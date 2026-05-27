México

VigIA: la nueva tecnología que busca frenar el abuso sexual infantil en México

El sistema opera mediante el análisis en tiempo real de conversaciones y ubicaciones, buscando identificar indicios de acoso, y avisando a familias en circunstancias consideradas de peligro para la infancia

Guardar
Google icon
Se busca poner a salvo a las infancias con esta herramienta digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se busca poner a salvo a las infancias con esta herramienta digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de abuso sexual infantil en México ha obligado a organizaciones civiles a buscar soluciones tecnológicas de avanzada para la prevención.

En ese contexto, ILAS presentó una propuesta que apuesta por la inteligencia artificial para anticipar riesgos y proteger a la infancia.

PUBLICIDAD

Cómo funciona VigIA y su impacto en la detección temprana

VigIA es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para analizar en tiempo real conversaciones y patrones de comportamiento en dispositivos como celulares, tabletas, relojes inteligentes y asistentes de voz.

El sistema fue diseñado para identificar señales de riesgo, detectar grooming y activar alertas inmediatas ante posibles situaciones de violencia contra menores.

PUBLICIDAD

Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Se busca prevenir situaciones que ponagn en riesgo a los niños. (Imagen Ilustrativa)

La iniciativa surge en un país donde, según ILAS, más de 4,5 millones de niñas, niños y adolescentes sufren abuso sexual cada año, con ocho de cada diez casos sin denunciar.

Este panorama coloca a México entre los cinco países miembros de la OCDE con mayor incidencia de este delito.

El funcionamiento de VigIA incluye no solo la vigilancia de interacciones, sino también la delimitación de zonas seguras mediante GPS, la emisión de alertas en tiempo real y la integración de un botón de pánico.

Al activarse, este botón inicia un rastreo de alta frecuencia y grabaciones de emergencia, facilitando la reacción inmediata ante una amenaza.

IG: @ilasmexico
IG: @ilasmexico

Contexto y cifras del abuso sexual infantil en México

La presentación de VigIA tuvo lugar en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, en medio de un contexto de creciente preocupación social.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México y la organización Impunidad Cero, solo entre el 1 % y el 2 % de los delitos sexuales contra menores terminan en una sentencia condenatoria.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estima que cada año se cometen al menos 600.000 delitos sexuales en el país, con nueve de cada diez víctimas siendo mujeres.

La mayoría de los casos ocurre en entornos de confianza, lo que dificulta la denuncia y la intervención temprana.

A la pregunta sobre qué busca VigIA, la respuesta es clara: se trata de una herramienta de monitoreo ambiental en tiempo real, enfocada en la prevención y detección temprana de posibles casos de abuso antes de que se concreten.

Su objetivo es marcar una diferencia en la protección de la infancia y evitar que México siga “normalizando una de las violencias más devastadoras”, como expresó la cofundadora de ILAS, Dafna Viniegra.

La escritora mexicana Dafna Viniegra posa al termino de una entrevista con EFE, el 22 de abril de 2024, en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco
La escritora mexicana Dafna Viniegra posa al termino de una entrevista con EFE, el 22 de abril de 2024, en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

El lanzamiento de VigIA representa un paso significativo en la lucha contra el abuso sexual infantil, al ofrecer nuevas formas de anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de reacción familiar y comunitaria frente a este flagelo.

Temas Relacionados

abuso sexualinfancianiñospsicologíasalud mentalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los costos del Hospital Veterinario de la Ciudad de México

Los servicios son de bajo costo respecto a espacios privados para animales de compañía

Estos son los costos del Hospital Veterinario de la Ciudad de México

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

El piloto mexicano volverá a competir en el Gran Premio de Mónaco, donde consiguió el triunfo en 2022 con Red Bull

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Gana Gato: resultados ganadores del último sorteo de este martes 26 de mayo

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Gana Gato: resultados ganadores del último sorteo de este martes 26 de mayo

Es un hecho, obras de la Calzada Flotante en Tlalpan y Línea 2 del Metro finalizarán días antes del Mundial 2026

Clara Brugada, jefa de gobierno, aseguró que la ciudad estará lista para la Copa Mundial y ya no habrá obras para el 11 de junio

Es un hecho, obras de la Calzada Flotante en Tlalpan y Línea 2 del Metro finalizarán días antes del Mundial 2026

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

El cantante de corridos tumbados recientemente acudió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

Vinculan a proceso a líder de Los Medina, célula criminal que opera en Oaxaca

Así busca el gobierno frenar las extorsiones telefónicas desde prisión

Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche

Saldo oficial de la jornada violenta en Colima: cinco presuntos miembros del CJNG detenidos, dos abatidos y una camioneta blindada asegurada

Aseguran más de 250 mil litros de huachicol en Veracruz, hay 12 detenidos

ENTRETENIMIENTO

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

Junior H en CDMX: lista de precios oficiales, fecha y todo sobre su tour en estadios

Salud de Alejandro Marcovich en pronóstico reservado: su esposa alerta sobre fraude a nombre del músico

Alejandro González Iñárritu ingresa a El Colegio Nacional, es el único cineasta que lo ha logrado

Katy Perry confirma regreso a México con concierto gratis: dónde y cuándo será

“Cállense el hocico”: hijo de Violeta Isfel sale en su defensa tras burlas por cobrar saludos y museo de ‘Antonella’

DEPORTES

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Cuándo será la siguiente carrera de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

ESPN presenta programación para el Mundial 2026 de la mano de nuevos talentos, multicontenido y multiplataformas

Estadio Cuauhtémoc cubierto de hielo en pleno verano: así quedó la cancha tras tormenta con granizo en Puebla

Cómo llegan Toluca y Tigres a la final de la Concachampions y quién ganó sus últimos enfrentamientos

Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”