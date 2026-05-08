Lista de módulos en CDMX para tramitar licencia de conducir y placas que dan servicio los sábados

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México anunció la ampliación de horarios en sus módulos fijos y móviles para facilitar la realización de trámites como la expedición de licencias y el emplacamiento.
A partir de ahora, trece módulos ofrecerán servicio los sábados desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, brindando una opción para quienes no pueden acudir en días laborables.
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El objetivo de esta extensión horaria, es agilizar la atención a la ciudadanía para trámites como licencias, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir.
El anuncio detalla la ubicación y los servicios disponibles en cada uno de los puntos habilitados.
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Ubicación y servicios de los módulos fijos
Cuatro módulos fijos estarán disponibles los sábados. El Macromódulo Fijo se ubica en Av. Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, y ofrece un horario especial de 9:00 a 14:00 horas exclusivamente para expedición y reposición de licencias.
El Módulo Fijo Agencias y Licencias opera en Av. Insurgentes Sur #263, 1er. Piso, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Aquí se pueden tramitar asuntos de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2, así como permisos para conducir.
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El Módulo Fijo División del Norte presta servicios en Av. Municipio Libre #314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez, y atiende trámites de control vehicular y expedición, renovación y reposición de licencias.
Por último, el Módulo Fijo Galerías se encuentra en Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er. Piso, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, y se especializa en trámites de control vehicular para empresas.
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Ubicación y servicios de los módulos móviles
Nueve módulos móviles estarán activos los sábados en distintas alcaldías. Entre ellos, el Módulo Móvil 1 en Av. Universidad #936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez (estacionamiento de Walmart), y el Módulo Móvil 29 en Jesús García #50, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc (explanada de la alcaldía), ambos enfocados en trámites de placas conmemorativas.
El Módulo Móvil Compra Segura está instalado en Enrique Contel #361, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, dentro de la Fiscalía. Aquí también se expiden placas conmemorativas.
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Otros módulos móviles, como el Módulo 2 en Calz. Chabacano #43 (Cuauhtémoc), el Módulo 5 en Av. Nextengo #78 (Azcapotzalco), el Módulo 11 en El Zarco Av. 510 #1 (Gustavo A. Madero), el Módulo 14 en Calz. La Viga #1381 (Iztapalapa), el Módulo 18 en Calz. de Tláhuac #5662 (Tláhuac) y el Módulo 20 en Calz. Acoxpa #436 (Tlalpan), ofrecen expedición, renovación y reposición de licencias, así como trámites de control vehicular y permisos para conducir.
Módulos móviles y servicios
- Módulo Móvil 1:
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Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez (estacionamiento de Walmart). Servicio: Placas conmemorativas.
- Módulo Móvil 29:
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Jesús García #50, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc (explanada de la alcaldía). Servicio: Placas conmemorativas.
- Módulo Móvil Compra Segura:
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Enrique Contel #361, Col. Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa (dentro del módulo de compra segura de la Fiscalía). Servicio: Placas conmemorativas.
- Módulo Móvil 2:
Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc (estacionamiento de Mega Soriana). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencia.
- Módulo Móvil 5:
Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, alcaldía Azcapotzalco (estacionamiento de Walmart). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencia.
- Módulo Móvil 11:
El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero (estacionamiento del Servicio de Transportes Eléctricos). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencia.
- Módulo Móvil 14:
Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño, alcaldía Iztapalapa (estacionamiento de Mega Soriana). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.
- Módulo Móvil 18:
Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac (estacionamiento de Walmart). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias.
- Módulo Móvil 20:
Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan (estacionamiento de Walmart). Servicios: Control vehicular, expedición, renovación y reposición de licencias tipo A, A1 y A2 y permisos para conducir.
Detalles específicos de atención y trámites habilitados
El horario de atención de los módulos es de 9:00 a 13:00 horas los sábados, con excepción del Macromódulo Fijo, que extiende hasta las 14:00 horas. En cada módulo se especifican los servicios disponibles, que incluyen, según el punto, expedición y reposición de licencias, trámites de control vehicular, placas conmemorativas y permisos para conducir.
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