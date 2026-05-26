¿Hay clases el viernes 29 de mayo? SEP confirma tres días sin clases para millones de estudiantes

La SEP aclaró si habrá clases este viernes 29 de mayo (Cuartoscuro)

Las familias mexicanas, junto con docentes y estudiantes, se encuentran a la expectativa ante cualquier cambio o confirmación en el calendario escolar de la SEP para preescolar, primaria y secundaria.

Ya que hubo un intento por adelantar la fecha de conclusión de este ciclo escolar además de las movilizaciones por parte de la CNTE, hay quienes desconocen si habrá clases, además de que existe la posibilidad de un descanso de tres días.

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Para quienes se preguntan si habrá clases el viernes 29 de mayo, la respuesta es no, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los últimos viernes de cada mes están reservados para junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) sólo para docentes y el 29 de mayo está marcado con dicho fin.

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(SEP)

Por tanto, las y los estudiantes tendrán tres días sin clases, ya que este descanso se suma al sábado y domingo, días sin actividad escolar regular.

¿Cuándo será el siguiente puente de tres días?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el último viernes de Consejo Técnico será el 26 de junio.

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Por otra parte, las primeras proyecciones apuntan a que el ciclo 2026-2027 incluirá al menos un periodo de tres días seguidos sin clases en educación básica, lo que permitirá a muchos planificar descansos y actividades con anticipación.

(SEP)

El caso más relevante será el primer descanso de tres días consecutivos, resultado de la suspensión oficial por la Independencia de México y su posible enlace con actividades administrativas o el fin de semana, dependiendo de la organización regional, es decir, podría haber “puente”.

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Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no ha publicado el calendario definitivo para el próximo ciclo, los lineamientos preliminares ya anticipan varios puentes largos.

Fechas previstas y puentes escolares para el ciclo 2026-2027

Las autoridades educativas han proyectado que el ciclo escolar 2026-2027 arrancará el 24 de agosto de 2026 y finalizará a mediados de julio de 2027.

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Entre las fechas más destacadas para suspensiones de clases figuran

16 de septiembre, por el Día de la Independencia

16 de noviembre, por la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Educación Pública presenta el calendario preliminar 2026-2027 con los días de descanso previstos, incluyendo puentes, vacaciones y consejos técnicos para estudiantes de educación básica en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suman las vacaciones de invierno al cierre de diciembre y el inicio de enero, así como la tradicional pausa de Semana Santa en marzo y abril.

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Los llamados Consejos Técnicos Escolares (CTE) continuarán realizándose de manera mensual, lo que significa que cada mes habrá un día adicional sin actividades para los estudiantes.

Este esquema, junto con las fechas festivas y administrativas, configura el panorama de descansos oficiales que se perfila para el próximo ciclo.

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