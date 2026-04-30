Cartilla militar en México: quiénes deben tramitarla, cuánto tarda el proceso y cómo reponerla paso a paso

Es un documento obligatorio para los mexicanos entre 18 y 40 años

La cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento de carácter obligatorio en México para todos los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que tengan entre 18 y 40 años de edad. Este requisito está respaldado por la legislación vigente, la cual establece que los ciudadanos en edad militar deben registrarse y cumplir con esta obligación cívica.

El proceso de alistamiento inicia a partir de los 18 años cumplidos, momento en el que los jóvenes pueden acudir a las juntas municipales de reclutamiento o, en caso de residir en el extranjero, a oficinas consulares.

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Estas instancias funcionan como auxiliares de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución encargada de regular y supervisar el Servicio Militar Nacional.

Aunque en muchos casos el servicio activo no se realiza de manera obligatoria, la cartilla sigue siendo un documento solicitado en diversos trámites oficiales, laborales o de identificación, por lo que contar con ella puede facilitar múltiples gestiones.

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Cartilla del Servicio Militar Nacional en México, un documento obligatorio para ciudadanos de entre 18 y 40 años que acredita el cumplimiento de sus deberes militares

Requisitos para tramitar la cartilla militar por primera vez

Para quienes realizan el trámite por primera vez (procedimiento ordinario), es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos. Entre ellos destacan:

Formato de solicitud debidamente llenado

Acta de nacimiento mexicana en original y copia

Identificación oficial vigente (como INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio

Fotografía reciente con características específicas (fondo blanco, sin lentes, sin barba, entre otros lineamientos)

Es importante prestar especial atención a los requisitos de la fotografía, ya que no cumplir con las especificaciones puede provocar retrasos en el trámite.

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En casos especiales —como personas con doble nacionalidad, mayores de 40 años o ministros de culto— existe un procedimiento de excepción que solicita documentación adicional.

¿Cómo es el proceso para obtener la cartilla militar?

El trámite de la cartilla militar se realiza en dos etapas principales. Primero, se lleva a cabo una revisión de documentos, que puede incluir el envío digital previo para validación. Posteriormente, se agenda una cita presencial en la que el solicitante entrega la documentación completa, realiza el pago si corresponde y continúa con el proceso administrativo.

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En el extranjero, este procedimiento se realiza en embajadas o consulados mexicanos, lo que permite a los ciudadanos cumplir con su obligación sin necesidad de viajar a México.

Una vez iniciado el trámite, se entrega una constancia provisional que acredita que el ciudadano se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones militares en situación “en disponibilidad”.

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Cartilla del Servicio Militar Nacional en México, un documento obligatorio para ciudadanos de entre 18 y 40 años que acredita el cumplimiento de sus deberes militares

¿Cuánto tarda el proceso de la cartilla militar?

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los solicitantes es el tiempo de entrega de la cartilla militar. De acuerdo con la información oficial, los plazos pueden variar dependiendo del tipo de trámite:

Procedimiento ordinario: aproximadamente 2 años

Procedimiento por excepción: alrededor de 8 meses

Reposición de cartilla: cerca de 1 año

Estos tiempos responden a los procesos administrativos y de validación que realiza la autoridad correspondiente. Durante este periodo, la constancia provisional puede servir como comprobante en ciertos trámites.

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Un documento clave para la vida administrativa

Aunque en la actualidad el Servicio Militar Nacional no siempre implica actividades presenciales para todos los ciudadanos, la cartilla militar continúa siendo un documento relevante en México. Su utilidad se extiende a trámites gubernamentales, procesos laborales e incluso como identificación oficial complementaria.

Por ello, iniciar el trámite en tiempo y forma, así como cumplir con todos los requisitos, es fundamental para evitar retrasos y asegurar la obtención de este documento obligatorio.

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