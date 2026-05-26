México

Presidenta de Morena informará relevo provisional tras salida de Andy López Beltrán

El hijo de AMLO anunció que buscará ser Diputado Federal por Tabasco

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La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a responsabilidades dentro del partido coincide con su intención de competir por el VI Distrito de Tabasco, conforme a tiempos legales y lineamientos internos de la organización.
La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a responsabilidades dentro del partido coincide con su intención de competir por el VI Distrito de Tabasco, conforme a tiempos legales y lineamientos internos de la organización.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, anunció que en los próximos días nombrará al encargado o encargada provisional de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena tras la salida de Andrés Manuel López Beltrán.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena agradeció el trabajo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el año que estuvo en el cargo.

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