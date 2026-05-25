Fiscalía de la CDMX alerta por las ofertas de trabajo falsas en el Mundial 2026

La Fiscalía CDMX advierte sobre riesgos de trata durante el Mundial 2026 ante el incremento de turismo y empleos temporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alertó este 24 de mayo que el Mundial 2026 puede ser aprovechado por redes de trata ante el aumento del turismo y de empleos temporales, y pide mantenerse atentos a ofertas “demasiado buenas para ser verdad” que circulan por redes sociales y apps de mensajería.

De acuerdo con un mensaje difundido por la Fiscalía de la CDMX en X, la explotación laboral, sexual y de personas menores de edad puede iniciar con promesas engañosas de trabajos “fáciles” con hospedaje y transporte gratis hechas por perfiles desconocidos: “Parece un buen trato, pero puede ser trata”.

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En un material de video que acompañó el llamado, la Fiscalía señaló que en eventos masivos como el mundial pueden aumentar los casos de trata por la llegada de turistas, y describió enganches que se presentan como viajes o empleos con boletos y hospedaje incluidos.

El organismo de seguridad mencionó supuestas vacantes en hoteles, restaurantes, seguridad o logística con salarios altos, así como contactos a niñas, niños y adolescentes a través de videojuegos, redes sociales o grupos de fans con promesas de regalos o beneficios.

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La Fiscalía CDMX pidió verificar la información, compartir el mensaje e identificar señales para prevenir el delito. Pone a disposición la Línea directa 55 5346 8110, el chatbot Balam 55 1952 5550, la denuncia anónima 089 y la Línea Nacional contra la Trata 800 5533 000.

La llegada del Mundial 2026 provoca cierres y protestas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

El Mundial 2026 genera transformaciones urbanas y tensiones sociales en barrios de CDMX, Monterrey y Guadalajara. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El Mundial 2026 redefine la vida diaria en barrios de CDMX, Monterrey y Guadalajara, donde las obras, los operativos y los cambios en el trabajo conviven con protestas, quejas vecinales y temor por el desplazamiento en comunidades cercanas al Estadio Azteca, el Akron y el BBVA.

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En zonas como Santa Úrsula, los cierres y operativos redujeron ventas hasta en 90%. Ese dato aparece junto a la expectativa inicial de restauranteros y comerciantes, que esperaban un repunte por la llegada de visitantes y terminaron enfrentando menos clientela.

La transformación alrededor de los estadios también altera servicios y movilidad cotidiana. En Santa Úrsula y Huipulco, el ruido, el polvo y los cortes de servicios marcan la vida diaria mientras avanza la rehabilitación del Estadio Azteca.

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El gobierno de la CDMX anuncia transmisión gratuita del Mundial 2026 en 18 espacios

El Gobierno de la CDMX anunció 18 sedes públicas con transmisión gratuita de partidos del Mundial 2026 en distintas alcaldías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CDMX tendrá 18 sedes públicas con transmisión gratuita del Mundial 2026, una red de espacios que busca llevar el torneo fuera de los estadios con actividades culturales, deportivas y oferta gastronómica para habitantes y visitantes, de acuerdo con el anuncio del Gobierno capitalino.

Siete de esos puntos proyectarán los 104 partidos durante los 39 días de la competencia y las 11 restantes se concentrarán en los juegos de la selección mexicana y otros encuentros destacados.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó que el torneo no se limitará a lo que ocurra dentro del inmueble sede. “La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La ciudad será una gran tribuna”, dijo la mandataria.

Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la CDMX, precisó que estos espacios serán “gratuitos y sin venta de alcohol”. Las sedes estarán repartidas en parques, deportivos y plazas públicas de alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

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