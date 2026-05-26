Sistema Ecobici implementará 3 mil unidades y nuevas rutas para albergar el Mundial 2026: estos serán los centros

El sistema buscará ampliar las alternativas en cuanto a rutas y unidades para que residentes y turistas accedan fácilmente a los partidos que se se desarrollen en el Estadio Azteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Mundial 2026 a la Ciudad de México plantea nuevos desafíos en materia de movilidad. Para responder a la demanda, Ecobici lanzará un operativo especial con la incorporación de tres mil bicicletas y rutas adicionales.

Actualmente, el sistema Ecobici cuenta con más de 9 mil 300 bicicletas y 687 cicloestaciones distribuidas en seis alcaldías. El servicio sostiene cerca de 52 mil viajes diarios y tiene alrededor de 186 mil usuarios activos.

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Cinco cicloestaciones estratégicamente ubicadas alrededor del Estadio Azteca facilitarán el acceso de aficionados mediante Ecobici durante la Copa del Mundo 2026. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

El refuerzo previsto surge pensado en facilitar el acceso de los aficionados al Estadio Azteca y busca asegurar una alternativa eficiente al transporte público en una zona que recibirá a miles de visitantes durante los partidos.

Cinco puntos estratégicos que facilitarán el acceso al Azteca

Ecobici habilitará cinco cicloestaciones clave alrededor del Estadio Ciudad de México para la Copa del Mundo.

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Estas ubicaciones fueron seleccionadas por su cercanía a redes de transporte como el Metro, el Tren Ligero y el Centro de Transferencia Modal de Taxqueña:

Corral Héroes del 47

Tren Ligero Las Torres

Viaducto Tlalpan

Skate Park Los Multis

Corral General Anaya

En el Cetram Huipulco ya se vislumbra lo que sería el nuevo bici-centro del Estadio Azteca, ubicado cerca del Tren Ligero. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Estas estaciones especiales estarán equipadas con bicicletas adicionales y señalización para guiar a los usuarios.

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Durante partidos previos se realizaron pruebas con 200 bicicletas para medir la demanda y ajustar la operación. El objetivo es que los asistentes puedan combinar diferentes medios de transporte y llegar al estadio en menos tiempo.

Nuevas rutas y cobertura ampliada antes del Mundial

El operativo para la Copa Mundial se acompañará de la expansión de Ecobici hacia el sur y oriente de la ciudad, regiones que presentan alta demanda por nuevas opciones de movilidad.

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La Secretaría de Movilidad buscará consolidar el sistema como parte fundamental del transporte urbano:

Se prevé la apertura de nuevas cicloestaciones y la mejora de las conexiones con transportes masivos.

Buenavista se mantiene como la estación más utilizada, reflejando el cambio de hábitos hacia un uso cotidiano de la bicicleta.

El crecimiento de la red responde a la necesidad de conectar espacios laborales, educativos y turísticos mediante alternativas sustentables.

Las pruebas previas con 200 bicicletas y la señalización especial optimizan la logística de Ecobici para la llegada de miles de aficionados al estadio. (X/ @ecobici)

Así, esta ampliación permitirá que más residentes y turistas cuenten con opciones prácticas y ecológicas para sus recorridos diarios.

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Innovación en micromovilidad: el futuro de Ecobici y los scooters

Como parte de la estrategia de modernización, las autoridades de Ecobici han estudiado la incorporación de scooters a su oferta de micromovilidad, con el objetivo de cubrir la primera y última milla en los trayectos urbanos.

Estarían considerando que la integración de scooters permitiría ampliar las alternativas de desplazamiento, especialmente en zonas de alta concentración.

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Ecobici evalúa incorporar scooters de micromovilidad para cubrir trayectos de primera y última milla, reforzando la oferta innovadora de movilidad en la capital mexicana. (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, la operación especial para el Mundial y la expansión de servicios consolidan a Ecobici como uno de los pilares actuales de la movilidad en la CDMX.