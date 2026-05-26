Dónde colocar la lavanda, la menta y la ruda en casa para que funcionen contra los alacranes

El uso de lavanda, menta y ruda como barrera natural es una práctica popular para ayudar a prevenir la presencia de alacranes en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hogares ubicados en regiones con alta prevalencia de alacranes enfrentan un desafío permanente para proteger a sus habitantes.

El empleo de lavanda, menta y ruda como barreras botánicas ha sido promovido en el ámbito popular como una herramienta complementaria de prevención frente al alacranismo.

PUBLICIDAD

Estas plantas suelen recomendarse en consejos domésticos para una defensa natural y sostenida, ubicadas en puntos estratégicos de la vivienda.

Principios de localización para plantas repelentes en el hogar

Las especies aromáticas utilizadas como repelentes despliegan su mayor eficacia cuando se adaptan las condiciones de cultivo a las necesidades fisiológicas de cada planta y se colocan en aquellos puntos de mayor tránsito o refugio habitual del alacrán.

PUBLICIDAD

Es común la sugerencia de emplear la lavanda en accesos expuestos al sol, la menta en áreas húmedas y la ruda en perímetros exteriores.

El correcto posicionamiento de estas plantas, según la creencia popular, no solo crea zonas de exclusión olfativa para el escorpión, sino que también reduciría la posibilidad de que encuentren hábitats favorables en el entorno doméstico.

PUBLICIDAD

Esta estrategia, en la práctica cotidiana, suele integrarse con otras medidas físicas y de saneamiento ambiental para lograr mayor protección.

Lavanda: defensa en entradas y ventanas

La lavanda demanda exposición solar directa y suelos bien drenados. Por ello, su ubicación ideal está en los accesos principales de la vivienda.

PUBLICIDAD

Colocar macetas grandes a ambos lados de las puertas de entrada, según la tradición, generaría una barrera volátil de linalool, que dificultaría el paso de los alacranes al interior.

Las ventanas y los alféizares constituyen otro punto vulnerable. Instalar jardineras con lavanda en estas áreas refuerza la protección vertical y dificulta que los escorpiones accedan por superficies escalables.

PUBLICIDAD

Esta disposición aprovecha tanto la acción aromática como la resistencia de la planta a la radiación solar.

En espacios donde la luz es insuficiente para el cultivo, como armarios o cajones, se aconseja popularmente utilizar flores desecadas de lavanda distribuidas en costalitos permeables.

PUBLICIDAD

Este método mantiene la protección aromática en zonas oscuras, preferidas por los alacranes para ocultarse entre textiles o calzado.

La lavanda requiere sol directo y suelos drenados, por lo que suele colocarse en entradas principales del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menta: protección de ambientes húmedos y ocultos

La menta requiere ambientes húmedos y tolera la semisombra, lo que la convierte en la candidata ideal para proteger zonas como baños, cocinas, lavanderías y áreas cercanas a desagües.

PUBLICIDAD

Colocar macetas de menta bajo lavabos, junto a lavadoras y en patios de servicio refuerza la exclusión de alacranes que buscan refugio en microclimas húmedos.

Detrás de muebles pesados o en rincones poco ventilados, la presencia de la menta dificulta la formación de nidos.

PUBLICIDAD

Las raíces de esta planta son invasivas, por lo que se recomienda su cultivo exclusivo en macetas para evitar que desplace a otras especies del jardín.

En sitios donde no resulta viable el cultivo, existe la costumbre de preparar soluciones caseras con hojas frescas o aceites esenciales de menta, que pueden pulverizarse periódicamente en zócalos, juntas estructurales y hendiduras.

Esta técnica refuerza la protección en áreas de difícil acceso, sumando una capa aromática adicional.

La menta prefiere ambientes húmedos y semisombra, por eso se recomienda en baños, cocinas y áreas cercanas a desagües. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ruda: contención perimetral y manejo seguro

La ruda destaca por su tolerancia a la sequía y su capacidad de adaptación a suelos marginales.

El borde del predio, los muros exteriores y las tapias que colindan con lotes baldíos o zonas de maleza son los lugares recomendados para su siembra.

Disponer ejemplares de ruda en estos puntos establece una frontera química de alta repulsión, según las creencias populares.

El manejo de la ruda implica precauciones específicas: las furanocumarinas presentes en su savia pueden causar irritaciones cutáneas si se manipula sin protección y se expone la piel a la luz solar.

Por este motivo, se enfatiza el uso de guantes y ropa de manga larga durante el trasplante o la poda.

Ante la necesidad de reforzar accesos en bodegas, sótanos o garajes, también se suele recurrir a la colocación temporal de ramas frescas de ruda —manipuladas con precaución— a lo largo del suelo, reforzando así la protección química en puntos de ingreso frecuente de alacranes.

La ruda tolera la sequía y suelos pobres, por eso se recomienda sembrarla en bordes, muros exteriores y tapias junto a zonas de maleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinergia con otras barreras preventivas y límites de la estrategia botánica

La utilización de lavanda, menta y ruda suele inscribirse en la estrategia doméstica de “ordenamiento del medio”, entendida como la modificación controlada del entorno para reducir el riesgo de contacto con artrópodos venenosos.

Ninguna medida aislada garantiza la exclusión total de alacranes: las recomendaciones principales de especialistas priorizan el sellado de grietas, la instalación de mallas mosquiteras y el saneamiento regular de patios y jardines.

Disponibilidad de las plantas y consideraciones para su uso en el hogar

La lavanda, la menta y la ruda están ampliamente disponibles en viveros y mercados certificados, con precios accesibles para la mayor parte de la población.

Su adquisición representa una inversión de bajo costo con beneficios estéticos y aromáticos para la familia.

Una infografía detalla cómo ubicar estratégicamente plantas como lavanda, menta y ruda en el hogar para repeler alacranes, combinando su cultivo con medidas de saneamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien forman parte de los saberes tradicionales, es fundamental recordar que la prevención eficaz del alacranismo depende sobre todo de acciones comprobadas: sellado arquitectónico, limpieza exhaustiva y control físico.

La ubicación estratégica de lavanda, menta y ruda puede crear un entorno menos favorable para el alacrán, pero no sustituye las prácticas de seguridad recomendadas por la evidencia científica y las directrices oficiales.