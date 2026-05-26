Tranvía turístico llegará a Zona Rosa durante el Mundial 2026: ¿Qué lugares visitará?

Clara Brugada afirma que la Zona Rosa renace llena de vida, memoria y futuro, (X / Clara Brugada Molina)

El gobierno de la Ciudad de México anunció la incorporación del tranvía Turístico sobre la Zona Rosa capitalina, en el contexto de recuperación al espacio público con miras al Mundial 2026. Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, destacó que la transformación de esta área permitirá “que vuelva a ser un lugar de encuentro, libertad, cultura y convivencia para todas y todos”.

El proyecto de ampliar la ruta del tranvía turístico, busca impulsar la actividad turística y facilitar el acceso a espacios históricos, galerías y restaurantes de este sector, reconocido por su vida nocturna y patrimonio arquitectónico. “Pronto vamos a tener un tranvía turístico que va a recorrer siete kilómetros de esta zona”, mencionó Clara Brugada tras la inauguración y muestra de las nuevas obras realizadas en la calle Amberes.

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¿Qué puntos visitará el tranvía de Zona Rosa?

El nuevo circuito del tranvía contempla un trayecto de siete kilómetros dentro de la colonia Juárez, conectando espacios míticos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Insurgentes, el Museo de Cera y el Mercado de Artesanías. Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metropolis) explicó que el proyecto corre a cargo de las secretarías de Movilidad y de Turismo, mismas que definirán la ruta, los puntos de ascenso y descenso, así como el tipo de unidades que se utilizarán.

“Es un proyecto de mucha importancia entre las secretarías de movilidad y Turismo, se engloba en el plan de recuperación de la Zona Rosa, esas secretarías detallarán más al respecto”, apuntó.

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¿Qué cambios hay en Zona Rosa?

La Jefa de Gobierno afirmó que habrá tranvía en la Zona Rosa (X / Clara Brugada Molina)

Entre las obras de restauración en Zona Rosa se realizaron trabajos de peatonalización, instalación de 29 esculturas, nueva señalética turística, módulos de atención a visitantes, instalación de luminarias y mejoras del espacio público. Clara Brugada expresó que estos trabajos tienen la finalidad de renacer y “cumplirle a una ciudad que merece espacios dignos, seguros y llenos de vida. Estas calles son historia, cultura y libertad. Aquí germinaron luchas fundamentales por la diversidad y el derecho de todas las personas a vivir sin miedo y con orgullo. Rescatar la Zona Rosa es justicia social y un compromiso cumplido con su gente".

“Estamos contentos y contentas de recuperar la Zona Rosa, un lugar emblemático, un un corredor estratégico, un espacio de gran valor patrimonial, repleto de lugares, de edificios porfirianos o barrocos, en el que históricamente se encontraron generaciones de artistas, escritores, intelectuales, soñadores que hicieron de estas calles un símbolo de libertad, de creatividad y de vida nocturna. En sus cafés, en sus galerías, fue común encontrar a Carlos Monsiváis, fue común encontrar a Leonora Carrington y a más, a muchos más artistas que hoy definen a la ciudad”.

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Asimismo, recordó al pueblo de México que la Zona Rosa “es cuna de un gran movimiento por la diversidad en la Ciudad de México”, y aseguró que “no vamos a parar y no daremos ni un solo paso atrás en los derechos y en las libertades y en la dignidad de la comunidad, porque el amor, la identidad, la libertad no se negocian ni vamos a permitir retrocesos. Aquí la comunidad LGBTTTIQ+ encontró un oasis de libertad. Aquí germinaron luchas históricas por la diversidad, por el derecho a ser, por el derecho a amar y a vivir sin miedo. Ames a quien ames, la Ciudad de México te ama".

La Jefa de Gobierno festeja los trabajos de remodelación en Zona Rosa. (X / Clara Brugada Molina)

La inversión para renovar la Zona Rosa supera los 100 millones de pesos e incluye la instalación de módulos turísticos, semipeatonalización de calles clave del sector, tótems informativos y señales para orientar a los visitantes sobre transporte público y lugares de interés en el marco deñ próximo Mundial 2026.

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