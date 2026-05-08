Lista de módulos en CDMX para tramitar licencia de conducir y placas que dan servicio los sábados

A partir de ahora, trece módulos ofrecerán servicio los sábados desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, brindando una opción para quienes no pueden acudir en días laborables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México anunció la ampliación de horarios en sus módulos fijos y móviles para facilitar la realización de trámites como la expedición de licencias y el emplacamiento.

A partir de ahora, trece módulos ofrecerán servicio los sábados desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, brindando una opción para quienes no pueden acudir en días laborables.

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El objetivo de esta extensión horaria, es agilizar la atención a la ciudadanía para trámites como licencias, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir.

El anuncio detalla la ubicación y los servicios disponibles en cada uno de los puntos habilitados.

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Ubicación y servicios de los módulos fijos

Nueve módulos móviles estarán activos los sábados en distintas alcaldías. Entre ellos, el Módulo Móvil 1 en Av. Universidad #936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez (estacionamiento de Walmart), y el Módulo Móvil 29 en Jesús García #50, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc (explanada de la alcaldía), ambos enfocados en trámites de placas conmemorativas. (Semovi)

Cuatro módulos fijos estarán disponibles los sábados. El Macromódulo Fijo se ubica en Av. Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, y ofrece un horario especial de 9:00 a 14:00 horas exclusivamente para expedición y reposición de licencias.

El Módulo Fijo Agencias y Licencias opera en Av. Insurgentes Sur #263, 1er. Piso, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Aquí se pueden tramitar asuntos de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2, así como permisos para conducir.

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El Módulo Fijo División del Norte presta servicios en Av. Municipio Libre #314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez, y atiende trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.

Por último, el Módulo Fijo Galerías se encuentra en Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er. Piso, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, y se especializa en trámites de control vehicular para empresas.

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Ubicación y servicios de los módulos móviles

En cada módulo se especifican los servicios disponibles, que incluyen, según el punto, expedición y reposición de licencias, trámites de control vehicular, placas conmemorativas y permisos para conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueve módulos móviles estarán activos los sábados en distintas alcaldías. Entre ellos, el Módulo Móvil 1 en Av. Universidad #936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez (estacionamiento de Walmart), y el Módulo Móvil 29 en Jesús García #50, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc (explanada de la alcaldía), ambos enfocados en trámites de placas conmemorativas.

El Módulo Móvil Compra Segura está instalado en Enrique Contel #361, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, dentro de la Fiscalía. Aquí también se expiden placas conmemorativas.

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Otros módulos móviles, como el Módulo 2 en Calz. Chabacano #43 (Cuauhtémoc), el Módulo 5 en Av. Nextengo #78 (Azcapotzalco), el Módulo 11 en El Zarco Av. 510 #1 (Gustavo A. Madero), el Módulo 14 en Calz. La Viga #1381 (Iztapalapa), el Módulo 18 en Calz. de Tláhuac #5662 (Tláhuac) y el Módulo 20 en Calz. Acoxpa #436 (Tlalpan), ofrecen expedición, renovación y reposición de licencias, así como trámites de control vehicular y permisos para conducir.

Módulos móviles y servicios

Módulo Móvil 1:

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Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez (estacionamiento de Walmart). Servicio: Placas conmemorativas.

Módulo Móvil 29:

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Jesús García #50, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc (explanada de la alcaldía). Servicio: Placas conmemorativas.

Módulo Móvil Compra Segura:

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Enrique Contel #361, Col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa (dentro del módulo de compra segura de la Fiscalía). Servicio: Placas conmemorativas.

Módulo Móvil 2:

Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc (estacionamiento de Mega Soriana). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencia.

Módulo Móvil 5:

Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco (estacionamiento de Walmart). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencia.

Módulo Móvil 11:

El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero (estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencia.

Módulo Móvil 14:

Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño, alcaldía Iztapalapa (estacionamiento de Mega Soriana). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

Módulo Móvil 18:

Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac (estacionamiento de Walmart). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias.

Módulo Móvil 20:

Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan (estacionamiento de Walmart). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.

Detalles específicos de atención y trámites habilitados

El horario de atención de los módulos es de 9:00 a 13:00 horas los sábados, con excepción del Macromódulo Fijo, que extiende hasta las 14:00 horas. En cada módulo se especifican los servicios disponibles, que incluyen, según el punto, expedición y reposición de licencias, trámites de control vehicular, placas conmemorativas y permisos para conducir.