México

Cartilla militar en México: quiénes deben tramitarla, cuánto tarda el proceso y cómo reponerla paso a paso

Es un documento obligatorio para los mexicanos entre 18 y 40 años

Guardar
Es un documento obligatorio para los mexicanos entre 18 y 40 años
Es un documento obligatorio para los mexicanos entre 18 y 40 años

La cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento de carácter obligatorio en México para todos los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que tengan entre 18 y 40 años de edad. Este requisito está respaldado por la legislación vigente, la cual establece que los ciudadanos en edad militar deben registrarse y cumplir con esta obligación cívica.

El proceso de alistamiento inicia a partir de los 18 años cumplidos, momento en el que los jóvenes pueden acudir a las juntas municipales de reclutamiento o, en caso de residir en el extranjero, a oficinas consulares.

PUBLICIDAD

Estas instancias funcionan como auxiliares de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución encargada de regular y supervisar el Servicio Militar Nacional.

Aunque en muchos casos el servicio activo no se realiza de manera obligatoria, la cartilla sigue siendo un documento solicitado en diversos trámites oficiales, laborales o de identificación, por lo que contar con ella puede facilitar múltiples gestiones.

PUBLICIDAD

Portada SMN cartilla militar
Cartilla del Servicio Militar Nacional en México, un documento obligatorio para ciudadanos de entre 18 y 40 años que acredita el cumplimiento de sus deberes militares

Requisitos para tramitar la cartilla militar por primera vez

Para quienes realizan el trámite por primera vez (procedimiento ordinario), es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos. Entre ellos destacan:

  • Formato de solicitud debidamente llenado
  • Acta de nacimiento mexicana en original y copia
  • Identificación oficial vigente (como INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio
  • Fotografía reciente con características específicas (fondo blanco, sin lentes, sin barba, entre otros lineamientos)

Es importante prestar especial atención a los requisitos de la fotografía, ya que no cumplir con las especificaciones puede provocar retrasos en el trámite.

En casos especiales —como personas con doble nacionalidad, mayores de 40 años o ministros de culto— existe un procedimiento de excepción que solicita documentación adicional.

¿Cómo es el proceso para obtener la cartilla militar?

El trámite de la cartilla militar se realiza en dos etapas principales. Primero, se lleva a cabo una revisión de documentos, que puede incluir el envío digital previo para validación. Posteriormente, se agenda una cita presencial en la que el solicitante entrega la documentación completa, realiza el pago si corresponde y continúa con el proceso administrativo.

En el extranjero, este procedimiento se realiza en embajadas o consulados mexicanos, lo que permite a los ciudadanos cumplir con su obligación sin necesidad de viajar a México.

Una vez iniciado el trámite, se entrega una constancia provisional que acredita que el ciudadano se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones militares en situación “en disponibilidad”.

Cartilla del Servicio Militar Nacional en México, un documento obligatorio para ciudadanos de entre 18 y 40 años que acredita el cumplimiento de sus deberes militares
Cartilla del Servicio Militar Nacional en México, un documento obligatorio para ciudadanos de entre 18 y 40 años que acredita el cumplimiento de sus deberes militares

¿Cuánto tarda el proceso de la cartilla militar?

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los solicitantes es el tiempo de entrega de la cartilla militar. De acuerdo con la información oficial, los plazos pueden variar dependiendo del tipo de trámite:

  • Procedimiento ordinario: aproximadamente 2 años
  • Procedimiento por excepción: alrededor de 8 meses
  • Reposición de cartilla: cerca de 1 año

Estos tiempos responden a los procesos administrativos y de validación que realiza la autoridad correspondiente. Durante este periodo, la constancia provisional puede servir como comprobante en ciertos trámites.

Un documento clave para la vida administrativa

Aunque en la actualidad el Servicio Militar Nacional no siempre implica actividades presenciales para todos los ciudadanos, la cartilla militar continúa siendo un documento relevante en México. Su utilidad se extiende a trámites gubernamentales, procesos laborales e incluso como identificación oficial complementaria.

Por ello, iniciar el trámite en tiempo y forma, así como cumplir con todos los requisitos, es fundamental para evitar retrasos y asegurar la obtención de este documento obligatorio.

Temas Relacionados

Servicio Militar NacionalCartilla militarMéxicotrámitesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril? Líneas 3 y 5 del MB con estaciones cerradas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril? Líneas 3 y 5 del MB con estaciones cerradas

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

El gobierno estatal anunció nuevos filtros de vigilancia en zonas estratégicas del puerto, donde persisten homicidios, extorsiones y ataques armados en medio de la disputa criminal

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

Consumo de carne de caballo en México preocupa a organización: matan 579 mil en el país cada año, revelan datos de la FAO

De acuerdo con datos, se estima que hasta 20 mil caballos son enviados cada año desde Estados Unidos a México y Canadá para su explotación por carne

Consumo de carne de caballo en México preocupa a organización: matan 579 mil en el país cada año, revelan datos de la FAO

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

A lo largo de los años, la relación entre el empresario y la actriz ha generado versiones encontradas y testimonios que sugieren que la cercanía entre ambos trascendió lo estrictamente profesional

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

Colectivo advierte que ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados vulnera derechos y salud de las infancias en México

REMUSA acusó que el trabajo de cuidados recayó de manera desproporcionada en los hogares y, dentro de ellos, en las mujeres.

Colectivo advierte que ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados vulnera derechos y salud de las infancias en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Así lavaba dinero El Jardinero del CJNG: invertía en yates, aviones y tequileras

Emiliano habría engañado a Valentina, de 16 años, luego la mataron junto su hermana de 12 y padres en Azcapotzalco

Asesinan a Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

Luli Pampín gratis en la CDMX por el Día de las Infancias: sede, fecha, y lo que debes saber

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

DEPORTES

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México

José Ramón Fernández hace gesto obsceno al Escorpión Dorado tras escuchar al himno del América

Tigres vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx

España y Japón formalizan acuerdo de cooperación futbolística rumbo al Mundial 2026