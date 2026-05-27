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Atazagorafobia, el miedo a ser olvidado que el ghosting convirtió en epidemia silenciosa

Las nuevas dinámicas de comunicación online han dado visibilidad a malestares emocionales poco explorados

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Una joven de cabello oscuro llora con lágrimas en los ojos mientras mira su teléfono móvil. Sobre la pantalla, un globo de texto muestra el símbolo de 'visto' de WhatsApp.
La atazagorafobia gana relevancia en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo a ser olvidado ha adquirido una nueva dimensión en la era digital, donde prácticas como el ghosting han hecho visible un fenómeno psicológico poco conocido: la atazagorafobia.

Esta fobia, aunque no reconocida oficialmente por manuales diagnósticos, afecta a personas que viven con el temor constante de perder su lugar en la memoria de los demás o de no lograr recordar a quienes son importantes en su vida.

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La atazagorafobia más allá del olvido: una ansiedad de doble filo

El término atazagorafobia describe tanto el miedo a olvidar como el miedo a ser olvidado, una experiencia que puede marcar profundamente la vida de quienes la padecen.

A diferencia de otras fobias específicas, este temor suele estar vinculado a vivencias personales relacionadas con el deterioro de la memoria o con la percepción de abandono social.

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Especialistas de Healthline señalan que la atazagorafobia puede surgir tras convivir con personas que padecen enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer.

Quienes experimentan atazagorafobia pueden sentir ansiedad intensa ante la posibilidad de que su existencia pase inadvertida o de que pierdan la capacidad de recordar a quienes aman.

Este miedo se manifiesta tanto en síntomas físicos como en pensamientos obsesivos sobre el olvido y la soledad.

Una joven con capucha azul marino sentada sola en un banco de madera, de espaldas al espectador, mientras estudiantes caminan y socializan en el fondo.
La atazagorafobia suele estar ligada a experiencias de pérdida de memoria o a sentimientos de abandono en el entorno social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el ghosting reaviva esta fobia?

La cultura digital ha multiplicado las formas de interacción social, pero también ha traído nuevas formas de ruptura y silencio.

El ghosting, definido como la interrupción repentina e injustificada de la comunicación, amplifica hoy la visibilidad de malestares emocionales ligados al miedo al olvido.

A partir del auge de estas prácticas, algunas personas desarrollan una vigilancia obsesiva sobre su presencia en la vida de los demás.

El miedo a ser borrados de la memoria ajena se vuelve más real cuando los lazos se rompen sin explicaciones, generando una sensación persistente de vulnerabilidad emocional.

La exposición constante a redes sociales puede incrementar la ansiedad de quienes ya tienen una predisposición a temer el olvido, pues la validación social parece depender de la permanencia en la memoria virtual de los otros.

Síntomas y manifestaciones de la atazagorafobia

Los síntomas de la atazagorafobia varían de persona a persona, pero suelen incluir una combinación de angustia psicológica y reacciones físicas.

De acuerdo con el portal de Mental Health, las personas afectadas pueden experimentar insomnio, dificultad para concentrarse, tristeza y pensamientos catastróficos sobre la pérdida de vínculos o recuerdos.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

  • Ansiedad ante la idea de ser ignorados o excluidos.
  • Temor anticipado a enfermedades neurodegenerativas.
  • Inseguridad constante sobre el propio valor en la vida de los demás.
  • Episodios de pánico o ataques de ansiedad al percibir señales de distanciamiento.

La experiencia de estos síntomas puede llevar a evitar situaciones sociales o a buscar de manera compulsiva la confirmación de que se sigue siendo recordado o valorado por el entorno.

Infografía sobre atazagorafobia con un hombre desintegrándose y fantasmas. Incluye iconos de cerebro, corazón, persona con móvil, libros DSM-5-TR y escudo roto.
La atazagorafobia se manifiesta con ansiedad, insomnio y temor a ser olvidado, generando conductas evitativas y afectando el bienestar, a pesar de no estar reconocida oficialmente en manuales diagnósticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y reconocimiento clínico

A pesar de su impacto, la atazagorafobia no está reconocida de forma oficial en manuales como el DSM-5-TR de la Asociación Americana de Psiquiatría ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS.

Los profesionales suelen evaluar el miedo al olvido dentro de la categoría general de fobias específicas, guiándose por los criterios de intensidad, irracionalidad y el grado de interferencia en la vida cotidiana.

Los expertos de Healthline especifican que el diagnóstico se basa en la entrevista clínica y la evaluación de antecedentes personales, incluidos traumas infantiles o experiencias cercanas con personas afectadas por demencia.

Si bien no existe un protocolo exclusivo para la atazagorafobia, los tratamientos se ajustan a la gravedad de los síntomas y a la historia individual de cada paciente.

Tratamientos y estrategias de afrontamiento

Las fuentes consultadas coinciden en señalar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar y modificar los pensamientos irracionales asociados al miedo al olvido.

La exposición gradual a las situaciones temidas, bajo acompañamiento profesional, es otra herramienta que ha demostrado utilidad para reducir la ansiedad.

El equipo de Mental Health subraya que las personas que practican la terapia de exposición de forma sistemática logran mejorar su calidad de vida.

En casos severos, los médicos pueden indicar ansiolíticos o antidepresivos, aunque la medicación suele ser complementaria y no la primera línea de intervención.

Técnicas de relajación, mindfulness y el apoyo de grupos —tanto presenciales como virtuales— también forman parte del abordaje integral.

Aprender a identificar los detonantes, compartir la experiencia con personas de confianza y utilizar estrategias de autocuidado puede ser un primer paso para recuperar el control.

Ghosting (Freepik)
El ghosting, al cortar de manera abrupta la comunicación, puede detonar el miedo profundo al olvido. (Crédito: Freepik)

Una fobia invisible en la era del olvido digital

La atazagorafobia, aunque ausente de los manuales diagnósticos, representa una preocupación creciente en sociedades donde la memoria y el reconocimiento social se han convertido en bienes frágiles.

El auge de prácticas como el ghosting ha hecho visible el dolor silencioso de quienes temen desaparecer de la memoria de los demás sin explicación.

Si bien aún queda mucho por investigar sobre este fenómeno, las herramientas de apoyo psicológico permiten hoy mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.

La clave está en reconocer el malestar, buscar acompañamiento y comprender que el valor personal no depende de la permanencia eterna en la memoria de los demás.

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