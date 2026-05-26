Detienen a trabajador de colegio católico tras agresión sexual contra una mujer en Oaxaca: vecinos lo retienen y lo entregan a la policía

El hecho ocurrió sobre la calle Heriberto Jara y fue documentado por una cámara de seguridad.

Habitantes de la colonia Libertad, en Oaxaca de Juárez, retuvieron y entregaron a las autoridades a un hombre identificado como Lair Pablo, señalado por agredir sexualmente a una mujer que caminaba por la zona acompañada de su hijo menor.

El hecho ocurrió sobre la calle Heriberto Jara y fue documentado en video, material que comenzó a difundirse en redes sociales junto con denuncias realizadas por familiares de la víctima.

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De acuerdo con los testimonios compartidos tras la agresión, la mujer pidió ayuda luego del ataque y vecinos acudieron para impedir que el hombre escapara. Habitantes de la zona lograron retenerlo hasta la llegada de elementos de seguridad.

Durante la movilización, ciudadanos también recopilaron fotografías e identificaciones del señalado, mismas que posteriormente habrían sido entregadas a las autoridades encargadas de integrar la investigación.

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Familiares de la víctima señalaron que Lair Pablo presuntamente trabaja en el área de mantenimiento del Instituto Carlos Gracida, un colegio católico privado ubicado en la capital de Oaxaca.

Familiares de la víctima exigieron que el caso sea judicializado y que el agresor enfrente consecuencias penales. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Además, publicaciones difundidas tras la detención indican que el hombre cuenta con estudios en Contaduría y Administración por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hasta ahora, ni el colegio ni las autoridades ministeriales han emitido una postura pública sobre esos señalamientos.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado oficialmente sobre el avance de la carpeta de investigación. Mientras tanto, familiares de la víctima exigieron que el caso sea judicializado y que el agresor enfrente consecuencias penales.

Violencia sexual y acoso, casos recurrentes en la región

En Oaxaca de Juárez se han documentado de forma recurrente casos de violencia sexual y acoso en espacios públicos, principalmente en colonias urbanas y zonas de alta movilidad como el centro de la ciudad y áreas aledañas. Estos hechos suelen ocurrir durante traslados cotidianos de mujeres, en calles, vialidades principales o espacios de tránsito peatonal.

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Reportes periodísticos y registros de organizaciones civiles han señalado que este tipo de agresiones no son aisladas, sino que forman parte de un patrón persistente de violencia en el espacio público, con víctimas que, en su mayoría, son mujeres jóvenes y, en muchos de los casos, menores de edad.

En este contexto, la colonia Libertad ha sido mencionada en distintas ocasiones en notas informativas y denuncias ciudadanas por incidentes relacionados con inseguridad en vía pública, incluidos casos de acoso y agresiones contra mujeres, lo que ha mantenido atención sobre las condiciones de seguridad en la zona.

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