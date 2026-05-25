Así puedes preparar los tradicionales esquites en casa

La imagen de los puestos callejeros, el aroma del maíz tierno y el silbido de la olla evocan recuerdos de infancia y convivencia familiar bajo el sol o la lluvia.
Los esquites son uno de los antojitos más queridos en la capital y gran parte del país.
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Tradicionalmente se disfrutan con mayonesa, queso, chile en polvo y un toque de limón, aunque existen variantes regionales que agregan ingredientes como epazote o crema. Son el maridaje perfecto para días de feria, noches frescas o simplemente como botana en cualquier reunión.
Receta de esquites
Los esquites consisten en granos de elote cocidos en agua con epazote y, frecuentemente, chile y cebolla. La preparación principal es hervir los granos y luego servirlos en vasos, acompañados de condimentos al gusto. El maíz se cocina hasta que esté tierno y absorba los sabores del epazote y el chile, resultando en un antojito caldoso y muy aromático.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 6 elotes desgranados (maíz tierno)
- 1 litro de agua
- 1 ramita de epazote
- 1/2 cebolla picada
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Sal al gusto
- Mayonesa al gusto (para servir)
- Queso fresco rallado al gusto (para servir)
- Chile en polvo al gusto (para servir)
- Limón en cuartos (para servir)
Cómo hacer esquites, paso a paso
- Desgrana los elotes y reserva los granos.
- En una olla grande, calienta el aceite vegetal y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
- Agrega los granos de elote y sofríe 2 minutos.
- Añade el agua, el epazote y la sal.
- Cocina a fuego medio, manteniendo el hervor suave durante 25-30 minutos, hasta que el maíz esté tierno. Consejo: No dejes que se consuma todo el líquido; los esquites deben tener suficiente caldo.
- Retira el epazote.
- Sirve los esquites calientes en vasos. Consejo: Ofrece mayonesa, queso, chile en polvo y limón para que cada quien agregue a su gusto.
- No olvides remover bien al añadir los toppings para un sabor uniforme.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Proteína: 5 g
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 27 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Puedes conservar los esquites refrigerados en un recipiente hermético hasta por 3 días. Para recalentar, usa una olla pequeña o el microondas.
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