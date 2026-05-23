México

Investigan feminicidio de joven en CDMX: novio es principal sospechoso

La joven de 25 años fue encontrada sin vida dentro de un domicilio en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán; su pareja sentimental fue detenida en el lugar

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Oficial de policía de espaldas en la entrada de una habitación acordonada con cinta amarilla de "POLICIAE", observando el interior. Equipo forense visible a la izquierda.
Policías de la SSC detuvieron al principal sospechoso dentro del domicilio ubicado en Iztacalco.

Una joven identificada como Cielo Beanjy, de 25 años, fue encontrada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, en un caso que ya es investigado por la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México.

Por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Hugo, de 37 años y pareja sentimental de la víctima, quien es señalado como el principal sospechoso de la agresión ocurrida dentro de la vivienda donde ambos habitaban.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el viernes alrededor de las 12:35 horas en el cruce de Oriente 110 y Sur 153, luego de que la madre de la joven solicitara apoyo de las autoridades tras recibir una llamada telefónica en la que se le informó que su hija se encontraba inconsciente.

Según las investigaciones iniciales, fue el propio Hugo quien contactó a la madre de Cielo para avisarle que la joven presuntamente “se había puesto violenta” y posteriormente perdió el conocimiento. Alarmada por la situación, la mujer acudió al inmueble y pidió la intervención de policías capitalinos.

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Policías hallaron a la víctima con múltiples lesiones

Al arribar al domicilio, los elementos de la SSC ingresaron con autorización de la madre de la víctima y localizaron a Cielo Beanjy tendida sobre el piso del inmueble.

Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
La Fiscalía de Feminicidio de la CDMX investiga la muerte de Cielo Beanjy, de 25 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después, paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. Además, detectaron que el cuerpo tenía diversos golpes y lesiones visibles, por lo que el caso fue tratado de inmediato como una posible agresión de género.

Los uniformados detuvieron a Hugo en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron ante el Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, la pareja mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente cuatro años y compartían el domicilio donde ocurrieron los hechos.

Fiscalía de Feminicidio abrió carpeta de investigación

Tras la muerte de la joven, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, instancia que se encargará de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Peritos y agentes de investigación realizaron diligencias dentro del inmueble para recabar indicios, testimonios y pruebas que permitan reconstruir lo sucedido durante las horas previas a la muerte de Cielo.

Calle nocturna con cinta policial amarilla. Dos coches de policía con luces rojas y azules. En el asfalto, un contorno de cuerpo y una sandalia visible.
La policía dominicana investiga un presunto feminicidio en una calle residencial durante la noche, donde luces de sirena iluminan la escena del crimen, marcada con cinta amarilla y el contorno de un cuerpo en el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ha generado indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes exigieron que las autoridades investiguen el hecho con perspectiva de género y que no quede impune.

La muerte de Cielo Beanjy se suma a los casos de violencia contra las mujeres registrados en la Ciudad de México y otras entidades del país, donde colectivos y organizaciones civiles han insistido en reforzar los mecanismos de prevención, atención y protección para víctimas de violencia familiar y de pareja.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la declaración del detenido ni los resultados preliminares de la necropsia que determinará oficialmente la causa de muerte de la joven de 25 años.

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