevación de pierna en una oficina moderna con escritorios, sillas y ventanas grandes.
Hacer pausas activas cada hora y subir escaleras contribuye a prevenir el debilitamiento muscular en personas que trabajan sentadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir y bajar escaleras

  • Evita el elevador siempre que puedas.
  • Sube y baja escaleras durante 2-3 minutos cada hora.
  • Hazlo varias veces durante el día.

Sentadillas apoyado en la silla

  • Párate, separa los pies al ancho de caderas y baja como si te fueras a sentar, sin tocar la silla.
  • Regresa a la posición inicial.
  • 12-15 repeticiones, 2 series.

Aducción con objeto

  • Sentado, coloca un libro o botella entre las rodillas y presiona hacia adentro.
  • Mantén presión durante 5 segundos y suelta.
  • 15 repeticiones.

Extensión de piernas sentado

  • Siéntate derecho, estira ambas piernas hacia adelante y mantenlas elevadas 5 segundos.
  • Alterna entre piernas o haz ambas a la vez.
  • 10-15 repeticiones.

Ponerse de puntillas

  • De pie, eleva los talones y sostén la posición de puntillas durante 5 segundos, luego baja.
  • 15 repeticiones, 2-3 veces al día.

Caminar y pausas activas

  • Cada hora, levántate y camina al menos 5 minutos.
  • Haz llamadas o reuniones breves de pie.

Estiramientos de cadera y espalda

  • De pie, lleva una pierna hacia atrás doblando la rodilla y jala el pie con la mano para estirar el muslo.
  • Mantén 10 segundos, alterna piernas.
  • Hazlo 3-5 veces por pierna.

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