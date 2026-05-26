México

Remesas a México bajo presión: restricciones y medidas de Estados Unidos amenazan el consumo de millones de familias

En 2025, México recibió más de 61 mil millones de dólares por este concepto, consolidándolas como una de las principales fuentes de ingreso nacional

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Una mano sujetando y soltando dólares, con billetes flotando. Al fondo, una valla fronteriza de metal y las banderas de México y Estados Unidos.
Una mano sostiene billetes de dólar mientras otros caen, frente a la reja de la frontera entre México y Estados Unidos, con las banderas de ambos países ondeando en el cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, enfocadas en restringir el envío de remesas hacia México, han generado preocupación entre sectores clave de la economía mexicana.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), a través de un comunicado, alertó que estas disposiciones tendrán un impacto inmediato en millones de familias que dependen del dinero enviado por sus seres queridos para cubrir necesidades básicas, como alimentación, salud y educación.

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Esta propuesta estadounidense busca endurecer los controles y dificultar el acceso de migrantes sin residencia legal a servicios financieros, especialmente a los sistemas formales de transferencia de recursos. Se prevé que las restricciones entren en vigor entre septiembre y octubre de este 2026.

Según especialistas financieros, podrían reducir hasta en un 20% el flujo formal de ingresos hacia varias regiones del país. Esta política, busca fortalecer la estrategia antimigratoria, desalentando la permanencia de trabajadores indocumentados. La consecuencia de estas acciones podría derivar en el uso de canales informales para el envío de dinero, más costosos y riesgosos

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Freno de remesas tendrá consecuencias para familias y comercios mexicanos

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que la migración de transferencias hacia alternativas informales como los “shuttles” o intermediarios implicará mayores comisiones y un incremento en los riesgos de fraudes y abusos.

Los hogares de estados como Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Nayarit y Guanajuato, donde las remesas son vitales, se verán especialmente afectados. En 2025, México recibió más de 61 mil millones de dólares por este concepto, consolidándolas como una de las principales fuentes de ingreso nacional.

Ilustración de migrante de espaldas con mochila enviando dólares por un laberinto de tuberías y manos. Una señal de advertencia de EE.UU. y una familia mexicana esperan.
Una ilustración conceptual horizontal muestra a un migrante intentando enviar dinero a través de canales informales, mientras una señal del gobierno de EE.UU. advierte sobre los riesgos y una familia espera con incertidumbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de estas restricciones coincide con un periodo de bajo crecimiento económico, pérdida de poder adquisitivo y desaceleración del consumo interno. Limitar su acceso representa un golpe directo al consumo popular y pone en riesgo la operación de miles de pequeños negocios que dependen del gasto cotidiano de sus clientes.

El presidente del organismo, advirtió que la caída en las transferencias podría llevar al cierre de comercios tradicionales, acentuando la fragilidad económica de muchas comunidades.

Contexto político y repercusiones en la relación bilateral

Desde el inicio de la renegociación del T-MEC, EU ha optado por una postura de “America First”, culpando a los acuerdos comerciales con México y Canadá del deterioro de su calidad de vida.

Más de 30 millones de mexicanos que viven en en el país vecino enfrentan cotidianamente condiciones de presión y una creciente discriminación y persecución por parte de agencias como U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), señaladas por acciones represivas contra migrantes ,mexicanos que han derivado incluso en casos de muertes denunciadas como ilegales y ampliamente cuestionadas.

“ANPEC considera que esta política contra las remesas no sólo afecta a México y a las familias migrantes, sino que también amenaza la estabilidad económica, debilita el consumo interno y erosiona los principios de integración y cooperación que dieron origen al T-MEC y al florecimiento de la zona comercial más pujante del mundo: Norteamérica”, sentenció Rivera en la publicación.

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