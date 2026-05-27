VigIA: la nueva tecnología que busca frenar el abuso sexual infantil en México

Se busca poner a salvo a las infancias con esta herramienta digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de abuso sexual infantil en México ha obligado a organizaciones civiles a buscar soluciones tecnológicas de avanzada para la prevención.

En ese contexto, ILAS presentó una propuesta que apuesta por la inteligencia artificial para anticipar riesgos y proteger a la infancia.

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Cómo funciona VigIA y su impacto en la detección temprana

VigIA es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para analizar en tiempo real conversaciones y patrones de comportamiento en dispositivos como celulares, tabletas, relojes inteligentes y asistentes de voz.

El sistema fue diseñado para identificar señales de riesgo, detectar grooming y activar alertas inmediatas ante posibles situaciones de violencia contra menores.

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Se busca prevenir situaciones que ponagn en riesgo a los niños. (Imagen Ilustrativa)

La iniciativa surge en un país donde, según ILAS, más de 4,5 millones de niñas, niños y adolescentes sufren abuso sexual cada año, con ocho de cada diez casos sin denunciar.

Este panorama coloca a México entre los cinco países miembros de la OCDE con mayor incidencia de este delito.

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El funcionamiento de VigIA incluye no solo la vigilancia de interacciones, sino también la delimitación de zonas seguras mediante GPS, la emisión de alertas en tiempo real y la integración de un botón de pánico.

Al activarse, este botón inicia un rastreo de alta frecuencia y grabaciones de emergencia, facilitando la reacción inmediata ante una amenaza.

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IG: @ilasmexico

Contexto y cifras del abuso sexual infantil en México

La presentación de VigIA tuvo lugar en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, en medio de un contexto de creciente preocupación social.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México y la organización Impunidad Cero, solo entre el 1 % y el 2 % de los delitos sexuales contra menores terminan en una sentencia condenatoria.

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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estima que cada año se cometen al menos 600.000 delitos sexuales en el país, con nueve de cada diez víctimas siendo mujeres.

La mayoría de los casos ocurre en entornos de confianza, lo que dificulta la denuncia y la intervención temprana.

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A la pregunta sobre qué busca VigIA, la respuesta es clara: se trata de una herramienta de monitoreo ambiental en tiempo real, enfocada en la prevención y detección temprana de posibles casos de abuso antes de que se concreten.

Su objetivo es marcar una diferencia en la protección de la infancia y evitar que México siga “normalizando una de las violencias más devastadoras”, como expresó la cofundadora de ILAS, Dafna Viniegra.

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La escritora mexicana Dafna Viniegra posa al termino de una entrevista con EFE, el 22 de abril de 2024, en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

El lanzamiento de VigIA representa un paso significativo en la lucha contra el abuso sexual infantil, al ofrecer nuevas formas de anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de reacción familiar y comunitaria frente a este flagelo.