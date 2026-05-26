México

Sistema Ecobici implementará 3 mil unidades y nuevas rutas para albergar el Mundial 2026: estos serán los centros

La estrategia contempla la instalación de cicloestaciones en puntos clave como Viaducto Tlalpan para facilitar el acceso al Estadio Ciudad de México

Guardar
Google icon
Vista frontal del Estadio Azteca con una estación de bicicletas Ecobici en primer plano, ocupada por varias bicicletas y personas a su alrededor.
El sistema buscará ampliar las alternativas en cuanto a rutas y unidades para que residentes y turistas accedan fácilmente a los partidos que se se desarrollen en el Estadio Azteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Mundial 2026 a la Ciudad de México plantea nuevos desafíos en materia de movilidad. Para responder a la demanda, Ecobici lanzará un operativo especial con la incorporación de tres mil bicicletas y rutas adicionales.

Actualmente, el sistema Ecobici cuenta con más de 9 mil 300 bicicletas y 687 cicloestaciones distribuidas en seis alcaldías. El servicio sostiene cerca de 52 mil viajes diarios y tiene alrededor de 186 mil usuarios activos.

PUBLICIDAD

Cetram Huipilco
Cinco cicloestaciones estratégicamente ubicadas alrededor del Estadio Azteca facilitarán el acceso de aficionados mediante Ecobici durante la Copa del Mundo 2026. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

El refuerzo previsto surge pensado en facilitar el acceso de los aficionados al Estadio Azteca y busca asegurar una alternativa eficiente al transporte público en una zona que recibirá a miles de visitantes durante los partidos.

Cinco puntos estratégicos que facilitarán el acceso al Azteca

Ecobici habilitará cinco cicloestaciones clave alrededor del Estadio Ciudad de México para la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Estas ubicaciones fueron seleccionadas por su cercanía a redes de transporte como el Metro, el Tren Ligero y el Centro de Transferencia Modal de Taxqueña:

  • Corral Héroes del 47
  • Tren Ligero Las Torres
  • Viaducto Tlalpan
  • Skate Park Los Multis
  • Corral General Anaya
En el Cetram Huipulco ya se vislumbra lo que sería el nuevo bici-centro del Estadio Azteca, ubicado cerca del Tren Ligero. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
En el Cetram Huipulco ya se vislumbra lo que sería el nuevo bici-centro del Estadio Azteca, ubicado cerca del Tren Ligero. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Estas estaciones especiales estarán equipadas con bicicletas adicionales y señalización para guiar a los usuarios.

Durante partidos previos se realizaron pruebas con 200 bicicletas para medir la demanda y ajustar la operación. El objetivo es que los asistentes puedan combinar diferentes medios de transporte y llegar al estadio en menos tiempo.

Nuevas rutas y cobertura ampliada antes del Mundial

El operativo para la Copa Mundial se acompañará de la expansión de Ecobici hacia el sur y oriente de la ciudad, regiones que presentan alta demanda por nuevas opciones de movilidad.

La Secretaría de Movilidad buscará consolidar el sistema como parte fundamental del transporte urbano:

  • Se prevé la apertura de nuevas cicloestaciones y la mejora de las conexiones con transportes masivos.
  • Buenavista se mantiene como la estación más utilizada, reflejando el cambio de hábitos hacia un uso cotidiano de la bicicleta.
  • El crecimiento de la red responde a la necesidad de conectar espacios laborales, educativos y turísticos mediante alternativas sustentables.
Las pruebas previas con 200 bicicletas y la señalización especial optimizan la logística de Ecobici para la llegada de miles de aficionados al estadio. (X/ @ecobici)
Las pruebas previas con 200 bicicletas y la señalización especial optimizan la logística de Ecobici para la llegada de miles de aficionados al estadio. (X/ @ecobici)

Así, esta ampliación permitirá que más residentes y turistas cuenten con opciones prácticas y ecológicas para sus recorridos diarios.

Innovación en micromovilidad: el futuro de Ecobici y los scooters

Como parte de la estrategia de modernización, las autoridades de Ecobici han estudiado la incorporación de scooters a su oferta de micromovilidad, con el objetivo de cubrir la primera y última milla en los trayectos urbanos.

Estarían considerando que la integración de scooters permitiría ampliar las alternativas de desplazamiento, especialmente en zonas de alta concentración.

Ecobici evalúa incorporar scooters de micromovilidad para cubrir trayectos de primera y última milla, reforzando la oferta innovadora de movilidad en la capital mexicana. (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)
Ecobici evalúa incorporar scooters de micromovilidad para cubrir trayectos de primera y última milla, reforzando la oferta innovadora de movilidad en la capital mexicana. (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, la operación especial para el Mundial y la expansión de servicios consolidan a Ecobici como uno de los pilares actuales de la movilidad en la CDMX.

Temas Relacionados

EcobiciEstadio AztecaEstadio Ciudad de MéxicoCDMXTren LigeroCetram Huipulcomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tranvía turístico llegará a Zona Rosa durante el Mundial 2026: ¿Qué lugares visitará?

El servicio incluye paradas en sitios de interés y explicaciones sobre la historia y desarrollo cultural de este sector

Tranvía turístico llegará a Zona Rosa durante el Mundial 2026: ¿Qué lugares visitará?

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Marcha lenta en estas líneas por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Marcha lenta en estas líneas por lluvias

Slim revela reunión con la SCJN para sacar de la cárcel a quienes no pueden pagar su fianza: “Están ahí por pobres”

La iniciativa discutida contempla restablecer un fondo para personas privadas de la libertad por falta de recursos económicos

Slim revela reunión con la SCJN para sacar de la cárcel a quienes no pueden pagar su fianza: “Están ahí por pobres”

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 26 de mayo: Integrantes de la CNTE mantienen bloqueos en Paseo de la Rforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 26 de mayo: Integrantes de la CNTE mantienen bloqueos en Paseo de la Rforma

A 15 días de la inauguración del Mundial 2026, Estadio Ciudad de México luce nueva imagen con luces y sin patrocinios

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercer Mundial el próximo 11 de junio, por lo que aceleran los últimos detalles para recibir a los miles de aficionados

A 15 días de la inauguración del Mundial 2026, Estadio Ciudad de México luce nueva imagen con luces y sin patrocinios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los familiares del Chapo que han sido detenidos: el árbol genealógico del exlíder del Cártel de Sinaloa

Los familiares del Chapo que han sido detenidos: el árbol genealógico del exlíder del Cártel de Sinaloa

Así fue la primera captura en 2008 de Isai “N”, sobrino de El Chapo, antes de su extraña liberación

Marco Antonio Almanza comparece ante la FGR: de dirigir la PDI Sinaloa a ser acusado de proteger a “Los Chapitos”

Implementan operativo con Fuerzas Armadas en Olinalá, Guerrero, tras hallazgo de 19 cuerpos

Caen presuntos miembros de La Unión Tepito durante fiesta armada en motel del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Diseño, secretos y lujo: así es por dentro la emblemática mansión de Silvia Pinal que será puesta a la venta

Diseño, secretos y lujo: así es por dentro la emblemática mansión de Silvia Pinal que será puesta a la venta

Mexicanos cuestionan a Shakira por representar en Dai Dai culturas que no se relacionan con las sedes del Mundial 2026

Silvana Estrada anuncia concierto en el Auditorio Nacional: fecha, venta y preventas de los boletos

Pati Chapoy desata polémica por comentario a Ricardo Manjarrez; redes la acusan de “sacarlo del clóset” en vivo

System of a Down se une a la tendencia y lanza Pop Up Store en la Ciudad de México: ubicación y qué puedes encontrar

DEPORTES

A 15 días de la inauguración del Mundial 2026, Estadio Ciudad de México luce nueva imagen con luces y sin patrocinios

A 15 días de la inauguración del Mundial 2026, Estadio Ciudad de México luce nueva imagen con luces y sin patrocinios

Visa para el Mundial 2026: requisitos de entrada a México, Estados Unidos y Canadá según tu país

Por qué Carrasquilla irá al Mundial a pesar de estar lesionado: DT de Panamá defiende su decisión

Aficionado de Pumas fue detenido por amenazar a su vecina con una pistola

Estados Unidos revela su lista oficial para el Mundial 2026: Pulisic, McKennie y Alejandro Zendejas encabezan convocatoria