México

Así puedes preparar los tradicionales esquites en casa

Este alimento de maíz suele comprarse en puestos y ferias, pero puedes hacer los propios

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Imagen de esquites con chile, epazote, mayonesa y queso rallado. Otras opciones: antojito mexicano, comida callejera, maíz preparado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

La imagen de los puestos callejeros, el aroma del maíz tierno y el silbido de la olla evocan recuerdos de infancia y convivencia familiar bajo el sol o la lluvia.

Los esquites son uno de los antojitos más queridos en la capital y gran parte del país.

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Tradicionalmente se disfrutan con mayonesa, queso, chile en polvo y un toque de limón, aunque existen variantes regionales que agregan ingredientes como epazote o crema. Son el maridaje perfecto para días de feria, noches frescas o simplemente como botana en cualquier reunión.

Receta de esquites

Los esquites consisten en granos de elote cocidos en agua con epazote y, frecuentemente, chile y cebolla. La preparación principal es hervir los granos y luego servirlos en vasos, acompañados de condimentos al gusto. El maíz se cocina hasta que esté tierno y absorba los sabores del epazote y el chile, resultando en un antojito caldoso y muy aromático.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 6 elotes desgranados (maíz tierno)
  2. 1 litro de agua
  3. 1 ramita de epazote
  4. 1/2 cebolla picada
  5. 2 cucharadas de aceite vegetal
  6. Sal al gusto
  7. Mayonesa al gusto (para servir)
  8. Queso fresco rallado al gusto (para servir)
  9. Chile en polvo al gusto (para servir)
  10. Limón en cuartos (para servir)
Esquites, elotes, alimentos,
FOTO: NACHO RUÍZ /CUARTOSCURO.COM

Cómo hacer esquites, paso a paso

  1. Desgrana los elotes y reserva los granos.
  2. En una olla grande, calienta el aceite vegetal y sofríe la cebolla hasta que esté transparente.
  3. Agrega los granos de elote y sofríe 2 minutos.
  4. Añade el agua, el epazote y la sal.
  5. Cocina a fuego medio, manteniendo el hervor suave durante 25-30 minutos, hasta que el maíz esté tierno. Consejo: No dejes que se consuma todo el líquido; los esquites deben tener suficiente caldo.
  6. Retira el epazote.
  7. Sirve los esquites calientes en vasos. Consejo: Ofrece mayonesa, queso, chile en polvo y limón para que cada quien agregue a su gusto.
  8. No olvides remover bien al añadir los toppings para un sabor uniforme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Infografía con 4 viñetas mostrando la preparación de esquites: elote desgranado, cebolla y agua en olla, elote hirviendo con epazote, y vaso de esquites con aderezos.
Esta ilustración editorial en estilo infográfico plano detalla los pasos para preparar esquites, desde la cocción del elote hasta su presentación final con mayonesa, queso, chile en polvo y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteína: 5 g
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 27 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar los esquites refrigerados en un recipiente hermético hasta por 3 días. Para recalentar, usa una olla pequeña o el microondas.

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