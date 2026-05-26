Muere maestro de la CNTE en plantón del Centro Histórico en CDMX

Agentes de policía custodian una tienda de campaña acordonada en un campamento urbano nocturno, donde se reporta el hallazgo de una persona fallecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) murió la madrugada de este martes en el plantón instalado en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó que un grupo de personas solicitaron el apoyo de policías que realizaban recorridos de seguridad en la zona por la presencia de un hombre inconsciente en el campamento de maestros.

PUBLICIDAD

Los uniformados solicitaron los servicios de emergencia; sin embargo, al arribar paramédicos del ERUM solo pudieron confirmar que el hombre de 44 años de edad ya no contaba con signos vitales.

El reporte indica que las causas deberán determinarse, pero se apunta a un posible infarto agudo al miocardio. Los datos del hombre fueron proporcionados por la representante sindical de la Delegación DI29.

PUBLICIDAD

La zona fue acordonada para la realización de las diligencias correspondientes por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Maestros fueron encapsulados para evitar su ingreso al Zócalo capitalino

Este lunes un grupo de manifestante de la CNTE se movilizaron rumbo al Zócalo capitalino como parte de nuevas protestas llevadas a cabo por los maestros.

PUBLICIDAD

La marcha tuvo un momento de tensión en calles del Centro Histórico luego de que elementos de la SSC implementaron cercos y encapsularon a los maestros para impedirles el ingreso a la plancha del Zócalo.

De acuerdo con reportes, los docentes avanzaban sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez cuando los uniformados bloquearon el acceso a la Plaza de la Constitución, lo que provocó empujones y reclamos.

PUBLICIDAD

La movilización forma parte de las protestas que el magisterio mantiene para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumentos salariales y mejoras laborales. Además, el cuerpo antidisturbios lanzó gases para dispersar a los manifestantes.

Dicha protesta estaba planteada para llevarse a cabo el 1 de junio con marchas en diversos estados del país antes del inicio del Mundial 2026, pero el fin de semana los maestros autorizaron adelantarla.

PUBLICIDAD

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, afirmó que las autoridades respetan el derecho a la libre manifestación y llamó a los maestros al diálogo para construir acuerdos.

“En el Gobierno de México garantizamos el respeto a la libre manifestación y reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país; en ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la CNTE para contribuir a proteger el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes”, escribió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Luego de horas de tensión con policías capitalinos, los manifestantes instalaron el plantón sobre la calle 5 de Mayo, provocando afectaciones en la principal vía que conecta el Eje Central con el Zócalo capitalino.