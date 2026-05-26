Javier Corral revela más detalles de su reunión con Enrique Inzunza: “Ni se anda escondiendo ni anda huyendo”

El senador Javier Corral reveló detalles de su reunión con Enrique Inzunza en Culiacán y aseguró que el morenista acusado por Estados Unidos “ni se anda escondiendo ni anda huyendo”, además de afirmar que planea comparecer ante la FGR sin escudarse en el fuero. (CUARTOSCURO)

El senador Javier Corral desmintió este lunes que Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, se esté escondiendo o huyendo.

El exgobernador de Chihuahua reveló que se reunió con él el fin de semana en Culiacán y que la iniciativa del encuentro fue suya: llevaba semanas buscando platicar con Inzunza desde que se hizo pública la acusación estadounidense el 29 de abril de 2026.

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Los detalles los ofreció este lunes en una entrevista en Aristegui Noticias, donde el senador describió a un Inzunza que “vive con normalidad en Culiacán”, recibe visitas en lugares públicos y planea comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) sin ampararse en su fuero constitucional luego de ser citado junto a los otros 9 funcionarios sinaloenses.

¿Qué dijo Javier Corral?

Javier Corral e Inzunza se reúnen en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con lo narrado por Javier Corral, el senador sinaloense lo recogió personalmente en el aeropuerto de Culiacán, en una camioneta blanca, sin escoltas. Fueron a comer al restaurante del Country Club de Culiacán, un establecimiento que asegura es de acceso público y que estaba a la mitad de su capacidad cuando llegaron.

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El chihuahuense negó con firmeza las versiones que circularon en medios sobre un convoy armado que lo habría recibido: “Es absolutamente falso que a mí me recogió un convoy de personal de seguridad armado en el aeropuerto de Culiacán. Eso es absolutamente falso”, dijo en el programa.

Corral afirmó que Inzunza “ni se anda escondiendo ni anda huyendo”, al responder a las versiones sobre el paradero del legislador sinaloense, quien acumula 26 días sin presentarse a sesiones del Congreso desde que Estados Unidos anunció los cargos en su contra.

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Reunión entre Javier Corral y Enrique Inzunza. (X/@beltrandelrio)

El expanista también explicó que el morenista le confesó por qué no ha asistido a la Comisión Permanente: “Yo quería ir a la permanente y en las pláticas con la coordinación, pues se sugirió que yo no fuera para no dar pie a que ahí me agarraran de piñata y que mi presencia fuera la que fuera a generar la atención y no los temas”, le dijo Inzunza, según relató Corral al aire.

Añadió que el funcionario le manifestó su intención de asistir al periodo extraordinario de sesiones, donde se discutirá la reforma que aplaza la elección judicial a 2028. Corral le planteó directamente sus opciones: “Si usted no va, pues ahí sí creo que tiene que pedir usted licencia”, le dijo.

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Corral también refirió que Inzunza le habló de sus planes ante la citación de la FGR: “Yo voy a estar absolutamente dispuesto. No me voy a escudar en el fuero. Si soy citado, yo voy a comparecer”, le dijo el legislador sinaloense, según el relato de Corral. Al día siguiente de esa conversación, la FGR emitió el comunicado con los citatorios.

“A mí no me cuadra”: Corral cuestiona las acusaciones

El exgobernador habló de su relación con Inzunza. Crédito: Cuartoscuro

Ante la pregunta directa de Carmen Aristegui sobre por qué se reunió con alguien acusado de ser un narcopolítico, Corral fue explícito sobre su postura: “A mí lo que me dicen de Inzunza, digo, no me cuadra. La personalidad, la forma en que se conduce, cómo piensa, incluso cómo actúa en las comisiones, no me cuadra”, dijo.

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Corral reconoció que su conocimiento de Inzunza es reciente —apenas un año y medio— y que lo conoce en un plano institucional. Trabajaron juntos en el Senado en modificaciones a iniciativas presidenciales y en el tema de la ley de amparo. “No somos amigos ni lo conozco a profundidad como otras muchas personas”, precisó.

Cuando Aristegui le preguntó si metería las manos al fuego por Inzunza, Corral respondió: “Yo no podría en este momento decir que meto las manos al fuego por alguien, porque, pues por el único que meto las manos al fuego es por mí mismo, porque yo me conozco y sé quién soy”.

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El senador panista no descartó las acusaciones de Estados Unidos, pero sí cuestionó que deban tomarse como verdad definitiva. “No puedo dar por bueno un expediente que ni siquiera conozco. Yo conozco nada más una nota informativa”, señaló, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de permitir que Washington se convierta en “un ecualizador de la política mexicana y del sistema de justicia”.

¿De qué acusa Estados Unidos a Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York incorporó a Inzunza Cázarez el 29 de abril de 2026, junto al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de esa entidad.

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Inzunza era secretario general del gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024 antes de asumir su cargo como senador en agosto de ese año.

Según el expediente, Inzunza habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. La acusación lo señala como vínculo entre la administración estatal y la facción criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Los cargos formales contra Inzunza incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las penas posibles incluyen cadena perpetua. Inzunza ha negado todas las acusaciones desde el primer día y las ha calificado de falsas.

La FGR cita a Inzunza como testigo

El senador afirmó que sí acudirá ante la FGR tras recibir citatorio.

El sábado 23 de mayo, horas después de la reunión entre Corral e Inzunza en Culiacán, la FGR informó que citaría a declarar a los acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Inzunza respondió ese mismo día en sus redes sociales.

“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, escribió el legislador.

Agregó: “No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado aclaratorio ese mismo día: los requerimientos de la FGR a las autoridades de Sinaloa son para que acudan en calidad de testigos, no de imputados.

Pese a esa confirmación, el lunes 25 de mayo Inzunza faltó por cuarta ocasión a la Comisión Permanente. En su lugar asistió su suplente, la senadora de Morena Sasil de León Villard.