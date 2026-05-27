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Diálogo entre gobierno y la CNTE continúa: Rosa Icela anuncia que habrá más reuniones con el magisterio

La secretaría de Gobernación aseguró que se están checando todos los puntos del pliego petitorio de los profesores

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Rosa Icela Rodríguez
Rosa Icela Rodríguez durante la mañanera de este 27 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que continuarán las reuniones con los integrantes de la CNTE sección 22 de Oaxaca, tras un encuentro poco favorable el día de ayer.

“Hemos llevado a cabo una reunión el día de ayer, hoy continúa otra, que se relaciona con el tema de justicia, que corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado atenderla. Estamos hablando de la primera reunión con la sección 22 del magisterio de Oaxaca, que son los que están ahora aquí”, declaró la funcionaria durante la conferencia matutina de este 27 de mayo en Palacio Nacional.

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Aseguró que sigue la mesa de diálogo con próximos encuentros los días jueves y viernes. La sesión de mañana estará vinculada con las atenciones a las cuestiones sociales. Mientras que en las posteriores se tocarán diversos temas con diferentes servidores públicos estatales y federales, donde se pretende responder a la totalidad de sus peticiones y llegar a un acuerdo.

“En resumen, continúa el diálogo”, aseguró.

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Avances entre la CNTE y el Gobierno de México

La secretaría de Gobernación manifestó que durante la reunión de ayer no hubo un avance significativo debido a las largas demandas por parte de los profesores, pero se espera que en los próximos acercamientos lleguen a un convenio mutuo.

“Es que hay 79 puntos, de los cuales ellos hicieron un resumen de 39. Entonces estamos checando uno por uno. Quizá ellos les puedan dar el pliego petitorio durante el día y vamos viendo como se va trabajando estos días. Vamos adelante con el diálogo y las negociaciones”, indicó.

Fotografías de los hechos
Manifestación de la CNTE. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

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El gobierno justificó estas acciones por la instalación de pantallas y estructuras para el Fan Fest del Mundial 2026, argumentando recomendaciones de protección civil. Posteriormente, se convocó a una mesa de diálogo con representantes federales para atender las demandas laborales y de pensiones del magisterio, incluyendo la abrogación de la Ley del ISSSTE y mejoras salariales. La CNTE advirtió que de no haber solución, intensificarán sus protestas durante la Copa del Mundo.

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