El gobierno otorgará facilidades para la licencia de conducir federal

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

A partir del 31 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México activará medidas para facilitar la obtención de la licencia de conducir a operadores del autotransporte federal y otros servicios relacionados, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La acción busca cumplir con los principios constitucionales relativos a la seguridad vial de las personas que transitan o utilizan las vías generales de comunicación.

Guía para obtener la Licencia Federal de Conductor en México

Obtener la Licencia Federal de Conductor representa un paso indispensable para quienes desean operar vehículos de transporte en el país.

El trámite exige reunir documentos generales y específicos, además de cumplir con requisitos de aptitud y capacitación, según informaron fuentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

El proceso puede realizarse tanto de manera presencial en las oficinas de la SICT, como en línea a través de la Ventanilla Única SCT, mecanismo digital diseñado para agilizar trámites federales.

Requisitos generales para el trámite

Identificación oficial : Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional vigente.

CURP : Clave Única de Registro de Población.

Acta de nacimiento : Puede entregarse en formato físico o electrónico.

Comprobante de domicilio : Recibo reciente de luz, agua, predial o teléfono, con antigüedad máxima de tres meses.

Comprobante de pago: Recibo que acredite el pago de derechos correspondiente al trámite.

Documentos y constancias específicas

Además de los documentos generales, la SICT exige:

Constancia de aptitud psicofísica : Documento expedido por un médico autorizado por la SICT , con una vigencia máxima de 90 días.

Constancia de capacitación: Debe estar vigente y corresponder a la categoría de licencia requerida, como Tipo A, B, E o Internacional.

De acuerdo con información oficial de la SICT, la constancia médica garantiza que el solicitante cumple con los estándares de salud necesarios para operar vehículos de transporte federal.

La capacitación, por su parte, acredita la formación específica en la conducción de unidades de carga, pasaje o internacionales.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Modalidad presencial y digital

La Ventanilla Única SCT permite realizar el trámite completamente en línea, siempre que se cuente con la documentación digitalizada. En el caso de la modalidad presencial, se recomienda acudir con los originales y copias de los documentos solicitados.

La obtención de la Licencia Federal de Conductor es indispensable para conductores de transporte público, carga y pasaje que circulan por vías federales. El documento acredita la capacitación y aptitud del operador ante la autoridad federal y permite participar en actividades reguladas por la SICT.

La SICT difunde nuevas reglas para exámenes médicos en el autotransporte

El proceso de simplificación administrativa se centrará en agilizar la etapa del Examen Psicofísico Integral a través de las Jornadas de Medicina del Transporte, programadas para llevarse a cabo en 2026.

Las autoridades responsables de implementar estas facilidades serán la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte y la Dirección General de Autotransporte Federal, que coordinarán las acciones de carácter temporal para acelerar los trámites.

Los interesados tienen disponible en el DOF el “Acuerdo por el que se establecen facilidades administrativas para la práctica del Examen Psicofísico Integral en las jornadas de medicina del transporte”.

Medidas que aceleran la licencia de autotransporte

1. La SICT anunció la fusión y actualización de 14 requisitos, eliminación de siete y digitalización de siete formatos del sector autotransporte federal para simplificar trámites.

2. Las nuevas disposiciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y entrarán en vigor cinco días hábiles después de dicha publicación oficial.

3. Las modificaciones afectan trámites relacionados con expedición de placas vehiculares, permisos de construcción de terminales, traslado de objetos y tránsito de grúas industriales.

4. La eliminación de requisitos afecta registros de horarios y tarifas, mientras que los formatos digitalizados estarán disponibles en el micrositio de la DGAF para permisos y solicitudes.

5. Durante la transición, los documentos deberán presentarse tanto en formato original como digitalizado hasta que se habiliten completamente los canales digitales oficiales para los trámites.