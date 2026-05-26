Slim revela reunión con la SCJN para sacar de la cárcel a quienes no pueden pagar su fianza: “Están ahí por pobres”

La conversación entre Carlos Slim y el presidente de la SCJN se enfocó en ayudar a personas encarceladas por falta de dinero o siendo inocentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario Carlos Slim afirmó que su reunión con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se centró en retomar un programa de apoyo para personas que están detenidas por no poder pagar una fianza o que, sostuvo, son inocentes.

La explicación sobre la reunión ocurrió en la conferencia de prensa anual del empresario de este 26 de mayo, un día después del encuentro con el ministro presidente de la SCJN.

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Slim explicó que el tema es “volver a instalar, a restaurar ese apoyo” en las fianzas establecido con anterioridad para quienes “está ahí por pobre o que eran inocente y que sin embargo está ahí”, según su respuesta durante la sesión de preguntas.

Durante el intercambio, la entrevistadora también le preguntó por un tema distinto: la posibilidad de destrabar obstáculos para una concesión de televisión que, dice, se habría mencionado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Slim no respondió a ese punto.

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Una reunión privada el pasado 25 de mayo entre el empresario Carlos Slim, Arturo Elías Ayub y el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, se realizó fuera de agenda en instalaciones del Máximo Tribunal, según información que circuló en redes sociales.

Hasta la redacción de esta nota, el ministro Hugo Aguilar Ortiz no ha dado un pronunciamiento público sobre la naturaleza de la reunión con Carlos Slim.

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El empresario Carlos Slim descarta riesgos para invertir en México

Carlos Slim descartó que la seguridad jurídica en México represente un obstáculo grave para la inversión privada. REUTERS/Raquel Cunha

El empresario Carlos Slim afirmó en su conferencia anual, además, que no ve “grave” la seguridad jurídica para invertir en México y descartó que los gobiernos recientes impulsen políticas de expropiación, al responder a una pregunta sobre cómo abordan los empresarios la inseguridad y la certidumbre para nuevos compromisos de inversión.

Slim sostuvo que, aunque el asunto “siempre ha sido un problema”, no percibe un escenario que ponga en riesgo las inversiones, y subrayó que desde 1934 a la fecha han pasado distintos presidentes sin reelección, de diversas fuerzas políticas, lo que consideró un aspecto de importancia.

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Como ejemplo, el empresario mencionó que en casos recientes el Estado no expropia, sino que compra activos: “Lo de Altán lo compraron. Lo de Mexicana Aviación también”, declaró.

Las empresas de Slim invertirán 5 mil millones de dólares en 2026 pese al recorte de Moody’s

Carlos Slim califica de 'irracional' el recorte de Moody’s a México y defiende las inversiones millonarias de sus empresas. REUTERS/Raquel Cunha

Carlos Slim calificó de “irracional” el recorte de Moody’s a México y confirmó que sus empresas invertirán 5 mil millones en 2026, al sostener en su conferencia anual en Ciudad de México que la decisión de la calificadora no refleja la inversión en marcha ni las condiciones de financiamiento en el país rumbo a la revisión del T-MEC.

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El empresario dijo que el ajuste sí tiene efectos, pero rechazó el argumento sobre un posible cierre del financiamiento. “No me preocupa nada. Tiene efectos, porque dicen que no habrá financiamiento, eso es una barbaridad”, afirmó Slim.

Añadió que la baja en las tasas de interés mejora el panorama para invertir en México. Según explicó, financiar proyectos a 7% o 7.5% vuelve más atractivos los programas de vivienda privados y los de Infonavit.

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