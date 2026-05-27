Qué está pasando en Volkswagen Puebla y por qué sus trabajadores se están movilizando

FILE PHOTO: Volkswagen logo is fixed by an employee on a production line for the Golf VIII and Tiguan cars at the VW headquarters in Wolfsburg, Germany May 23, 2024. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

En la planta de Volkswagen, en Puebla, este miércoles 27 de mayo sus trabajadores se están movilizando principalmente por la búsqueda de certeza laboral y mejores condiciones en cuanto al tema salarial. La Unión General de México (UGM), promueve la creación de un Contrato Colectivo de Trabajo enfocado al personal administrativo con el fin de proteger sus condiciones de labor y mejora de salarios.

Hiram Sánchez Pavón, secretario general de la UGM, explicó que su meta es sumar como mínimo al 30% de los, aproximadamente, 6,000 empleados administrativos de la planta de Volkswagen Puebla así como sus filiales, incluyendo la Volkswagen Group Academy México, Volkswagen Services y la planta de motores en Silao, Guanajuato, para obtener la constancia de representatividad exigida por la ley.

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El Sindicato Independiente de Trabajadores Volkswagen de México (SITIAVW) continúa en representación del personal operativo, pero los administrativos buscan autonomía en su propio sindicato para obtener voz y voto sobre sus condiciones laborales y salariales.

Las movilizaciones actuales están ligadas a la demanda de este nuevo contrato colectivo y a la preocupación por la estabilidad laboral de los empleados administrativos, quienes buscan blindar sus derechos ante posibles cambios en la estructura laboral de la compañía.

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Imagen de archivo del logo de Volkswagen en la sede de Wolfsburgo, Alemania. 22 abril 2016. REUTERS/Hannibal Hanschke

Aparte, proveedores como Logística Sesé México, que abastecen a la Volkswagen Puebla, también han amagado en realizar paros por jornadas extensas, reparto de utilidades poco claro y descuentos sindicales incorrectos, lo que suma presión a la cadena de suministro y al ambiente laboral general de la planta.

Por estas circunstancias, el sindicato de Volkswagen ya definió el calendario para la revisión de salarios y condiciones contractuales en 2026. Estas fechas marcan los periodos en los que se revisan temas como los entrantes:

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Incremento salarial para los trabajadores .

Actualización o modificación del Contrato Colectivo de Trabajo .

Revisión de prestaciones y beneficios laborales .

Discusión de demandas o propuestas sindicales .

Resolución de posibles conflictos laborales.

El calendario permite que tanto la empresa como el sindicato estén previstos de las propuestas y argumentos, esto garantiza que el proceso de revisión se realice en los plazos establecidos por la ley o por acuerdos previos entre las partes.

¿Qué sucederá con Volkswagen Puebla?

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores operan la línea de montaje del Golf 7 en la planta de Volkswagen en Puebla, México. 14 de enero 2014. REUTERS/Imelda Medina/Archivo

Volkswagen Puebla enfrenta un panorama de negociación sindical intenso y ajustes internos, pero la planta confirma su permanencia y continuidad en el estado. Los próximos meses estarán marcados por:

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La negociación salarial y contractual del 2026, donde el sindicato busca mejoras sustanciales en salario y prestaciones , así como la actualización de cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo .

El surgimiento de un nuevo sindicato de personal administrativo , que impulsa la creación de un contrato colectivo propio para blindar derechos y condiciones laborales.

Manifestaciones recientes y posibles paros laborales, en parte asociados a demandas por mejores condiciones, transparencia en reparto de utilidades y ajustes en los esquemas de trabajo.

A pesar de las tensiones laborales, Volkswagen asegura mantener operaciones en Puebla. Además, la empresa proyecta asignar nuevos modelos de producción, como el golf, para 2027, lo que refuerza su compromiso con la planta y el empleo local.

El gobierno estatal y federal han expresado apoyo a la armadora para ampliar exportaciones y garantizar estabilidad laboral. El calendario sindical y la negociación contractual serán determinantes para definir incrementos y condiciones. Además, cualquier acuerdo deberá ser votado por la base trabajadora antes del 18 de agosto.

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