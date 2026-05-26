Presidenta de Morena informará relevo provisional tras salida de Andy López Beltrán

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, anunció que en los próximos días nombrará al encargado o encargada provisional de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena tras la salida de Andrés Manuel López Beltrán.
En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena agradeció el trabajo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el año que estuvo en el cargo.
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