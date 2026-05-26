¿En qué estados lloverá más? Temporal por Onda tropical 2 y vaguadas pone en alerta a México

Esta semana habrán lluvias intensas en diferentes estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Onda tropical número 2, combinada con varias vaguadas atmosféricas, mantendrá condiciones de inestabilidad en buena parte del país durante esta semana.

El pronóstico anticipa lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas fuertes de viento, especialmente en regiones del sur, sureste, centro y noreste de México.

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Autoridades meteorológicas alertaron que algunos estados podrían registrar acumulados importantes de agua, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

¿En qué estados lloverá más por la Onda Tropical 2?

Los estados con mayor probabilidad de lluvias intensas serán Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, debido al avance de la Onda Tropical 2 sobre el sureste mexicano.

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En estas entidades se prevén tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

Además, el temporal también impactará zonas del centro y oriente del país.El medio especializado en clima Meteored, advirtió que entidades como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero podrían registrar lluvias de moderadas a fuertes durante varios días consecutivos.

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En algunos casos, los acumulados podrían superar los 50 milímetros, principalmente en áreas montañosas.

En el noreste también habrá condiciones severas. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas enfrentarán tormentas fuertes debido a la interacción de una vaguada con un sistema frontal.

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Incluso existe posibilidad de vientos intensos y formación aislada de torbellinos o tornados.

Los especialistas explicaron que la combinación de humedad tropical y altas temperaturas favorecerá el desarrollo de nubosidad densa durante las tardes y noches, periodo en el que se esperan las precipitaciones más intensas.

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Se prevé que algunas lluvias puedan alcanzar los 50 milimetros. (Captura de video)

Granizo, fuertes vientos y riesgo de inundaciones

El temporal no solo traerá lluvias. También se esperan descargas eléctricas frecuentes, caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en distintos puntos del país.

Las autoridades pidieron especial atención en zonas urbanas y serranas, donde podrían presentarse inundaciones repentinas, deslaves y caída de árboles.

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En la región centro, incluyendo el Valle de México, las lluvias podrían intensificarse por las tardes. Para la Ciudad de México y municipios del Estado de México se pronostican chubascos tormentosos acompañados de ráfagas de viento y posibles encharcamientos.

Aunque las precipitaciones ayudarán a disminuir parcialmente el calor en algunas regiones, el ambiente seguirá siendo bochornoso en estados costeros del Golfo de México y la Península de Yucatán.

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Vista satelital de la Onda Tropical No. 2 acercándose a México, trayendo consigo lluvias intensas, descargas eléctricas y potencial de granizo sobre varias regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar cruzar corrientes de agua o transitar por zonas inundadas.

El temporal asociado con la Onda tropical 2 continuará generando condiciones peligrosas en varias regiones de México durante los próximos días.

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El sur y sureste serán las zonas más afectadas por las lluvias intensas, aunque el centro y noreste también enfrentarán tormentas severas. Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles afectaciones por inundaciones, granizo y fuertes vientos.